Трюдо не ответил на вопрос об отправке военных на Украину
Трюдо уклонился от ответа на вопрос об отправке военных инструкторов на Украину
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции на саммите стран G7 в Италии уклонился от ответа на вопрос о том, что он думает об отправке военных инструкторов на Украину в рамках соответствующей инициативы Парижа.
"Во время этого саммита у нас было много обсуждений, касавшихся Украины и того, как мы привлечем Россию к ответственности", - завил Трюдо на пресс-конференции, поясняя взгляды Канады на отправку военных инструкторов "международной коалиции" на Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон 7 июня заявил, что намерен в ближайшие дни завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину.
Макрон ранее отмечал, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. При этом французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Франция не планирует направлять своих военных на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".