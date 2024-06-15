https://ria.ru/20240615/vinnitsa-1953065448.html
СМИ: в Виннице застрелили двух высмеивавших россиян блогерш
СМИ: в Виннице застрелили двух высмеивавших россиян блогерш - РИА Новости, 15.06.2024
СМИ: в Виннице застрелили двух высмеивавших россиян блогерш
На Украине застрелили двух стримерш, которые "смеялись над россиянами", преступником оказался муж одной из девушек, сообщает украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T06:42
2024-06-15T06:42
2024-06-15T14:57
в мире
винница
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953077823_0:0:1121:631_1920x0_80_0_0_f75f4a5ab73d4472d7235483eaf6eebc.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На Украине застрелили двух стримерш, которые "смеялись над россиянами", преступником оказался муж одной из девушек, сообщает украинское издание "Телеграф".Как пишет издание, инцидент произошел в четверг в Виннице: 23-летний мужчина, будучи в квартире, застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая впоследствии скончалась в больнице.Позднее тело стрелка обнаружили с огнестрельным ранением головы у берега реки Южный Буг. По данным местных правоохранителей, конфликт разгорелся на почве личных отношений."В Сети утверждают, что речь идет о двух стримершах — Вере Пантере и ее подруге Наталье, которые вели стримы, где смеялись над россиянами. В социальных сетях распространяются траурные видео с их фотографиями", — отмечается в материале. При этом у второй девушки в одной из соцсетей был никнейм Бандеровка.Как указывает издание, информация о личностях погибших требует официального подтверждения.
https://ria.ru/20240528/vsu-1948921946.html
винница
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953077823_100:0:1021:691_1920x0_80_0_0_e4d5e884cd7da0dd817c3bb840c217e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, винница, украина
СМИ: в Виннице застрелили двух высмеивавших россиян блогерш
"Телеграф": в Виннице украинец застрелил двух высмеивавших россиян блогерш
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На Украине застрелили двух стримерш, которые "смеялись над россиянами", преступником оказался муж одной из девушек, сообщает украинское издание "Телеграф".
Как пишет издание, инцидент произошел в четверг в Виннице
: 23-летний мужчина, будучи в квартире, застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая впоследствии скончалась в больнице.
Позднее тело стрелка обнаружили с огнестрельным ранением головы у берега реки Южный Буг. По данным местных правоохранителей, конфликт разгорелся на почве личных отношений.
"В Сети утверждают, что речь идет о двух стримершах — Вере Пантере и ее подруге Наталье, которые вели стримы, где смеялись над россиянами. В социальных сетях распространяются траурные видео с их фотографиями", — отмечается в материале. При этом у второй девушки в одной из соцсетей был никнейм Бандеровка.
Как указывает издание, информация о личностях погибших требует официального подтверждения.