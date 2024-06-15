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В США раскрыли, с кем Россия может вести переговоры о мире на Украине - РИА Новости, 15.06.2024
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16:35 15.06.2024 (обновлено: 16:56 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953131172.html
В США раскрыли, с кем Россия может вести переговоры о мире на Украине
В США раскрыли, с кем Россия может вести переговоры о мире на Украине - РИА Новости, 15.06.2024
В США раскрыли, с кем Россия может вести переговоры о мире на Украине
Россия могла бы вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с главой Верховной рады, главкомом ВСУ Александром Сырским или генералом Валерием... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:35
2024-06-15T16:56
в мире
россия
украина
валерий залужный
владимир зеленский
александр сырский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия могла бы вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с главой Верховной рады, главкомом ВСУ Александром Сырским или генералом Валерием Залужным, поскольку Владимир Зеленский утратил легитимность. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Владимир Путин мог бы вести переговоры с подходящими представителями украинской власти. Это мог бы быть кто-то вроде главы Верховной рады, либо генерал Сырский или Залужный, которого, возможно, вернут на должность", — спрогнозировал эксперт.Как отметил Джонсон, действующий глава киевского режима теперь не уполномочен заключать соглашения с другими государствами, поскольку срок его правления подошел к концу в мае.Ранее президент России подчеркивал, что период президентства Владимира Зеленского истек 20 мая, его легитимность не восстановить никакими средствами. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953119537.html
https://ria.ru/20240614/putin-1953027327.html
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в мире, россия, украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США раскрыли, с кем Россия может вести переговоры о мире на Украине

Джонсон: РФ могла бы вести переговоры о мире с Сырским или Залужным

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия могла бы вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с главой Верховной рады, главкомом ВСУ Александром Сырским или генералом Валерием Залужным, поскольку Владимир Зеленский утратил легитимность. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Владимир Путин мог бы вести переговоры с подходящими представителями украинской власти. Это мог бы быть кто-то вроде главы Верховной рады, либо генерал Сырский или Залужный, которого, возможно, вернут на должность", — спрогнозировал эксперт.
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Как отметил Джонсон, действующий глава киевского режима теперь не уполномочен заключать соглашения с другими государствами, поскольку срок его правления подошел к концу в мае.
Ранее президент России подчеркивал, что период президентства Владимира Зеленского истек 20 мая, его легитимность не восстановить никакими средствами. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
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В миреРоссияУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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