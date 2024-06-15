https://ria.ru/20240615/volodin-1953070043.html

Часть депутатов Рады обсуждают предложения Путина, заявил Володин

Часть депутатов Рады обсуждают предложения Путина, заявил Володин - РИА Новости, 15.06.2024

Часть депутатов Рады обсуждают предложения Путина, заявил Володин

Часть депутатов Верховной рады уже начала обсуждение предложений президента России Владимира Путина, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T08:09

2024-06-15T08:09

2024-06-15T10:17

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Часть депутатов Верховной рады уже начала обсуждение предложений президента России Владимира Путина, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной рады уже начали делать это", — написал он.Володин отметил, что чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны, "которые для Вашингтона и Брюсселя лишь расходный материал". Также сократится и территория республики.Депутат отметил, что переговоры можно вести только от имени граждан своей страны. Но так как срок полномочий Владимира Зеленского завершился — "этим все сказано". Володин выразил уверенность, что из-за этого инициативы, выдвинутые Зеленским и поддержанные президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, "теряют всякий смысл".По его словам, сегодня единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная рада, которая может участвовать в достижении каких-либо договоренностей."Пора им (депутатам Рады. — Прим. ред.) осознать: президента Украины нет, ответственность лежит на Верховной раде. В такой ситуации нельзя стоять в стороне", — написал Володин.В пятницу на встрече с руководством МИД президент России заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, противник должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.

https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953070160.html

https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, верховная рада украины, владимир путин, украина, сша, россия, вячеслав володин, госдума рф