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Организатор показов фильма "Донбасс" обвинил YouTube в цензуре - РИА Новости, 15.06.2024
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14:39 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/youtube-1953115111.html
Организатор показов фильма "Донбасс" обвинил YouTube в цензуре
Организатор показов фильма "Донбасс" обвинил YouTube в цензуре - РИА Новости, 15.06.2024
Организатор показов фильма "Донбасс" обвинил YouTube в цензуре
Организатор серии показов документального фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" в Италии Винченцо Лоруссо назвал цензурой его удаление с видеосервиса... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T14:39
2024-06-15T14:39
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РИМ, 15 июн – РИА Новости. Организатор серии показов документального фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" в Италии Винченцо Лоруссо назвал цензурой его удаление с видеосервиса YouTube, предложив авторам этого решения самим приехать за доказательствами преступлений киевских властей. Итальянский госрегулятор в сфере СМИ и телекоммуникаций Agcom ранее обратился к YouTube и соцсети с требованием об удалении документальной картины, обвинив ее в якобы разжигании расовой ненависти и унижении человеческого достоинства. "Цензура наносит удар по независимой и свободной информации. Как обычно, документальный фильм блокируют, считая его пропагандистским и лживым. Я хотел бы спросить министерство иностранных дел и Agcom, в чем заключается ложь", - заявил Лоруссо РИА Новости. Журналист, который регулярно работает в Донбассе, провел уже более двух десятков показов ленты, рассказывающей историю противостояния Донбасса с киевским режимом, в различных городах Италии и планирует новые мероприятия. "Не правда ли, что народ Донбасса подвергался агрессии с 2014 года и по сегодняшний день? Не правда ли, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот? Разве не правда, что в Донбассе и Одессе произошли преступления, совершенные украинскими националистическими батальонами? Вам нужны доказательства? Приезжайте в Донбасс, я вас жду", - сказал собеседник агентства, обращаясь к итальянскому МИД и госрегулятору.
https://ria.ru/20240528/iran-1948859748.html
https://ria.ru/20240409/italiya-1938612589.html
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в мире, технологии, донбасс, италия, украина, youtube
В мире, Технологии, Донбасс, Италия, Украина, YouTube
Организатор показов фильма "Донбасс" обвинил YouTube в цензуре

Организатор показов фильма "Донбасс" назвал его удаление с YouTube цензурой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип видеохостинга YouTube.. Архивное фото
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РИМ, 15 июн – РИА Новости. Организатор серии показов документального фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" в Италии Винченцо Лоруссо назвал цензурой его удаление с видеосервиса YouTube, предложив авторам этого решения самим приехать за доказательствами преступлений киевских властей.
Итальянский госрегулятор в сфере СМИ и телекоммуникаций Agcom ранее обратился к YouTube и соцсети с требованием об удалении документальной картины, обвинив ее в якобы разжигании расовой ненависти и унижении человеческого достоинства.
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"Цензура наносит удар по независимой и свободной информации. Как обычно, документальный фильм блокируют, считая его пропагандистским и лживым. Я хотел бы спросить министерство иностранных дел и Agcom, в чем заключается ложь", - заявил Лоруссо РИА Новости. Журналист, который регулярно работает в Донбассе, провел уже более двух десятков показов ленты, рассказывающей историю противостояния Донбасса с киевским режимом, в различных городах Италии и планирует новые мероприятия.
"Не правда ли, что народ Донбасса подвергался агрессии с 2014 года и по сегодняшний день? Не правда ли, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот? Разве не правда, что в Донбассе и Одессе произошли преступления, совершенные украинскими националистическими батальонами? Вам нужны доказательства? Приезжайте в Донбасс, я вас жду", - сказал собеседник агентства, обращаясь к итальянскому МИД и госрегулятору.
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