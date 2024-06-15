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Выборы главы Мурманской области пройдут в течение двух дней - РИА Новости, 15.06.2024
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11:55 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/vybory-1953093726.html
Выборы главы Мурманской области пройдут в течение двух дней
Выборы главы Мурманской области пройдут в течение двух дней - РИА Новости, 15.06.2024
Выборы главы Мурманской области пройдут в течение двух дней
Члены избирательной комиссии Мурманской области приняли решение о том, что выборы главы региона пройдут в течение двух дней – 7 и 8 сентября этого года, также... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T11:55
2024-06-15T11:55
политика
мурманская область
россия
андрей чибис
мурманская областная дума
лдпр
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МУРМАНСК, 15 июн – РИА Новости. Члены избирательной комиссии Мурманской области приняли решение о том, что выборы главы региона пройдут в течение двух дней – 7 и 8 сентября этого года, также будет возможно отдать голос дистанционно, сообщается в Telegram-канале комиссии. "На заседании избиркома региона принято решение о проведении голосования на выборах губернатора Мурманской области и совмещенных с ними выборах в течение двух дней подряд 7 и 8 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что по согласованию с ЦИК России определено, что на выборах 7 и 8 сентября в Мурманской области будет проводиться дистанционное электронное голосование. В сентябре помимо выборов губернатора будут проводиться дополнительные выборы депутата Мурманской областной Думы по Оленегорскому одномандатному избирательному округу № 15. Пока на пост губернатора Мурманской области претендуют три человека, которые подали документы в региональный избирком – это действующий глава Андрей Чибис, Юрий Климченко от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" и Станислав Гонтарь от партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
https://ria.ru/20240418/gubernator-1940866769.html
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политика, мурманская область, россия, андрей чибис, мурманская областная дума, лдпр
Политика, Мурманская область, Россия, Андрей Чибис, Мурманская областная Дума, ЛДПР
Выборы главы Мурманской области пройдут в течение двух дней

Выборы главы Мурманской области пройдут в течение двух дней 7 и 8 сентября

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах в Мурманске
Мужчина голосует на выборах в Мурманске - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Мужчина голосует на выборах в Мурманске. Архивное фото
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МУРМАНСК, 15 июн – РИА Новости. Члены избирательной комиссии Мурманской области приняли решение о том, что выборы главы региона пройдут в течение двух дней – 7 и 8 сентября этого года, также будет возможно отдать голос дистанционно, сообщается в Telegram-канале комиссии.
"На заседании избиркома региона принято решение о проведении голосования на выборах губернатора Мурманской области и совмещенных с ними выборах в течение двух дней подряд 7 и 8 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по согласованию с ЦИК России определено, что на выборах 7 и 8 сентября в Мурманской области будет проводиться дистанционное электронное голосование. В сентябре помимо выборов губернатора будут проводиться дополнительные выборы депутата Мурманской областной Думы по Оленегорскому одномандатному избирательному округу № 15.
Пока на пост губернатора Мурманской области претендуют три человека, которые подали документы в региональный избирком – это действующий глава Андрей Чибис, Юрий Климченко от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" и Станислав Гонтарь от партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
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