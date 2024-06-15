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Трюдо не ответил на вопрос об отправке военных на Украину - РИА Новости, 15.06.2024
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13:59 15.06.2024 (обновлено: 14:00 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/tryudo-1953109745.html
Трюдо не ответил на вопрос об отправке военных на Украину
Трюдо не ответил на вопрос об отправке военных на Украину - РИА Новости, 15.06.2024
Трюдо не ответил на вопрос об отправке военных на Украину
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции на саммите стран G7 в Италии уклонился от ответа на вопрос о том, что он думает об отправке... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T13:59
2024-06-15T14:00
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
джастин трюдо
габриэль атталь
g7
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции на саммите стран G7 в Италии уклонился от ответа на вопрос о том, что он думает об отправке военных инструкторов на Украину в рамках соответствующей инициативы Парижа. "Во время этого саммита у нас было много обсуждений, касавшихся Украины и того, как мы привлечем Россию к ответственности", - завил Трюдо на пресс-конференции, поясняя взгляды Канады на отправку военных инструкторов "международной коалиции" на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон 7 июня заявил, что намерен в ближайшие дни завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину. Макрон ранее отмечал, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. При этом французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Франция не планирует направлять своих военных на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240607/makron-1951554146.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, джастин трюдо, габриэль атталь, g7
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Джастин Трюдо, Габриэль Атталь, G7
Трюдо не ответил на вопрос об отправке военных на Украину

Трюдо уклонился от ответа на вопрос об отправке военных инструкторов на Украину

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции на саммите стран G7 в Италии уклонился от ответа на вопрос о том, что он думает об отправке военных инструкторов на Украину в рамках соответствующей инициативы Парижа.
"Во время этого саммита у нас было много обсуждений, касавшихся Украины и того, как мы привлечем Россию к ответственности", - завил Трюдо на пресс-конференции, поясняя взгляды Канады на отправку военных инструкторов "международной коалиции" на Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Макрон хочет создать коалицию для отправки военных инструкторов на Украину
7 июня, 22:19
Президент Франции Эммануэль Макрон 7 июня заявил, что намерен в ближайшие дни завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину.
Макрон ранее отмечал, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. При этом французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Франция не планирует направлять своих военных на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Париж отреагировал на слова российского дипломата о военных инструкторах
5 июня, 19:03
 
В миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронДжастин ТрюдоГабриэль АттальG7
 
 
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