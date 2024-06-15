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"Инфантильный клоун": в Крыму рассказали о знакомстве с Зеленским - РИА Новости, 15.06.2024
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11:09 15.06.2024 (обновлено: 11:12 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953089087.html
"Инфантильный клоун": в Крыму рассказали о знакомстве с Зеленским
"Инфантильный клоун": в Крыму рассказали о знакомстве с Зеленским - РИА Новости, 15.06.2024
"Инфантильный клоун": в Крыму рассказали о знакомстве с Зеленским
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что знал Владимира Зеленского, когда тот был еще обыкновенным артистом, которого очень... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T11:09
2024-06-15T11:12
россия
украина
севастополь
владимир зеленский
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что знал Владимира Зеленского, когда тот был еще обыкновенным артистом, которого очень заботило, чтобы его сняли с "рабочего ракурса". "Работая еще просто журналистом, я снимал в Симферополе концерт, в котором участвовал мальчик Зеленский. Помню, как он тогда бегал перед нами и просил, чтобы его сняли с выгодного рабочего ракурса", - сказал Крючков РИА Новости. По его словам, спустя много лет Зеленский так и остался "инфантильным клоуном", который решил утопить в крови когда-то братскую России советскую республику. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html
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россия, украина, севастополь, владимир зеленский, олег крючков, владимир путин, оон
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Зеленский, Олег Крючков, Владимир Путин, ООН
"Инфантильный клоун": в Крыму рассказали о знакомстве с Зеленским

Советник главы Крыма по информполитике: знал Зеленского, когда тот был артистом

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что знал Владимира Зеленского, когда тот был еще обыкновенным артистом, которого очень заботило, чтобы его сняли с "рабочего ракурса".
«
"Работая еще просто журналистом, я снимал в Симферополе концерт, в котором участвовал мальчик Зеленский. Помню, как он тогда бегал перед нами и просил, чтобы его сняли с выгодного рабочего ракурса", - сказал Крючков РИА Новости.
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Вчера, 08:00
По его словам, спустя много лет Зеленский так и остался "инфантильным клоуном", который решил утопить в крови когда-то братскую России советскую республику.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Зеленского настигла участь предателя, заявили в Госдуме
4 марта, 16:15
 
РоссияУкраинаСевастопольВладимир ЗеленскийОлег КрючковВладимир ПутинООН
 
 
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