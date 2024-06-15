https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953089087.html

"Инфантильный клоун": в Крыму рассказали о знакомстве с Зеленским

"Инфантильный клоун": в Крыму рассказали о знакомстве с Зеленским - РИА Новости, 15.06.2024

"Инфантильный клоун": в Крыму рассказали о знакомстве с Зеленским

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что знал Владимира Зеленского, когда тот был еще обыкновенным артистом, которого очень... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T11:09

2024-06-15T11:09

2024-06-15T11:12

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что знал Владимира Зеленского, когда тот был еще обыкновенным артистом, которого очень заботило, чтобы его сняли с "рабочего ракурса". "Работая еще просто журналистом, я снимал в Симферополе концерт, в котором участвовал мальчик Зеленский. Помню, как он тогда бегал перед нами и просил, чтобы его сняли с выгодного рабочего ракурса", - сказал Крючков РИА Новости. По его словам, спустя много лет Зеленский так и остался "инфантильным клоуном", который решил утопить в крови когда-то братскую России советскую республику. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html

https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1931048575.html

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россия, украина, севастополь, владимир зеленский, олег крючков, владимир путин, оон