https://ria.ru/20240615/ukraina-1953119537.html

Ермак сделал заявление о переговорах с Россией

Ермак сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 15.06.2024

Ермак сделал заявление о переговорах с Россией

Украина будет искать возможности передать России наработки по "мирному плану", которые будут достигнуты совместно с Западом на саммите в Швейцарии, заявил глава РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T15:09

2024-06-15T15:09

2024-06-15T23:59

в мире

россия

украина

киев

владимир зеленский

андрей ермак

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:42:3072:1769_1920x0_80_0_0_756eaf8879e6f0cbc880ed84b6566c18.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украина будет искать возможности передать России наработки по "мирному плану", которые будут достигнуты совместно с Западом на саммите в Швейцарии, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Видео с его речью опубликовал "24 канал"."Мы думаем, что это может произойти на втором саммите", — заявил киевский чиновник.При этом, по словам Ермака, Киев не готов к территориальным уступкам для урегулирования конфликта.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".

https://ria.ru/20240614/putin-1953027327.html

https://ria.ru/20240614/urok-1953017030.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, андрей ермак, нато