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В Киеве раскрыли судьбу F-16, предназначенных Украине - РИА Новости, 15.06.2024
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17:34 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953139484.html
В Киеве раскрыли судьбу F-16, предназначенных Украине
В Киеве раскрыли судьбу F-16, предназначенных Украине - РИА Новости, 15.06.2024
В Киеве раскрыли судьбу F-16, предназначенных Украине
Самолеты F-16, которые Запад планирует передать Украине, будут уничтожены на открытых аэродромах, если не построить специальные укрытия, заявил отставной... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T17:34
2024-06-15T17:34
в мире
украина
киев
россия
олег стариков
сергей лавров
андрей картаполов
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Самолеты F-16, которые Запад планирует передать Украине, будут уничтожены на открытых аэродромах, если не построить специальные укрытия, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka."Вопрос в том, где они будут находиться. Если под землей будут выстроены бункеры, то это одно дело, а если на земле, они будут уничтожены", — полагает эксперт.Как отметил Стариков, аэродромы на Украине уже подвергаются ракетным ударам, которые в будущем помешают истребителям F-16 взлететь.Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских вооруженных сил.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20240613/ukraina-1952720632.html
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в мире, украина, киев, россия, олег стариков, сергей лавров, андрей картаполов, служба безопасности украины, госдума рф, нато, f-16
В мире, Украина, Киев, Россия, Олег Стариков, Сергей Лавров, Андрей Картаполов, Служба безопасности Украины, Госдума РФ, НАТО, F-16
В Киеве раскрыли судьбу F-16, предназначенных Украине

Экс-полковник СБУ: F-16 ВСУ будут уничтожены Россией на открытых аэродромах

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака
Истребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Самолеты F-16, которые Запад планирует передать Украине, будут уничтожены на открытых аэродромах, если не построить специальные укрытия, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka.
"Вопрос в том, где они будут находиться. Если под землей будут выстроены бункеры, то это одно дело, а если на земле, они будут уничтожены", — полагает эксперт.
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Как отметил Стариков, аэродромы на Украине уже подвергаются ракетным ударам, которые в будущем помешают истребителям F-16 взлететь.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских вооруженных сил.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.
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В миреУкраинаКиевРоссияОлег СтариковСергей ЛавровАндрей КартаполовСлужба безопасности УкраиныГосдума РФНАТОF-16
 
 
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