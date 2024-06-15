https://ria.ru/20240615/vtb-1953095630.html

ВТБ с 17 июня повысит ставки по рыночным программам ипотеки

ВТБ с 17 июня повысит ставки по рыночным программам ипотеки - РИА Новости, 15.06.2024

ВТБ с 17 июня повысит ставки по рыночным программам ипотеки

ВТБ с 17 июня повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 0,5 процентного пункта, минимальные теперь составят 18%, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T12:08

2024-06-15T12:08

2024-06-15T12:08

экономика

ипотека

сбербанк россии

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ВТБ с 17 июня повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 0,5 процентного пункта, минимальные теперь составят 18%, сообщила пресс-служба банка. "В связи с продолжающимся ростом стоимости ОФЗ с 17 июня ВТБ скорректирует условия по собственным ипотечным программам, увеличив базовую ставку на 0,5 процентных пункта",- сказано в сообщении. Таким образом, средства на покупку квартир на первичном и вторичном рынках будут доступны от 18% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита (для будущих зарплатных клиентов – от 17,9%). Отмечается, что клиенты, получившие одобрение заявок до 17 июня, смогут воспользоваться ранее действовавшими ставками до 13 июля включительно. В сообщении указывается, что ВТБ сохраняет для клиентов все действующие дисконты. Заемщики по-прежнему могут получить скидку в размере 0,2 процентного пункта при крупном размере кредита, 0,3 процентного пункта - при подаче онлайн-заявки, использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке или получении зарплаты на карту банка и 0,4 процентного пункта – при переводе зарплаты в ВТБ. "Банк также оставляет без изменений ставки по льготным программам: по ипотеке с господдержкой кредиты - 8%, по "семейной" и IT-ипотеке – 6% и 5% соответственно, по Дальневосточной и "арктической" ипотеке - 2%",- добавили в пресс-службе. Ранее в июне Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1,5 процентных пункта, минимальные теперь составляют 18,2%. Повышение не затронет ипотечные программы с господдержкой, сообщала пресс-служба банка.

https://ria.ru/20240615/ipoteka-1953094734.html

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экономика, ипотека, сбербанк россии