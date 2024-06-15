Трамп обвинил Байдена в появлении российских кораблей на Кубе
Трамп: отряд кораблей российского флота прибыл на Кубу из-за слабости Байдена
© ADALBERTO ROQUEРоссийская атомная подводная лодка "Казань" прибывает в порт Гаваны, Куба
© ADALBERTO ROQUE
Российская атомная подводная лодка "Казань" прибывает в порт Гаваны, Куба. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Прибытие на Кубу отряда кораблей российского Северного флота стало результатом слабости президента США Джо Байдена, заявил его предшественник и соперник на ноябрьских выборах главы государства Дональд Трамп.
"Российские военные корабли и атомные субмарины находятся сейчас вокруг Кубы в 60 милях от берегов Флориды… Как вы к этому относитесь? Вас это устраивает? Это происходит только потому, что слабость Байдена ставит нас под смертельную угрозу", — обратился он к своим сторонникам на выступлении в штате Флорида.
По мнению Трампа, не только российское руководство, но и ни один иностранный лидер не уважает Байдена.
Ранее экс-президент США назвал появление российских военных кораблей у берегов Кубы немыслимым.
Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые на этой неделе отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, вошла в порт Гаваны с официальным визитом, который продлится с 12 по 17 июня. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.
Как уточнялось, речь идет об атомной подлодке "Казань", фрегате "Адмирал Горшков", танкере-снабженце "Академик Пашин" и спасательном буксире "Николай Чикер".
Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества нашей страны.
CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что корабли ВМС США будут следить за этим визитом. Один из собеседников телеканала уточнил, что в Вашингтоне не рассматривают ситуацию как угрозу, но американские корабли развернут "для слежения за русскими". При этом, по информации ABC News, Пентагон пытается преуменьшить значение прибытия российских военных кораблей на Кубу.