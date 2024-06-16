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Adidas расследует обвинения во взяточничестве в китайском филиале, пишет FT - РИА Новости, 16.06.2024
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10:49 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/adidas-1953212930.html
Adidas расследует обвинения во взяточничестве в китайском филиале, пишет FT
Adidas расследует обвинения во взяточничестве в китайском филиале, пишет FT - РИА Новости, 16.06.2024
Adidas расследует обвинения во взяточничестве в китайском филиале, пишет FT
Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas расследует утверждения о крупномасштабном взяточничестве на "миллионы евро" в его китайском филиале,... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T10:49
2024-06-16T10:49
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas расследует утверждения о крупномасштабном взяточничестве на "миллионы евро" в его китайском филиале, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. Как отмечается, в появившемся в соцсетях анонимном письме, написанном якобы работниками китайского филиала компании, упоминаются несколько сотрудников филиала, включая старшего менеджера, отвечающего за маркетинговый бюджет в стране, который, согласно документу, составляет 250 миллионов евро в год. В письме утверждается, что сотрудники получали откаты от внешних поставщиков услуг, заказанных немецкой компанией. Еще одного старшего менеджера, работающего в другом подразделении в Китае, обвинили в получении "миллионов наличными от поставщиков, а также физических объектов, таких как недвижимость", пишет газета. "(Компания - ред.) привержена соблюдению правовых и внутренних норм и этических стандартов на всех рынках, где мы работаем..., активно расследует этот вопрос вместе с внешним юрисконсультом", - цитирует издание текст заявления Adidas. Источники заявили газете, что ни один из людей, обвинявшихся в письме, не был отправлен в отпуск. Издание добавляет, что авторы письма не предоставили веских доказательств своих обвинений в коррупции, но, по словам инсайдеров Adidas, они, похоже, хорошо осведомлены о деликатных и конфиденциальных вопросах.
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в мире, китай, adidas ag, германия
В мире, Китай, Adidas AG, Германия
Adidas расследует обвинения во взяточничестве в китайском филиале, пишет FT

FT: Adidas расследует обвинения в коррупции на миллионы евро в китайском филиале

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМагазин спортивной одежды фирмы Adidas
Магазин спортивной одежды фирмы Adidas - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Магазин спортивной одежды фирмы Adidas. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas расследует утверждения о крупномасштабном взяточничестве на "миллионы евро" в его китайском филиале, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
Как отмечается, в появившемся в соцсетях анонимном письме, написанном якобы работниками китайского филиала компании, упоминаются несколько сотрудников филиала, включая старшего менеджера, отвечающего за маркетинговый бюджет в стране, который, согласно документу, составляет 250 миллионов евро в год. В письме утверждается, что сотрудники получали откаты от внешних поставщиков услуг, заказанных немецкой компанией. Еще одного старшего менеджера, работающего в другом подразделении в Китае, обвинили в получении "миллионов наличными от поставщиков, а также физических объектов, таких как недвижимость", пишет газета.
"(Компания - ред.) привержена соблюдению правовых и внутренних норм и этических стандартов на всех рынках, где мы работаем..., активно расследует этот вопрос вместе с внешним юрисконсультом", - цитирует издание текст заявления Adidas.
Источники заявили газете, что ни один из людей, обвинявшихся в письме, не был отправлен в отпуск. Издание добавляет, что авторы письма не предоставили веских доказательств своих обвинений в коррупции, но, по словам инсайдеров Adidas, они, похоже, хорошо осведомлены о деликатных и конфиденциальных вопросах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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