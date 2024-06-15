https://ria.ru/20240615/tryudo-1953111985.html

Трюдо оговорился, заявив, что Запад привлечет Украину к ответственности

Трюдо оговорился, заявив, что Запад привлечет Украину к ответственности - РИА Новости, 15.06.2024

Трюдо оговорился, заявив, что Запад привлечет Украину к ответственности

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отвечая на вопрос во время пресс-конференции, заявил, что страны Запада "привлекут Украину к ответственности", однако... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T14:19

2024-06-15T14:19

2024-06-15T14:19

в мире

украина

канада

россия

джастин трюдо

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153042/70/1530427051_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_c994bb96056d2d0ee358ec3031194fa3.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отвечая на вопрос во время пресс-конференции, заявил, что страны Запада "привлекут Украину к ответственности", однако сразу же исправился. "Мы продолжим направлять усилия на то, чтобы Украина была привлечена к ответственности... простите, чтобы Россия была привлечена к ответственности", - сказал Трюдо на пресс-конференции стран G7 в Италии.

https://ria.ru/20231006/kanada-1900870801.html

украина

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, канада, россия, джастин трюдо, g7