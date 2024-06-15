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"Пора". В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением - РИА Новости, 15.06.2024
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08:11 15.06.2024 (обновлено: 16:25 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953070160.html
"Пора". В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением
"Пора". В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением - РИА Новости, 15.06.2024
"Пора". В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением
Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж посоветовал Владимиру Зеленскому пойти на переговоры с Россией, пишет издание Daily Mirror. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T08:11
2024-06-15T16:25
в мире
россия
киев
украина
владимир зеленский
найджел фарадж
нато
политика
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж посоветовал Владимиру Зеленскому пойти на переговоры с Россией, пишет издание Daily Mirror."Я бы сказал Зеленскому: "Послушай, Запад до сих пор поддерживает тебя и дальше будет поддерживать, но процент молодежи, которую вы сейчас теряете, очень велик. Не пора ли нам хотя бы попытаться провести переговоры?" Он не смог бы отказать", — цитируют журналисты слова политика.По мнению Фараджа, Киеву следует провести переговоры с российским руководством, даже несмотря на то, что это, скорее всего, будет означать потерю территории.Накануне на встрече с руководством МИД Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240614/svo-1952926425.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, найджел фарадж, нато, политика
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Найджел Фарадж, НАТО, Политика
"Пора". В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением

Британский политик Фарадж: Зеленскому стоит пойти на переговоры с Россией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж посоветовал Владимиру Зеленскому пойти на переговоры с Россией, пишет издание Daily Mirror.
«
"Я бы сказал Зеленскому: "Послушай, Запад до сих пор поддерживает тебя и дальше будет поддерживать, но процент молодежи, которую вы сейчас теряете, очень велик. Не пора ли нам хотя бы попытаться провести переговоры?" Он не смог бы отказать", — цитируют журналисты слова политика.
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По мнению Фараджа, Киеву следует провести переговоры с российским руководством, даже несмотря на то, что это, скорее всего, будет означать потерю территории.
Накануне на встрече с руководством МИД Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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