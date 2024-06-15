https://ria.ru/20240615/trebovanie-1953067107.html

В Крыму ответили на требование G7 к России

В Крыму ответили на требование G7 к России - РИА Новости, 15.06.2024

В Крыму ответили на требование G7 к России

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал преступным требование лидеров стран РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T07:08

2024-06-15T07:08

2024-06-15T07:29

в мире

украина

санкции в отношении россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал преступным требование лидеров стран "Большой семерки" (G7) к России выплатить ущерб, якобы нанесенный Украине. Лидеры стран G7 потребовали от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Преступный ультиматум в отношении России по выплатам в одностороннем порядке власти западноевропейских стран делают периодически, без зазрения совести поддерживая террористический киевский режим, обстреливая и разрушая мирные российские городские жилые кварталы, где гибнут взрослые и дети", - сказал Шонус РИА Новости. По его словам, именно западные страны выделяют миллиарды долларов, чтобы военный конфликт продолжался, а следовательно, и дальнейшее разрушение Украины. "Коллективный Запад вооружает киевский режим для продления горячего конфликта, не замечая, как говорится, в своём глазу бревна, поступательно толкая мир в пропасть ядерного конфликта", - сказал Шонус.

https://ria.ru/20240615/venesuela-1953057003.html

https://ria.ru/20240614/rossiya-1952978426.html

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в мире, украина, санкции в отношении россии