https://ria.ru/20240615/vstrecha-1953159904.html

Якушев встретился с сотрудниками Центрального исполкома ЕР

Якушев встретился с сотрудниками Центрального исполкома ЕР - РИА Новости, 15.06.2024

Якушев встретился с сотрудниками Центрального исполкома ЕР

Врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев встретился с сотрудниками Центрального исполкома партии, сообщил пресс-служба ЕР. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T19:52

2024-06-15T19:52

2024-06-15T19:52

политика

республика алтай

владимир якушев

дмитрий медведев

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев встретился с сотрудниками Центрального исполкома партии, сообщил пресс-служба ЕР. Ранее распоряжением председателя партии Дмитрия Медведева полпред президента в Уральском федеральном округе Якушев был назначен временно исполняющим полномочия секретаря генсовета "Единой России". "Владимир Якушев провел встречу с сотрудниками Центрального исполкома "Единой России", - говорится в Telegram-канале партии. Обращаясь к сотрудникам Центрального исполкома, Якушев отметил, что в этом году в регионах пройдет большое количество избирательных кампаний, и "Единая Россия" должна показать на них достойные результаты. "Мы партия большинства, партия президента. Поэтому мы должны отработать так, чтобы результаты у нас с вами этой осенью тоже были серьезными и достойными", - отметил Якушев, чьи слова приводит пресс-служба. Он также подчеркнул, что давно состоит в "Единой России" и знает работу партии изнутри. Как отметили в партии, Якушев состоит в ней с 2002 года. "Партийную работу знаю не понаслышке, прекрасно знаю, как она выглядит "на земле". Сейчас узнаю, как она выглядит наверху", - сказал он. Говоря о задачах, которые стоят перед Генсоветом "Единой России", Владимир Якушев отметил, что преемственность будет сохранена. "Мы продолжим работу над реализацией народной программы и выполнением поручений президента, поставленных в послании и в Указе о достижении национальных целей", - сказал врио секретаря генсовета. Подводя итоги встречи, Якушев напомнил слова главы государства. "На последнем Совете по стратегическому развитию и национальным проектам президент сказал, он начал с этого и закончил этим: "Время у нас напряженное, и мы все должны работать так, как работают наши ребята на передовой". Так мы и будем работать в партии", - резюмировал Якушев. Должность секретаря генсовета партии с 2017 года занимал Андрей Турчак, который ранее был назначен президентом врио главы Республики Алтай.

https://ria.ru/20240615/yakushev-1953143315.html

https://ria.ru/20240615/medvedev-1953132954.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, республика алтай, владимир якушев, дмитрий медведев, андрей турчак, единая россия