https://ria.ru/20240616/adidas-1953212930.html
Adidas расследует обвинения во взяточничестве в китайском филиале, пишет FT
Adidas расследует обвинения во взяточничестве в китайском филиале, пишет FT - РИА Новости, 16.06.2024
Adidas расследует обвинения во взяточничестве в китайском филиале, пишет FT
Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas расследует утверждения о крупномасштабном взяточничестве на "миллионы евро" в его китайском филиале,... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T10:49
2024-06-16T10:49
2024-06-16T10:49
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas расследует утверждения о крупномасштабном взяточничестве на "миллионы евро" в его китайском филиале, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. Как отмечается, в появившемся в соцсетях анонимном письме, написанном якобы работниками китайского филиала компании, упоминаются несколько сотрудников филиала, включая старшего менеджера, отвечающего за маркетинговый бюджет в стране, который, согласно документу, составляет 250 миллионов евро в год. В письме утверждается, что сотрудники получали откаты от внешних поставщиков услуг, заказанных немецкой компанией. Еще одного старшего менеджера, работающего в другом подразделении в Китае, обвинили в получении "миллионов наличными от поставщиков, а также физических объектов, таких как недвижимость", пишет газета. "(Компания - ред.) привержена соблюдению правовых и внутренних норм и этических стандартов на всех рынках, где мы работаем..., активно расследует этот вопрос вместе с внешним юрисконсультом", - цитирует издание текст заявления Adidas. Источники заявили газете, что ни один из людей, обвинявшихся в письме, не был отправлен в отпуск. Издание добавляет, что авторы письма не предоставили веских доказательств своих обвинений в коррупции, но, по словам инсайдеров Adidas, они, похоже, хорошо осведомлены о деликатных и конфиденциальных вопросах.
https://ria.ru/20240523/kitay-1947757865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, adidas ag, германия
В мире, Китай, Adidas AG, Германия
Adidas расследует обвинения во взяточничестве в китайском филиале, пишет FT
FT: Adidas расследует обвинения в коррупции на миллионы евро в китайском филиале
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas расследует утверждения о крупномасштабном взяточничестве на "миллионы евро" в его китайском филиале, сообщает британская газета Financial Times
со ссылкой на источники.
Как отмечается, в появившемся в соцсетях анонимном письме, написанном якобы работниками китайского филиала компании, упоминаются несколько сотрудников филиала, включая старшего менеджера, отвечающего за маркетинговый бюджет в стране, который, согласно документу, составляет 250 миллионов евро в год. В письме утверждается, что сотрудники получали откаты от внешних поставщиков услуг, заказанных немецкой компанией. Еще одного старшего менеджера, работающего в другом подразделении в Китае, обвинили в получении "миллионов наличными от поставщиков, а также физических объектов, таких как недвижимость", пишет газета.
"(Компания - ред.) привержена соблюдению правовых и внутренних норм и этических стандартов на всех рынках, где мы работаем..., активно расследует этот вопрос вместе с внешним юрисконсультом", - цитирует издание текст заявления Adidas.
Источники заявили газете, что ни один из людей, обвинявшихся в письме, не был отправлен в отпуск. Издание добавляет, что авторы письма не предоставили веских доказательств своих обвинений в коррупции, но, по словам инсайдеров Adidas, они, похоже, хорошо осведомлены о деликатных и конфиденциальных вопросах.