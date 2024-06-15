https://ria.ru/20240615/ukraina-1953071386.html

Пожар на объекте в Киевской области потушили спустя четверо суток

Пожар на объекте в Киевской области потушили спустя четверо суток - РИА Новости, 15.06.2024

Пожар на объекте в Киевской области потушили спустя четверо суток

Украинские спасатели ликвидировали масштабный пожар на одном из промышленных объектов в Киевской области, который подвергся обстрелу в ночь на 12 июня, сообщила РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T08:31

2024-06-15T08:31

2024-06-15T08:31

в мире

киевская область

россия

украина

руслан кравченко

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские спасатели ликвидировали масштабный пожар на одном из промышленных объектов в Киевской области, который подвергся обстрелу в ночь на 12 июня, сообщила в субботу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале. Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко 12 июня сообщил о пожаре на промышленном объекте в Киевской области после ночных взрывов. По его словам, повреждения получили автозаправочная станция и складское помещение. "Киевская область: 15 июня в 7.21 (совпадает с мск - ред.) ликвидирован пожар на промышленном предприятии, возникший 12 июня", - говорится в сообщении ведомства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240614/ochakov-1952925437.html

https://ria.ru/20240612/pozhar-1952319164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киевская область, россия, украина, руслан кравченко, дмитрий песков, вооруженные силы украины