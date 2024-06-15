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На Украине признали восстановление всех энергоблоков до зимы невозможным - РИА Новости, 15.06.2024
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00:43 15.06.2024 (обновлено: 01:23 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953051471.html
На Украине признали восстановление всех энергоблоков до зимы невозможным
На Украине признали восстановление всех энергоблоков до зимы невозможным - РИА Новости, 15.06.2024
На Украине признали восстановление всех энергоблоков до зимы невозможным
Украина не сможет восстановить до зимы все поврежденные энергоблоки, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T00:43
2024-06-15T01:23
украина
запорожье
укрэнерго
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украина не сможет восстановить до зимы все поврежденные энергоблоки, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "Мы можем восстановить до зимы какое-то количество энергоблоков, но не все", - заявил Кудрицкий в интервью изданию "Украинская правда". Ранее глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что еще пять из имеющихся девяти атомных энергоблоков намерены вывести в ремонт на следующей неделе, это значительно ухудшит ситуацию с электроснабжением. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
https://ria.ru/20240614/gavrilov-1953036215.html
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украина, запорожье, укрэнерго, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Запорожье, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины, В мире
На Украине признали восстановление всех энергоблоков до зимы невозможным

"Укрэнерго": восстановить до зимы все поврежденные энергоблоки не получится

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украина не сможет восстановить до зимы все поврежденные энергоблоки, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Мы можем восстановить до зимы какое-то количество энергоблоков, но не все", - заявил Кудрицкий в интервью изданию "Украинская правда".
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Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
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