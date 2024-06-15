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В Крыму ответили на требование G7 к России - РИА Новости, 15.06.2024
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07:08 15.06.2024 (обновлено: 07:29 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/trebovanie-1953067107.html
В Крыму ответили на требование G7 к России
В Крыму ответили на требование G7 к России - РИА Новости, 15.06.2024
В Крыму ответили на требование G7 к России
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал преступным требование лидеров стран РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T07:08
2024-06-15T07:29
в мире
украина
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал преступным требование лидеров стран "Большой семерки" (G7) к России выплатить ущерб, якобы нанесенный Украине. Лидеры стран G7 потребовали от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Преступный ультиматум в отношении России по выплатам в одностороннем порядке власти западноевропейских стран делают периодически, без зазрения совести поддерживая террористический киевский режим, обстреливая и разрушая мирные российские городские жилые кварталы, где гибнут взрослые и дети", - сказал Шонус РИА Новости. По его словам, именно западные страны выделяют миллиарды долларов, чтобы военный конфликт продолжался, а следовательно, и дальнейшее разрушение Украины. "Коллективный Запад вооружает киевский режим для продления горячего конфликта, не замечая, как говорится, в своём глазу бревна, поступательно толкая мир в пропасть ядерного конфликта", - сказал Шонус.
https://ria.ru/20240615/venesuela-1953057003.html
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в мире, украина, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Санкции в отношении России
В Крыму ответили на требование G7 к России

В Крыму назвали требование G7 к России выплатить ущерб Украине преступным

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБалаклава
Балаклава - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал преступным требование лидеров стран "Большой семерки" (G7) к России выплатить ущерб, якобы нанесенный Украине.
Лидеры стран G7 потребовали от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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"Преступный ультиматум в отношении России по выплатам в одностороннем порядке власти западноевропейских стран делают периодически, без зазрения совести поддерживая террористический киевский режим, обстреливая и разрушая мирные российские городские жилые кварталы, где гибнут взрослые и дети", - сказал Шонус РИА Новости.
По его словам, именно западные страны выделяют миллиарды долларов, чтобы военный конфликт продолжался, а следовательно, и дальнейшее разрушение Украины.
"Коллективный Запад вооружает киевский режим для продления горячего конфликта, не замечая, как говорится, в своём глазу бревна, поступательно толкая мир в пропасть ядерного конфликта", - сказал Шонус.
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