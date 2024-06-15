https://ria.ru/20240615/vybory-1953081027.html
В Москве утвердили список кандидатов в депутаты от "Яблока"
В Москве утвердили список кандидатов в депутаты от "Яблока" - РИА Новости, 15.06.2024
В Москве утвердили список кандидатов в депутаты от "Яблока"
Московская городская избирательная комиссия утвердила список кандидатов в депутаты от партии "Яблоко" на выборах в Московскую городскую думу с 6 по 8 сентября,... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T09:54
2024-06-15T09:54
2024-06-15T09:54
политика
москва
московская городская дума
московская городская избирательная комиссия
яблоко
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия утвердила список кандидатов в депутаты от партии "Яблоко" на выборах в Московскую городскую думу с 6 по 8 сентября, такое решение приняли в ходе заседания МГИК в субботу. "Предлагается принять решение, которое заверит список кандидатов в депутаты Московской городской думы VIII созыва в количестве 24 человек, выдвинутых избирательным объединением региональным отделением политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" в городе Москве по одномандатным избирательным округам", - сказала член МГИК Рима Кузнецова. Решение было поддержано единогласно. Ранее 25 самовыдвиженцев выдвинули свои кандидатуры на выборах в Московскую городскую думу. Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, москвичам предстоит определить 45 депутатов по одномандатным округам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, московская городская дума, московская городская избирательная комиссия, яблоко
Политика, Москва, Московская городская дума, Московская городская избирательная комиссия, Яблоко
В Москве утвердили список кандидатов в депутаты от "Яблока"
МГИК утвердила список кандидатов в депутаты от "Яблока" на выборах в Мосгордуму