https://ria.ru/20240615/youtube-1953115111.html

Организатор показов фильма "Донбасс" обвинил YouTube в цензуре

Организатор показов фильма "Донбасс" обвинил YouTube в цензуре - РИА Новости, 15.06.2024

Организатор показов фильма "Донбасс" обвинил YouTube в цензуре

Организатор серии показов документального фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" в Италии Винченцо Лоруссо назвал цензурой его удаление с видеосервиса... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T14:39

2024-06-15T14:39

2024-06-15T14:39

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РИМ, 15 июн – РИА Новости. Организатор серии показов документального фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" в Италии Винченцо Лоруссо назвал цензурой его удаление с видеосервиса YouTube, предложив авторам этого решения самим приехать за доказательствами преступлений киевских властей. Итальянский госрегулятор в сфере СМИ и телекоммуникаций Agcom ранее обратился к YouTube и соцсети с требованием об удалении документальной картины, обвинив ее в якобы разжигании расовой ненависти и унижении человеческого достоинства. "Цензура наносит удар по независимой и свободной информации. Как обычно, документальный фильм блокируют, считая его пропагандистским и лживым. Я хотел бы спросить министерство иностранных дел и Agcom, в чем заключается ложь", - заявил Лоруссо РИА Новости. Журналист, который регулярно работает в Донбассе, провел уже более двух десятков показов ленты, рассказывающей историю противостояния Донбасса с киевским режимом, в различных городах Италии и планирует новые мероприятия. "Не правда ли, что народ Донбасса подвергался агрессии с 2014 года и по сегодняшний день? Не правда ли, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот? Разве не правда, что в Донбассе и Одессе произошли преступления, совершенные украинскими националистическими батальонами? Вам нужны доказательства? Приезжайте в Донбасс, я вас жду", - сказал собеседник агентства, обращаясь к итальянскому МИД и госрегулятору.

https://ria.ru/20240528/iran-1948859748.html

https://ria.ru/20240409/italiya-1938612589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, донбасс, италия, украина, youtube