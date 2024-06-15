https://ria.ru/20240615/trevoga-1953056644.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.06.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T02:15
2024-06-15T02:15
2024-06-15T03:26
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, сначала тревога была объявлена в Киеве в 02.11 мск, а после распространилась на всю территорию Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240614/ochakov-1952925437.html
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киев, украина, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги