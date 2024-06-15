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Французская компания может потерять урановый рудник в Нигере, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2024
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18:29 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/uran-1953147064.html
Французская компания может потерять урановый рудник в Нигере, пишут СМИ
Французская компания может потерять урановый рудник в Нигере, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2024
Французская компания может потерять урановый рудник в Нигере, пишут СМИ
Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano SA может лишиться права добывать уран на одном из крупнейших месторождений мира Имурарен в Нигере,... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T18:29
2024-06-15T18:29
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano SA может лишиться права добывать уран на одном из крупнейших месторождений мира Имурарен в Нигере, передает агентство Блумберг. Агентство Франс Пресс передавало 12 июня, что Orano начала подготовительные работы к эксплуатации месторождения Имурарен. "Второе и последнее уведомление подойдет к концу 19 июня, после чего разрешение на деятельность компании (Orano SA - ред.) будет отозвано", - цитирует агентство оказавшееся в его распоряжении письмо министерства горнодобывающей промышленности Нигера. В публикации отмечается, что предложенный Orano план разработки месторождения "не соответствует ожиданиям властей". Блумберг подчеркивает, что Имурарен - одно из крупнейших в мире месторождений урана, запасы которого оцениваются в 200 тысяч тонн. Компания Orano получила разрешение на добычу в 2009 году. После закрытия рудника Коминак в 2021 году Orano управляет только одним урановым месторождением в Нигере - Сомаир (Somaïr) в регионе Арлит на севере страны. В сентябре сообщалось, что работы по техническому обслуживанию на дочерней компании Orano Somaïr в Нигере, запланированные на начало 2024 года, перенесены из-за истощения запасов химической продукции. В конце июля военные Нигера в выступлении по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. Республика Нигер, бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
https://ria.ru/20240614/medvedev-1952742295.html
https://ria.ru/20240326/uran-1935794898.html
https://ria.ru/20240521/frantsiya-1947323138.html
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цены на нефть, нигер, франция, сахель , мохамед базум, эковас
Цены на нефть, Нигер, Франция, Сахель , Мохамед Базум, ЭКОВАС
Французская компания может потерять урановый рудник в Нигере, пишут СМИ

Bloomberg: французскую Orano могут лишить права добычи урана на руднике в Нигере

© РИА Новости / Сергей ПятаковДобыча урановой руды
Добыча урановой руды - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Добыча урановой руды. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano SA может лишиться права добывать уран на одном из крупнейших месторождений мира Имурарен в Нигере, передает агентство Блумберг.
Агентство Франс Пресс передавало 12 июня, что Orano начала подготовительные работы к эксплуатации месторождения Имурарен.
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"Второе и последнее уведомление подойдет к концу 19 июня, после чего разрешение на деятельность компании (Orano SA - ред.) будет отозвано", - цитирует агентство оказавшееся в его распоряжении письмо министерства горнодобывающей промышленности Нигера.
В публикации отмечается, что предложенный Orano план разработки месторождения "не соответствует ожиданиям властей".
Блумберг подчеркивает, что Имурарен - одно из крупнейших в мире месторождений урана, запасы которого оцениваются в 200 тысяч тонн. Компания Orano получила разрешение на добычу в 2009 году.
После закрытия рудника Коминак в 2021 году Orano управляет только одним урановым месторождением в Нигере - Сомаир (Somaïr) в регионе Арлит на севере страны.
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В сентябре сообщалось, что работы по техническому обслуживанию на дочерней компании Orano Somaïr в Нигере, запланированные на начало 2024 года, перенесены из-за истощения запасов химической продукции.
В конце июля военные Нигера в выступлении по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.
Республика Нигер, бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
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