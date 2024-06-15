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Ермак сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 15.06.2024
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15:09 15.06.2024 (обновлено: 23:59 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953119537.html
Ермак сделал заявление о переговорах с Россией
Ермак сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 15.06.2024
Ермак сделал заявление о переговорах с Россией
Украина будет искать возможности передать России наработки по "мирному плану", которые будут достигнуты совместно с Западом на саммите в Швейцарии, заявил глава РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:09
2024-06-15T23:59
в мире
россия
украина
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владимир зеленский
андрей ермак
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украина будет искать возможности передать России наработки по "мирному плану", которые будут достигнуты совместно с Западом на саммите в Швейцарии, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Видео с его речью опубликовал "24 канал"."Мы думаем, что это может произойти на втором саммите", — заявил киевский чиновник.При этом, по словам Ермака, Киев не готов к территориальным уступкам для урегулирования конфликта.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
https://ria.ru/20240614/putin-1953027327.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, андрей ермак, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, НАТО
Ермак сделал заявление о переговорах с Россией

В офисе Зеленского ищут способ передать России наработки саммита в Швейцарии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украина будет искать возможности передать России наработки по "мирному плану", которые будут достигнуты совместно с Западом на саммите в Швейцарии, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Видео с его речью опубликовал "24 канал".
"Мы думаем, что это может произойти на втором саммите", — заявил киевский чиновник.
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При этом, по словам Ермака, Киев не готов к территориальным уступкам для урегулирования конфликта.
В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
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В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакНАТО
 
 
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