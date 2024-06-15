https://ria.ru/20240615/ukraina-1953119537.html
Ермак сделал заявление о переговорах с Россией
Ермак сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 15.06.2024
Ермак сделал заявление о переговорах с Россией
Украина будет искать возможности передать России наработки по "мирному плану", которые будут достигнуты совместно с Западом на саммите в Швейцарии, заявил глава РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:09
2024-06-15T15:09
2024-06-15T23:59
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украина будет искать возможности передать России наработки по "мирному плану", которые будут достигнуты совместно с Западом на саммите в Швейцарии, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Видео с его речью опубликовал "24 канал"."Мы думаем, что это может произойти на втором саммите", — заявил киевский чиновник.При этом, по словам Ермака, Киев не готов к территориальным уступкам для урегулирования конфликта.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
https://ria.ru/20240614/putin-1953027327.html
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В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, НАТО
Ермак сделал заявление о переговорах с Россией
В офисе Зеленского ищут способ передать России наработки саммита в Швейцарии