https://ria.ru/20240615/uran-1953147064.html

Французская компания может потерять урановый рудник в Нигере, пишут СМИ

Французская компания может потерять урановый рудник в Нигере, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2024

Французская компания может потерять урановый рудник в Нигере, пишут СМИ

Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano SA может лишиться права добывать уран на одном из крупнейших месторождений мира Имурарен в Нигере,... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T18:29

2024-06-15T18:29

2024-06-15T18:29

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano SA может лишиться права добывать уран на одном из крупнейших месторождений мира Имурарен в Нигере, передает агентство Блумберг. Агентство Франс Пресс передавало 12 июня, что Orano начала подготовительные работы к эксплуатации месторождения Имурарен. "Второе и последнее уведомление подойдет к концу 19 июня, после чего разрешение на деятельность компании (Orano SA - ред.) будет отозвано", - цитирует агентство оказавшееся в его распоряжении письмо министерства горнодобывающей промышленности Нигера. В публикации отмечается, что предложенный Orano план разработки месторождения "не соответствует ожиданиям властей". Блумберг подчеркивает, что Имурарен - одно из крупнейших в мире месторождений урана, запасы которого оцениваются в 200 тысяч тонн. Компания Orano получила разрешение на добычу в 2009 году. После закрытия рудника Коминак в 2021 году Orano управляет только одним урановым месторождением в Нигере - Сомаир (Somaïr) в регионе Арлит на севере страны. В сентябре сообщалось, что работы по техническому обслуживанию на дочерней компании Orano Somaïr в Нигере, запланированные на начало 2024 года, перенесены из-за истощения запасов химической продукции. В конце июля военные Нигера в выступлении по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. Республика Нигер, бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.

https://ria.ru/20240614/medvedev-1952742295.html

https://ria.ru/20240326/uran-1935794898.html

https://ria.ru/20240521/frantsiya-1947323138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, нигер, франция, сахель , мохамед базум, эковас