https://ria.ru/20240615/ukraina-1953120672.html

Кремль надеется на конструктивное мероприятие для обсуждения Украины

Кремль надеется на конструктивное мероприятие для обсуждения Украины - РИА Новости, 15.06.2024

Кремль надеется на конструктивное мероприятие для обсуждения Украины

Россия надеется, что в следующий раз украинский вопрос будет обсуждаться на более конструктивном мероприятии, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T15:18

2024-06-15T15:18

2024-06-15T15:26

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия надеется, что в следующий раз украинский вопрос будет обсуждаться на более конструктивном мероприятии, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы хотим собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

украина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, дмитрий песков