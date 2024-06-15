https://ria.ru/20240615/volodin-1953070043.html
Часть депутатов Рады обсуждают предложения Путина, заявил Володин
Часть депутатов Рады обсуждают предложения Путина, заявил Володин - РИА Новости, 15.06.2024
Часть депутатов Рады обсуждают предложения Путина, заявил Володин
Часть депутатов Верховной рады уже начала обсуждение предложений президента России Владимира Путина, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T08:09
2024-06-15T08:09
2024-06-15T10:17
политика
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Часть депутатов Верховной рады уже начала обсуждение предложений президента России Владимира Путина, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной рады уже начали делать это", — написал он.Володин отметил, что чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны, "которые для Вашингтона и Брюсселя лишь расходный материал". Также сократится и территория республики.Депутат отметил, что переговоры можно вести только от имени граждан своей страны. Но так как срок полномочий Владимира Зеленского завершился — "этим все сказано". Володин выразил уверенность, что из-за этого инициативы, выдвинутые Зеленским и поддержанные президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, "теряют всякий смысл".По его словам, сегодня единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная рада, которая может участвовать в достижении каких-либо договоренностей."Пора им (депутатам Рады. — Прим. ред.) осознать: президента Украины нет, ответственность лежит на Верховной раде. В такой ситуации нельзя стоять в стороне", — написал Володин.В пятницу на встрече с руководством МИД президент России заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, противник должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.
https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953070160.html
https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, верховная рада украины, владимир путин, украина, сша, россия, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Верховная Рада Украины, Владимир Путин, Украина, США, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Часть депутатов Рады обсуждают предложения Путина, заявил Володин
Володин: поступила информация, что депутаты Рады обсуждают предложения Путина
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Часть депутатов Верховной рады уже начала обсуждение предложений президента России Владимира Путина, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале
.
«
"Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной рады уже начали делать это", — написал он.
Володин отметил, что чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны, "которые для Вашингтона и Брюсселя лишь расходный материал". Также сократится и территория республики.
Депутат отметил, что переговоры можно вести только от имени граждан своей страны. Но так как срок полномочий Владимира Зеленского завершился — "этим все сказано". Володин выразил уверенность, что из-за этого инициативы, выдвинутые Зеленским и поддержанные президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, "теряют всякий смысл".
По его словам, сегодня единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная рада, которая может участвовать в достижении каких-либо договоренностей.
«
"Пора им (депутатам Рады. — Прим. ред.) осознать: президента Украины нет, ответственность лежит на Верховной раде. В такой ситуации нельзя стоять в стороне", — написал Володин.
В пятницу на встрече с руководством МИД президент России заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, противник должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.