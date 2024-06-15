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Трюдо оговорился, заявив, что Запад привлечет Украину к ответственности - РИА Новости, 15.06.2024
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14:19 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/tryudo-1953111985.html
Трюдо оговорился, заявив, что Запад привлечет Украину к ответственности
Трюдо оговорился, заявив, что Запад привлечет Украину к ответственности - РИА Новости, 15.06.2024
Трюдо оговорился, заявив, что Запад привлечет Украину к ответственности
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отвечая на вопрос во время пресс-конференции, заявил, что страны Запада "привлекут Украину к ответственности", однако... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T14:19
2024-06-15T14:19
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отвечая на вопрос во время пресс-конференции, заявил, что страны Запада "привлекут Украину к ответственности", однако сразу же исправился. "Мы продолжим направлять усилия на то, чтобы Украина была привлечена к ответственности... простите, чтобы Россия была привлечена к ответственности", - сказал Трюдо на пресс-конференции стран G7 в Италии.
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в мире, украина, канада, россия, джастин трюдо, g7
В мире, Украина, Канада, Россия, Джастин Трюдо, G7
Трюдо оговорился, заявив, что Запад привлечет Украину к ответственности

Премьер Канады оговорился, заявив, что Запад привлечет Украину к ответственности

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отвечая на вопрос во время пресс-конференции, заявил, что страны Запада "привлекут Украину к ответственности", однако сразу же исправился.
«
"Мы продолжим направлять усилия на то, чтобы Украина была привлечена к ответственности... простите, чтобы Россия была привлечена к ответственности", - сказал Трюдо на пресс-конференции стран G7 в Италии.
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В миреУкраинаКанадаРоссияДжастин ТрюдоG7
 
 
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