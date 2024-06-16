https://ria.ru/20240616/armeniya-1953199235.html

В Армении сообщили об аресте пяти человек из-за стычки с полицией 12 июня

В Армении сообщили об аресте пяти человек из-за стычки с полицией 12 июня - РИА Новости, 16.06.2024

В Армении сообщили об аресте пяти человек из-за стычки с полицией 12 июня

Армянский адвокат Рубен Меликян сообщил об аресте пяти человек из-за стычки протестующих с полицией у здания парламента Армении 12 июня. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T08:22

2024-06-16T08:22

2024-06-16T08:23

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ЕРЕВАН, 16 июн - РИА Новости. Армянский адвокат Рубен Меликян сообщил об аресте пяти человек из-за стычки протестующих с полицией у здания парламента Армении 12 июня. В среду во время акции с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна перед зданием парламента Армении произошли стычки протестующих с полицией, в результате которых пострадали свыше 100 человек. По словам Меликяна, в субботу были освобождены 28 человек, задержанных у здания парламента. "Иными словами, были задержаны 28 ни в чем не повинных людей. В то же время началась вторая волна задержаний на основании видеоматериалов. Уже задержаны восемь человек, в отношении пяти из них суд быстро избрал арест в качестве меры пресечения... Решения в отношении еще трех человек будут опубликованы 16 июня", - написал адвокат в соцсети Facebook*. По его словам, задержанных обвиняют в хулиганстве. "Возмущенные фактом применения (полицией - ред.) гранат (светошумовых - ред.) против народа, один бросил пластиковую бутылку, другой - кусок дерева... И мы до сих пор не увидим ни арестованных, ни задержанных "беретов" (спецподразделение полиции), которые бросали гранаты, избивали. Режим не будет жертвовать своими "героями", - заявил адвокат. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240614/medvedev-1952743762.html

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Ольга Фомченкова

в мире, армения, россия, азербайджан, никол пашинян