https://ria.ru/20240615/trebovanie-1953067107.html
В Крыму ответили на требование G7 к России
В Крыму ответили на требование G7 к России - РИА Новости, 15.06.2024
В Крыму ответили на требование G7 к России
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал преступным требование лидеров стран РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T07:08
2024-06-15T07:08
2024-06-15T07:29
в мире
украина
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937308747_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab33b802217f71dbd64db5970b1067af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал преступным требование лидеров стран "Большой семерки" (G7) к России выплатить ущерб, якобы нанесенный Украине. Лидеры стран G7 потребовали от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Преступный ультиматум в отношении России по выплатам в одностороннем порядке власти западноевропейских стран делают периодически, без зазрения совести поддерживая террористический киевский режим, обстреливая и разрушая мирные российские городские жилые кварталы, где гибнут взрослые и дети", - сказал Шонус РИА Новости. По его словам, именно западные страны выделяют миллиарды долларов, чтобы военный конфликт продолжался, а следовательно, и дальнейшее разрушение Украины. "Коллективный Запад вооружает киевский режим для продления горячего конфликта, не замечая, как говорится, в своём глазу бревна, поступательно толкая мир в пропасть ядерного конфликта", - сказал Шонус.
https://ria.ru/20240615/venesuela-1953057003.html
https://ria.ru/20240614/rossiya-1952978426.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937308747_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f3f44520a251a294dde745a3811f96b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Санкции в отношении России
В Крыму ответили на требование G7 к России
В Крыму назвали требование G7 к России выплатить ущерб Украине преступным
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал преступным требование лидеров стран "Большой семерки" (G7) к России выплатить ущерб, якобы нанесенный Украине.
Лидеры стран G7 потребовали от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Преступный ультиматум в отношении России по выплатам в одностороннем порядке власти западноевропейских стран делают периодически, без зазрения совести поддерживая террористический киевский режим, обстреливая и разрушая мирные российские городские жилые кварталы, где гибнут взрослые и дети", - сказал Шонус РИА Новости.
По его словам, именно западные страны выделяют миллиарды долларов, чтобы военный конфликт продолжался, а следовательно, и дальнейшее разрушение Украины
.
"Коллективный Запад вооружает киевский режим для продления горячего конфликта, не замечая, как говорится, в своём глазу бревна, поступательно толкая мир в пропасть ядерного конфликта", - сказал Шонус.