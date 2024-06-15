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Пожар на объекте в Киевской области потушили спустя четверо суток - РИА Новости, 15.06.2024
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08:31 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953071386.html
Пожар на объекте в Киевской области потушили спустя четверо суток
Пожар на объекте в Киевской области потушили спустя четверо суток - РИА Новости, 15.06.2024
Пожар на объекте в Киевской области потушили спустя четверо суток
Украинские спасатели ликвидировали масштабный пожар на одном из промышленных объектов в Киевской области, который подвергся обстрелу в ночь на 12 июня, сообщила РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T08:31
2024-06-15T08:31
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские спасатели ликвидировали масштабный пожар на одном из промышленных объектов в Киевской области, который подвергся обстрелу в ночь на 12 июня, сообщила в субботу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале. Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко 12 июня сообщил о пожаре на промышленном объекте в Киевской области после ночных взрывов. По его словам, повреждения получили автозаправочная станция и складское помещение. "Киевская область: 15 июня в 7.21 (совпадает с мск - ред.) ликвидирован пожар на промышленном предприятии, возникший 12 июня", - говорится в сообщении ведомства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240614/ochakov-1952925437.html
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в мире, киевская область, россия, украина, руслан кравченко, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киевская область, Россия, Украина, Руслан Кравченко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Пожар на объекте в Киевской области потушили спустя четверо суток

Пожар на промышленном объекте в Киевской области потушили спустя четверо суток

© Фото : ДСНС УкраїниУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : ДСНС України
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские спасатели ликвидировали масштабный пожар на одном из промышленных объектов в Киевской области, который подвергся обстрелу в ночь на 12 июня, сообщила в субботу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале.
Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко 12 июня сообщил о пожаре на промышленном объекте в Киевской области после ночных взрывов. По его словам, повреждения получили автозаправочная станция и складское помещение.
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"Киевская область: 15 июня в 7.21 (совпадает с мск - ред.) ликвидирован пожар на промышленном предприятии, возникший 12 июня", - говорится в сообщении ведомства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреКиевская областьРоссияУкраинаРуслан КравченкоДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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