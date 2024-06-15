Рейтинг@Mail.ru
В Москве утвердили список кандидатов в депутаты от "Яблока" - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/vybory-1953081027.html
В Москве утвердили список кандидатов в депутаты от "Яблока"
В Москве утвердили список кандидатов в депутаты от "Яблока" - РИА Новости, 15.06.2024
В Москве утвердили список кандидатов в депутаты от "Яблока"
Московская городская избирательная комиссия утвердила список кандидатов в депутаты от партии "Яблоко" на выборах в Московскую городскую думу с 6 по 8 сентября,... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T09:54
2024-06-15T09:54
политика
москва
московская городская дума
московская городская избирательная комиссия
яблоко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804200604_0:46:3078:1777_1920x0_80_0_0_4b2ac3e36be4e240867cb245671ed6c3.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия утвердила список кандидатов в депутаты от партии "Яблоко" на выборах в Московскую городскую думу с 6 по 8 сентября, такое решение приняли в ходе заседания МГИК в субботу. "Предлагается принять решение, которое заверит список кандидатов в депутаты Московской городской думы VIII созыва в количестве 24 человек, выдвинутых избирательным объединением региональным отделением политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" в городе Москве по одномандатным избирательным округам", - сказала член МГИК Рима Кузнецова. Решение было поддержано единогласно. Ранее 25 самовыдвиженцев выдвинули свои кандидатуры на выборах в Московскую городскую думу. Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, москвичам предстоит определить 45 депутатов по одномандатным округам.
https://ria.ru/20240614/vybory-1952764871.html
https://ria.ru/20230307/yabloko-1856311929.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804200604_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_cfd7a3ab2e28d7d8a54cc410f121ad72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, московская городская дума, московская городская избирательная комиссия, яблоко
Политика, Москва, Московская городская дума, Московская городская избирательная комиссия, Яблоко
В Москве утвердили список кандидатов в депутаты от "Яблока"

МГИК утвердила список кандидатов в депутаты от "Яблока" на выборах в Мосгордуму

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип партии "Яблоко"
Логотип партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип партии "Яблоко". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия утвердила список кандидатов в депутаты от партии "Яблоко" на выборах в Московскую городскую думу с 6 по 8 сентября, такое решение приняли в ходе заседания МГИК в субботу.
"Предлагается принять решение, которое заверит список кандидатов в депутаты Московской городской думы VIII созыва в количестве 24 человек, выдвинутых избирательным объединением региональным отделением политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" в городе Москве по одномандатным избирательным округам", - сказала член МГИК Рима Кузнецова.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
ЦИК согласует проведение онлайн-голосования в 25 регионах
14 июня, 08:09
Решение было поддержано единогласно.
Ранее 25 самовыдвиженцев выдвинули свои кандидатуры на выборах в Московскую городскую думу.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, москвичам предстоит определить 45 депутатов по одномандатным округам.
Мужчина с флагом партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
В Госдуме предложили рассмотреть возможность ликвидации партии "Яблоко"
7 марта 2023, 11:11
 
ПолитикаМоскваМосковская городская думаМосковская городская избирательная комиссияЯблоко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала