https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953089087.html
"Инфантильный клоун": в Крыму рассказали о знакомстве с Зеленским
"Инфантильный клоун": в Крыму рассказали о знакомстве с Зеленским - РИА Новости, 15.06.2024
"Инфантильный клоун": в Крыму рассказали о знакомстве с Зеленским
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что знал Владимира Зеленского, когда тот был еще обыкновенным артистом, которого очень... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T11:09
2024-06-15T11:09
2024-06-15T11:12
россия
украина
севастополь
владимир зеленский
олег крючков
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950179963_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_18d13ed4fde1a993782fff929ff2f1ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что знал Владимира Зеленского, когда тот был еще обыкновенным артистом, которого очень заботило, чтобы его сняли с "рабочего ракурса". "Работая еще просто журналистом, я снимал в Симферополе концерт, в котором участвовал мальчик Зеленский. Помню, как он тогда бегал перед нами и просил, чтобы его сняли с выгодного рабочего ракурса", - сказал Крючков РИА Новости. По его словам, спустя много лет Зеленский так и остался "инфантильным клоуном", который решил утопить в крови когда-то братскую России советскую республику. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1931048575.html
россия
украина
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950179963_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_88f6d0528b6b787ea4249adcd13d9a24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, севастополь, владимир зеленский, олег крючков, владимир путин, оон
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Зеленский, Олег Крючков, Владимир Путин, ООН
"Инфантильный клоун": в Крыму рассказали о знакомстве с Зеленским
Советник главы Крыма по информполитике: знал Зеленского, когда тот был артистом