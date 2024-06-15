https://ria.ru/20240615/vybory-1953081027.html

В Москве утвердили список кандидатов в депутаты от "Яблока"

В Москве утвердили список кандидатов в депутаты от "Яблока" - РИА Новости, 15.06.2024

В Москве утвердили список кандидатов в депутаты от "Яблока"

Московская городская избирательная комиссия утвердила список кандидатов в депутаты от партии "Яблоко" на выборах в Московскую городскую думу с 6 по 8 сентября,... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T09:54

2024-06-15T09:54

2024-06-15T09:54

политика

москва

московская городская дума

московская городская избирательная комиссия

яблоко

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия утвердила список кандидатов в депутаты от партии "Яблоко" на выборах в Московскую городскую думу с 6 по 8 сентября, такое решение приняли в ходе заседания МГИК в субботу. "Предлагается принять решение, которое заверит список кандидатов в депутаты Московской городской думы VIII созыва в количестве 24 человек, выдвинутых избирательным объединением региональным отделением политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" в городе Москве по одномандатным избирательным округам", - сказала член МГИК Рима Кузнецова. Решение было поддержано единогласно. Ранее 25 самовыдвиженцев выдвинули свои кандидатуры на выборах в Московскую городскую думу. Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, москвичам предстоит определить 45 депутатов по одномандатным округам.

https://ria.ru/20240614/vybory-1952764871.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва, московская городская дума, московская городская избирательная комиссия, яблоко