https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953070160.html
"Пора". В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением
"Пора". В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением - РИА Новости, 15.06.2024
"Пора". В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением
Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж посоветовал Владимиру Зеленскому пойти на переговоры с Россией, пишет издание Daily Mirror. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T08:11
2024-06-15T08:11
2024-06-15T16:25
в мире
россия
киев
украина
владимир зеленский
найджел фарадж
нато
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926508_611:223:2419:1240_1920x0_80_0_0_2a079fa15facb919f5826a39ec3f7410.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж посоветовал Владимиру Зеленскому пойти на переговоры с Россией, пишет издание Daily Mirror."Я бы сказал Зеленскому: "Послушай, Запад до сих пор поддерживает тебя и дальше будет поддерживать, но процент молодежи, которую вы сейчас теряете, очень велик. Не пора ли нам хотя бы попытаться провести переговоры?" Он не смог бы отказать", — цитируют журналисты слова политика.По мнению Фараджа, Киеву следует провести переговоры с российским руководством, даже несмотря на то, что это, скорее всего, будет означать потерю территории.Накануне на встрече с руководством МИД Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240614/svo-1952926425.html
https://ria.ru/20240614/politico-1952828123.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926508_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af481cb7d40e3007f88d43a6b9036562.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, найджел фарадж, нато, политика
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Найджел Фарадж, НАТО, Политика
"Пора". В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением
Британский политик Фарадж: Зеленскому стоит пойти на переговоры с Россией