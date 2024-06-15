https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html

Уже не скрывают. На Украине признали еще один провал Зеленского

Уже не скрывают. На Украине признали еще один провал Зеленского - РИА Новости, 15.06.2024

Уже не скрывают. На Украине признали еще один провал Зеленского

Громкие скандалы вокруг территориальных центров комплектования (ТЦК) не утихают. Мобилизация на грани срыва, и в Киеве ничего не могут с этим поделать. Об... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T08:00

2024-06-15T08:00

2024-06-15T08:08

украина

одесса

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Громкие скандалы вокруг территориальных центров комплектования (ТЦК) не утихают. Мобилизация на грани срыва, и в Киеве ничего не могут с этим поделать. Об украинских коррупционных схемах — в материале РИА Новости.Перестановка слагаемыхИ без того напряженную атмосферу в обществе из-за мобилизации усугубила серия дел о взятках в ТЦК. Председатель комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина сообщила, что из 541 проверенной декларации военкомов выявили восемь с признаками незаконного обогащения.Сотрудники ТЦК положили себе в карман 265 миллионов гривен (6,5 миллиона долларов). А на махинации с базами данных заработали семь миллионов (170 тысяч). Речь об Одесской, Полтавской, Запорожской и Львовской областях. В последней все обвинения назвали "манипуляциями".При этом продолжается кадровая чехарда. В конце мая в Одессе с поста военкома сняли Александра Охрименко, который в прошлом году сменил скандального Евгения Борисова, обвиненного в отмывании денег на 8,2 миллиона евро. Он внес залог в 296 тысяч долларов, однако его задержали сразу после освобождения — заподозрили в намерении сбежать из страны.Новые тарифы"ТЦК коррумпированны не больше и не меньше, чем вся украинская власть. Это производная киевского режима. Одних взяточников уволили, других назначили. Поэтому, как обычно бывает на Украине, борьба с коррупцией привела только к увеличению сумм взяток", — подчеркивает в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак.По информации активистов подполья разных регионов, "откуп" может достигать 17 тысяч долларов. Все зависит от числа посредников в схеме, региона и расстояния до границы. Самые высокие расценки — в Киеве и области.Причем сотрудники ТЦК сами предлагают "услуги". В Одессе за взятку в четыре тысячи долларов задержали младшего сержанта Алексея Макарского: он пытался продать призывнику незаполненную справку врачебной комиссии с печатью.Макарский активно участвовал в насильственной мобилизации. Во время рейдов по общественному транспорту матом кричал на людей, утверждая, что сам "полтора года воевал под Бахмутом". Хотя местные уверяют: он "ряженый" — на фронте никогда не был.Один из чиновников Приморского ТЦК Одессы сколотил состояние в миллион долларов, "отмазав" с июля 2023-го 138 призывников. Цена — от 4,5 до семи тысяч с человека.Берут не только деньгами. В Покровском районе Одесской области военный требовал от работника критически важного предприятия 300 литров горючего. Угрожал лишить его брони и в обход закона отправить на войну.Взятки помогают не всегда. Один херсонец заплатил тэцекашникам 50 тысяч гривен (около 1200 долларов). Но его задержали другие представители военкомата."Никаких гарантий не дают. Можно отдать патрулю все свои сбережения, а следующий "надсмотрщик" или военком запросит еще. Поборы страшные. Херсон просто вымер", — рассказал РИА Новости местный подпольщик.Из фастфуда в ТЦКХотя сотрудники ТЦК в Одессе патрулируют почти все улицы и даже ставят блокпосты, есть места, куда они практически не ходят. По данным украинских СМИ, владельцы крупнейших торгово-развлекательных комплексов уже давно договорились с военкомами, чтобы не отпугивали клиентов."Каждая сеть ТРЦ делала это самостоятельно, но не напрямую, а при посредничестве ОВГА — областной администрации. Естественно, за крупные откупные: от десяти тысяч долларов в месяц и выше", — сообщил анонимный владелец ресторана. Также тэцекашники не появляются на некоторых рынках и популярных "тусовочных" локациях города по вечерам.На Украине мобилизуют не только людей, но и автомобили. Это еще одна кормушка для военкоматов. Так, офицер ТЦК вымогал у одессита тысячу долларов, чтобы снять его внедорожник с учета. В марте подобное случилось в Киеве.По мнению украинского политолога Алексея Кошеля, систему военкоматов надо менять полностью — от сотрудников до принципов работы. "Нужно набрать менеджеров из McDonald’s и поставить их руководить ТЦК. Тогда будет меньше коррупции, меньше очередей и много чего другого", — считает он.В комитете Рады по вопросам нацбезопасности уже обсуждают передачу ТЦК гражданским чиновникам. Хотя еще в апреле на фоне постоянных скандалов с мобилизацией Зеленский призывал не верить слухам и утверждал, что все уважают военных."Чуда не произойдет, если не менять законодательство и ничего не реформировать. Нет неотвратимости наказания", — рассуждал о причинах всех бед в эфире украинского ТВ боец ВСУ Олег Симороз.По его словам, из-за коррупции сложилась патовая ситуация: мобилизация сорвалась, а между гражданскими и военными возникла пропасть, люди утратили к ним доверие. Власть же по-прежнему носит розовые очки и твердит, что все хорошо. И это чревато большой катастрофой.

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949627944.html

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украина, одесса, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, политика