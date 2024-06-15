https://ria.ru/20240615/vinnitsa-1953065448.html

СМИ: в Виннице застрелили двух высмеивавших россиян блогерш

СМИ: в Виннице застрелили двух высмеивавших россиян блогерш - РИА Новости, 15.06.2024

СМИ: в Виннице застрелили двух высмеивавших россиян блогерш

На Украине застрелили двух стримерш, которые "смеялись над россиянами", преступником оказался муж одной из девушек, сообщает украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T06:42

2024-06-15T06:42

2024-06-15T14:57

в мире

винница

украина

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На Украине застрелили двух стримерш, которые "смеялись над россиянами", преступником оказался муж одной из девушек, сообщает украинское издание "Телеграф".Как пишет издание, инцидент произошел в четверг в Виннице: 23-летний мужчина, будучи в квартире, застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая впоследствии скончалась в больнице.Позднее тело стрелка обнаружили с огнестрельным ранением головы у берега реки Южный Буг. По данным местных правоохранителей, конфликт разгорелся на почве личных отношений."В Сети утверждают, что речь идет о двух стримершах — Вере Пантере и ее подруге Наталье, которые вели стримы, где смеялись над россиянами. В социальных сетях распространяются траурные видео с их фотографиями", — отмечается в материале. При этом у второй девушки в одной из соцсетей был никнейм Бандеровка.Как указывает издание, информация о личностях погибших требует официального подтверждения.

https://ria.ru/20240528/vsu-1948921946.html

винница

украина

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в мире, винница, украина