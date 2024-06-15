Рейтинг@Mail.ru
Полпреда президента в УФО Якушева назначили врио секретаря генсовета ЕР - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 15.06.2024 (обновлено: 17:39 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/yakushev-1953121409.html
Полпреда президента в УФО Якушева назначили врио секретаря генсовета ЕР
Полпреда президента в УФО Якушева назначили врио секретаря генсовета ЕР - РИА Новости, 15.06.2024
Полпреда президента в УФО Якушева назначили врио секретаря генсовета ЕР
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на должность временно исполняющего... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:26
2024-06-15T17:39
политика
единая россия
россия
тюменская область
республика алтай
владимир путин
дмитрий медведев
владимир якушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945841081_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_2f2d4046d66a50a11057048b7f85476e.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на должность временно исполняющего обязанности секретаря генсовета партии, сообщила пресс-служба ЕР.&quot;Председатель &quot;Единой России&quot; Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева врио секретаря генсовета партии&quot;, — уточнили в релизе.В соответствии с уставом партии Якушев станет секретарем генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа "Единой России".В начале июня президент Владимир Путин назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай. Он был секретарем генсовета "Единой России" с 2017 года.Как уточнил Медведев, Турчак попросил освободить его от занимаемого поста из-за назначения на новую должность и подготовки к выборам. Председатель ЕР назвал такую причину уважительной.&quot;Я хочу поблагодарить вас, Андрей Анатольевич, за все, что было сделано вот на этой позиции. Это очень важная позиция для партии&quot;, — добавил Медведев.Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске (Республика Башкортостан). Окончил Тюменский государственный университет по специальностям "правоведение" и "финансы и кредит", кандидат экономических наук. С 1993 года работал на различных должностях. С 2001-го занимал пост вице-губернатора Тюменской области. В 2005 году — главы Тюмени. С 2005 по 2018 год работал на посту губернатора Тюменской области. С ноября 2020-го — представитель президента в Уральском федеральном округе.
https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950726882.html
https://ria.ru/20240530/mandat-1949524675.html
россия
тюменская область
республика алтай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945841081_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_122849f19036b0ff1df288b6da90ba63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, единая россия, россия, тюменская область, республика алтай, владимир путин, дмитрий медведев, владимир якушев, тюменский государственный университет
Политика, Единая Россия, Россия, Тюменская область, Республика Алтай, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Якушев, Тюменский государственный университет
Полпреда президента в УФО Якушева назначили врио секретаря генсовета ЕР

Полпреда президента в УФО Якушева назначили врио секретаря генсовета ЕР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на должность временно исполняющего обязанности секретаря генсовета партии, сообщила пресс-служба ЕР.
«

"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева врио секретаря генсовета партии", — уточнили в релизе.

Виталий Красулин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
ЕР приостановила членство в партии депутата, арестованного по делу о взятке
5 июня, 16:29
В соответствии с уставом партии Якушев станет секретарем генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа "Единой России".
В начале июня президент Владимир Путин назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай. Он был секретарем генсовета "Единой России" с 2017 года.
Как уточнил Медведев, Турчак попросил освободить его от занимаемого поста из-за назначения на новую должность и подготовки к выборам. Председатель ЕР назвал такую причину уважительной.
«

"Я хочу поблагодарить вас, Андрей Анатольевич, за все, что было сделано вот на этой позиции. Это очень важная позиция для партии", — добавил Медведев.

Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске (Республика Башкортостан). Окончил Тюменский государственный университет по специальностям "правоведение" и "финансы и кредит", кандидат экономических наук. С 1993 года работал на различных должностях. С 2001-го занимал пост вице-губернатора Тюменской области. В 2005 году — главы Тюмени. С 2005 по 2018 год работал на посту губернатора Тюменской области. С ноября 2020-го — представитель президента в Уральском федеральном округе.
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
"Единая Россия" передала мандат Ямпольской в Госдуме Анатолию Иванову
30 мая, 21:49
 
ПолитикаЕдиная РоссияРоссияТюменская областьРеспублика АлтайВладимир ПутинДмитрий МедведевВладимир ЯкушевТюменский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала