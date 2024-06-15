Полпреда президента в УФО Якушева назначили врио секретаря генсовета ЕР
Полпреда президента в УФО Якушева назначили врио секретаря генсовета ЕР
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев . Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на должность временно исполняющего обязанности секретаря генсовета партии, сообщила пресс-служба ЕР.
«
"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева врио секретаря генсовета партии", — уточнили в релизе.
В соответствии с уставом партии Якушев станет секретарем генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа "Единой России".
В начале июня президент Владимир Путин назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай. Он был секретарем генсовета "Единой России" с 2017 года.
Как уточнил Медведев, Турчак попросил освободить его от занимаемого поста из-за назначения на новую должность и подготовки к выборам. Председатель ЕР назвал такую причину уважительной.
«
"Я хочу поблагодарить вас, Андрей Анатольевич, за все, что было сделано вот на этой позиции. Это очень важная позиция для партии", — добавил Медведев.
Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске (Республика Башкортостан). Окончил Тюменский государственный университет по специальностям "правоведение" и "финансы и кредит", кандидат экономических наук. С 1993 года работал на различных должностях. С 2001-го занимал пост вице-губернатора Тюменской области. В 2005 году — главы Тюмени. С 2005 по 2018 год работал на посту губернатора Тюменской области. С ноября 2020-го — представитель президента в Уральском федеральном округе.