Организатор показов фильма "Донбасс" обвинил YouTube в цензуре
Организатор показов фильма "Донбасс" назвал его удаление с YouTube цензурой
Логотип видеохостинга YouTube.. Архивное фото
РИМ, 15 июн – РИА Новости. Организатор серии показов документального фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" в Италии Винченцо Лоруссо назвал цензурой его удаление с видеосервиса YouTube, предложив авторам этого решения самим приехать за доказательствами преступлений киевских властей.
Итальянский госрегулятор в сфере СМИ и телекоммуникаций Agcom ранее обратился к YouTube и соцсети с требованием об удалении документальной картины, обвинив ее в якобы разжигании расовой ненависти и унижении человеческого достоинства.
"Цензура наносит удар по независимой и свободной информации. Как обычно, документальный фильм блокируют, считая его пропагандистским и лживым. Я хотел бы спросить министерство иностранных дел и Agcom, в чем заключается ложь", - заявил Лоруссо РИА Новости. Журналист, который регулярно работает в Донбассе, провел уже более двух десятков показов ленты, рассказывающей историю противостояния Донбасса с киевским режимом, в различных городах Италии и планирует новые мероприятия.
"Не правда ли, что народ Донбасса подвергался агрессии с 2014 года и по сегодняшний день? Не правда ли, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот? Разве не правда, что в Донбассе и Одессе произошли преступления, совершенные украинскими националистическими батальонами? Вам нужны доказательства? Приезжайте в Донбасс, я вас жду", - сказал собеседник агентства, обращаясь к итальянскому МИД и госрегулятору.