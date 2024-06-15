https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953070160.html

"Пора". В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением

"Пора". В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением - РИА Новости, 15.06.2024

"Пора". В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж посоветовал Владимиру Зеленскому пойти на переговоры с Россией, пишет издание Daily Mirror. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T08:11

2024-06-15T08:11

2024-06-15T16:25

в мире

россия

киев

украина

владимир зеленский

найджел фарадж

нато

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926508_611:223:2419:1240_1920x0_80_0_0_2a079fa15facb919f5826a39ec3f7410.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж посоветовал Владимиру Зеленскому пойти на переговоры с Россией, пишет издание Daily Mirror."Я бы сказал Зеленскому: "Послушай, Запад до сих пор поддерживает тебя и дальше будет поддерживать, но процент молодежи, которую вы сейчас теряете, очень велик. Не пора ли нам хотя бы попытаться провести переговоры?" Он не смог бы отказать", — цитируют журналисты слова политика.По мнению Фараджа, Киеву следует провести переговоры с российским руководством, даже несмотря на то, что это, скорее всего, будет означать потерю территории.Накануне на встрече с руководством МИД Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240614/svo-1952926425.html

https://ria.ru/20240614/politico-1952828123.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, найджел фарадж, нато, политика