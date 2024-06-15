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Кремль надеется на конструктивное мероприятие для обсуждения Украины - РИА Новости, 15.06.2024
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15:18 15.06.2024 (обновлено: 15:26 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953120672.html
Кремль надеется на конструктивное мероприятие для обсуждения Украины
Кремль надеется на конструктивное мероприятие для обсуждения Украины - РИА Новости, 15.06.2024
Кремль надеется на конструктивное мероприятие для обсуждения Украины
Россия надеется, что в следующий раз украинский вопрос будет обсуждаться на более конструктивном мероприятии, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:18
2024-06-15T15:26
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия надеется, что в следующий раз украинский вопрос будет обсуждаться на более конструктивном мероприятии, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы хотим собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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украина, россия, дмитрий песков
Украина, Россия, Дмитрий Песков
Кремль надеется на конструктивное мероприятие для обсуждения Украины

Песков: Россия надеется обсудить Украину на более конструктивном мероприятии

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия надеется, что в следующий раз украинский вопрос будет обсуждаться на более конструктивном мероприятии, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы хотим собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии", - сказал он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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