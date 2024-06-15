Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил Байдена в появлении российских кораблей на Кубе - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 15.06.2024 (обновлено: 03:15 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/tramp-1953059233.html
Трамп обвинил Байдена в появлении российских кораблей на Кубе
Трамп обвинил Байдена в появлении российских кораблей на Кубе - РИА Новости, 15.06.2024
Трамп обвинил Байдена в появлении российских кораблей на Кубе
Прибытие на Кубу отряда кораблей российского Северного флота стало результатом слабости президента США Джо Байдена, заявил его предшественник и соперник на... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T03:12
2024-06-15T03:15
куба
флорида
сша
джо байден
дональд трамп
вмф рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952800925_0:162:3354:2048_1920x0_80_0_0_b5f534083342e9192397b5a7d44dc95a.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Прибытие на Кубу отряда кораблей российского Северного флота стало результатом слабости президента США Джо Байдена, заявил его предшественник и соперник на ноябрьских выборах главы государства Дональд Трамп. "Российские военные корабли и атомные субмарины находятся сейчас вокруг Кубы в 60 милях от берегов Флориды… Как вы к этому относитесь? Вас это устраивает? Это происходит только потому, что слабость Байдена ставит нас под смертельную угрозу", — обратился он к своим сторонникам на выступлении в штате Флорида. По мнению Трампа, не только российское руководство, но и ни один иностранный лидер не уважает Байдена.Ранее экс-президент США назвал появление российских военных кораблей у берегов Кубы немыслимым.Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые на этой неделе отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, вошла в порт Гаваны с официальным визитом, который продлится с 12 по 17 июня. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.Как уточнялось, речь идет об атомной подлодке "Казань", фрегате "Адмирал Горшков", танкере-снабженце "Академик Пашин" и спасательном буксире "Николай Чикер".Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества нашей страны.В МИД республики, комментируя визит, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой, а также строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что корабли ВМС США будут следить за этим визитом. Один из собеседников телеканала уточнил, что в Вашингтоне не рассматривают ситуацию как угрозу, но американские корабли развернут "для слежения за русскими". При этом, по информации ABC News, Пентагон пытается преуменьшить значение прибытия российских военных кораблей на Кубу.
https://ria.ru/20240613/korabli-1952601698.html
https://ria.ru/20240612/cuba-1952412260.html
https://ria.ru/20240614/bolton-1953042877.html
куба
флорида
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952800925_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1006a3bdcb01e218c5c600036b8789c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
куба, флорида, сша, джо байден, дональд трамп, вмф рф
Куба, Флорида, США, Джо Байден, Дональд Трамп, ВМФ РФ
Трамп обвинил Байдена в появлении российских кораблей на Кубе

Трамп: отряд кораблей российского флота прибыл на Кубу из-за слабости Байдена

© ADALBERTO ROQUEРоссийская атомная подводная лодка "Казань" прибывает в порт Гаваны, Куба
Российская атомная подводная лодка Казань прибывает в порт Гаваны, Куба
© ADALBERTO ROQUE
Российская атомная подводная лодка "Казань" прибывает в порт Гаваны, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Прибытие на Кубу отряда кораблей российского Северного флота стало результатом слабости президента США Джо Байдена, заявил его предшественник и соперник на ноябрьских выборах главы государства Дональд Трамп.
"Российские военные корабли и атомные субмарины находятся сейчас вокруг Кубы в 60 милях от берегов Флориды… Как вы к этому относитесь? Вас это устраивает? Это происходит только потому, что слабость Байдена ставит нас под смертельную угрозу", — обратился он к своим сторонникам на выступлении в штате Флорида.
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков заходит в порт Гаваны, Куба. 12 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Канада подтвердила наблюдение за российскими кораблями у побережья Кубы
13 июня, 15:25
По мнению Трампа, не только российское руководство, но и ни один иностранный лидер не уважает Байдена.
Ранее экс-президент США назвал появление российских военных кораблей у берегов Кубы немыслимым.
Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые на этой неделе отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, вошла в порт Гаваны с официальным визитом, который продлится с 12 по 17 июня. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.
Как уточнялось, речь идет об атомной подлодке "Казань", фрегате "Адмирал Горшков", танкере-снабженце "Академик Пашин" и спасательном буксире "Николай Чикер".
Атомная подводная лодка Казань заходит в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
"Пять тысяч ядерных боеголовок". В США забили тревогу из-за Кубы
12 июня, 18:16
Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества нашей страны.
В МИД республики, комментируя визит, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой, а также строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.
CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что корабли ВМС США будут следить за этим визитом. Один из собеседников телеканала уточнил, что в Вашингтоне не рассматривают ситуацию как угрозу, но американские корабли развернут "для слежения за русскими". При этом, по информации ABC News, Пентагон пытается преуменьшить значение прибытия российских военных кораблей на Кубу.
Российская атомная подводная лодка Казань прибывает в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Экс-советник Трампа обрушился на Байдена из-за российских кораблей на Кубе
Вчера, 23:16
 
КубаФлоридаСШАДжо БайденДональд ТрампВМФ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала