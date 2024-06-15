Пожар на объекте в Киевской области потушили спустя четверо суток
Пожар на промышленном объекте в Киевской области потушили спустя четверо суток
© Фото : ДСНС УкраїниУкраинские пожарные
© Фото : ДСНС України
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские спасатели ликвидировали масштабный пожар на одном из промышленных объектов в Киевской области, который подвергся обстрелу в ночь на 12 июня, сообщила в субботу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале.
Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко 12 июня сообщил о пожаре на промышленном объекте в Киевской области после ночных взрывов. По его словам, повреждения получили автозаправочная станция и складское помещение.
"Киевская область: 15 июня в 7.21 (совпадает с мск - ред.) ликвидирован пожар на промышленном предприятии, возникший 12 июня", - говорится в сообщении ведомства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Киевской области вспыхнул пожар после ночных взрывов
12 июня, 07:45