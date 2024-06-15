https://ria.ru/20240615/ukraina-1953131172.html

В США раскрыли, с кем Россия может вести переговоры о мире на Украине

В США раскрыли, с кем Россия может вести переговоры о мире на Украине - РИА Новости, 15.06.2024

В США раскрыли, с кем Россия может вести переговоры о мире на Украине

Россия могла бы вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с главой Верховной рады, главкомом ВСУ Александром Сырским или генералом Валерием... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T16:35

2024-06-15T16:35

2024-06-15T16:56

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия могла бы вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с главой Верховной рады, главкомом ВСУ Александром Сырским или генералом Валерием Залужным, поскольку Владимир Зеленский утратил легитимность. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Владимир Путин мог бы вести переговоры с подходящими представителями украинской власти. Это мог бы быть кто-то вроде главы Верховной рады, либо генерал Сырский или Залужный, которого, возможно, вернут на должность", — спрогнозировал эксперт.Как отметил Джонсон, действующий глава киевского режима теперь не уполномочен заключать соглашения с другими государствами, поскольку срок его правления подошел к концу в мае.Ранее президент России подчеркивал, что период президентства Владимира Зеленского истек 20 мая, его легитимность не восстановить никакими средствами. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".

https://ria.ru/20240615/ukraina-1953119537.html

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в мире, россия, украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)