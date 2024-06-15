https://ria.ru/20240615/tryudo-1953109745.html

Трюдо не ответил на вопрос об отправке военных на Украину

Трюдо не ответил на вопрос об отправке военных на Украину - РИА Новости, 15.06.2024

Трюдо не ответил на вопрос об отправке военных на Украину

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции на саммите стран G7 в Италии уклонился от ответа на вопрос о том, что он думает об отправке... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T13:59

2024-06-15T13:59

2024-06-15T14:00

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эммануэль макрон

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габриэль атталь

g7

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции на саммите стран G7 в Италии уклонился от ответа на вопрос о том, что он думает об отправке военных инструкторов на Украину в рамках соответствующей инициативы Парижа. "Во время этого саммита у нас было много обсуждений, касавшихся Украины и того, как мы привлечем Россию к ответственности", - завил Трюдо на пресс-конференции, поясняя взгляды Канады на отправку военных инструкторов "международной коалиции" на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон 7 июня заявил, что намерен в ближайшие дни завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину. Макрон ранее отмечал, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. При этом французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Франция не планирует направлять своих военных на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240607/makron-1951554146.html

https://ria.ru/20240605/frantsiya-1950780135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, джастин трюдо, габриэль атталь, g7