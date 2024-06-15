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СМИ: в Виннице застрелили двух высмеивавших россиян блогерш - РИА Новости, 15.06.2024
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06:42 15.06.2024 (обновлено: 14:57 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/vinnitsa-1953065448.html
СМИ: в Виннице застрелили двух высмеивавших россиян блогерш
СМИ: в Виннице застрелили двух высмеивавших россиян блогерш - РИА Новости, 15.06.2024
СМИ: в Виннице застрелили двух высмеивавших россиян блогерш
На Украине застрелили двух стримерш, которые "смеялись над россиянами", преступником оказался муж одной из девушек, сообщает украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T06:42
2024-06-15T14:57
в мире
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украина
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На Украине застрелили двух стримерш, которые "смеялись над россиянами", преступником оказался муж одной из девушек, сообщает украинское издание "Телеграф".Как пишет издание, инцидент произошел в четверг в Виннице: 23-летний мужчина, будучи в квартире, застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая впоследствии скончалась в больнице.Позднее тело стрелка обнаружили с огнестрельным ранением головы у берега реки Южный Буг. По данным местных правоохранителей, конфликт разгорелся на почве личных отношений."В Сети утверждают, что речь идет о двух стримершах — Вере Пантере и ее подруге Наталье, которые вели стримы, где смеялись над россиянами. В социальных сетях распространяются траурные видео с их фотографиями", — отмечается в материале. При этом у второй девушки в одной из соцсетей был никнейм Бандеровка.Как указывает издание, информация о личностях погибших требует официального подтверждения.
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в мире, винница, украина
В мире, Винница, Украина
СМИ: в Виннице застрелили двух высмеивавших россиян блогерш

"Телеграф": в Виннице украинец застрелил двух высмеивавших россиян блогерш

© Фото : соцсетиУкраинские блогерши Вера и Наталья
Украинские блогерши Вера и Наталья - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : соцсети
Украинские блогерши Вера и Наталья. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На Украине застрелили двух стримерш, которые "смеялись над россиянами", преступником оказался муж одной из девушек, сообщает украинское издание "Телеграф".
Как пишет издание, инцидент произошел в четверг в Виннице: 23-летний мужчина, будучи в квартире, застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая впоследствии скончалась в больнице.
Позднее тело стрелка обнаружили с огнестрельным ранением головы у берега реки Южный Буг. По данным местных правоохранителей, конфликт разгорелся на почве личных отношений.
"В Сети утверждают, что речь идет о двух стримершах — Вере Пантере и ее подруге Наталье, которые вели стримы, где смеялись над россиянами. В социальных сетях распространяются траурные видео с их фотографиями", — отмечается в материале. При этом у второй девушки в одной из соцсетей был никнейм Бандеровка.
Как указывает издание, информация о личностях погибших требует официального подтверждения.
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