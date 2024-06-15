https://ria.ru/20240615/voennye-1953156930.html

В Рафахе восемь израильских военных погибли при взрыве БТР

В Рафахе восемь израильских военных погибли при взрыве БТР - РИА Новости, 15.06.2024

В Рафахе восемь израильских военных погибли при взрыве БТР

Восемь израильских военных погибли при взрыве инженерного БТР в ходе боевых действий в Рафахе на юге сектора Газа, сообщило в субботу израильское армейское... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T19:28

2024-06-15T19:28

2024-06-15T19:28

в мире

рафах (провинция)

армия обороны израиля (цахал)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Восемь израильских военных погибли при взрыве инженерного БТР в ходе боевых действий в Рафахе на юге сектора Газа, сообщило в субботу израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ". Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели в бою в Рафахе заместителя командира роты 601-го батальона инженерных войск ЦАХАЛ капитана Вассема Махмуда. По данным пресс-службы, в результате "этого же инцидента" погибли еще семь бойцов ЦАХАЛ, чьи имена пока не разглашены. Издание The Times of Israel отмечает, что это самый серьезный инцидент для израильской армии по количеству единовременно павших бойцов с января этого года. По данным издания, инцидент произошел рано утром в субботу когда военные после ночной операции колонной направлялись к захваченным у палестинских радикалов зданиям, где войска обычно восстанавливают силы. БТР Намер инженерных войск, который был пятым или шестым в колонне в какой то момент взорвался. Издания отмечает, что пока неясно, была ли это бомба, заложенная заранее, или боевики палестинского движения ХАМАС подошли к БТР со взрывным устройством и установили его на ходу. Число израильских потерь в ходе наземной операции в секторе Газа, которая началась в конце октября 2023 года, достигло 306.

https://ria.ru/20240615/smi-1953109435.html

рафах (провинция)

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в мире, рафах (провинция), армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году