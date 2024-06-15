https://ria.ru/20240615/tramp-1953059233.html

Трамп обвинил Байдена в появлении российских кораблей на Кубе

Трамп обвинил Байдена в появлении российских кораблей на Кубе - РИА Новости, 15.06.2024

Трамп обвинил Байдена в появлении российских кораблей на Кубе

Прибытие на Кубу отряда кораблей российского Северного флота стало результатом слабости президента США Джо Байдена, заявил его предшественник и соперник на... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T03:12

2024-06-15T03:12

2024-06-15T03:15

куба

флорида

сша

джо байден

дональд трамп

вмф рф

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Прибытие на Кубу отряда кораблей российского Северного флота стало результатом слабости президента США Джо Байдена, заявил его предшественник и соперник на ноябрьских выборах главы государства Дональд Трамп. "Российские военные корабли и атомные субмарины находятся сейчас вокруг Кубы в 60 милях от берегов Флориды… Как вы к этому относитесь? Вас это устраивает? Это происходит только потому, что слабость Байдена ставит нас под смертельную угрозу", — обратился он к своим сторонникам на выступлении в штате Флорида. По мнению Трампа, не только российское руководство, но и ни один иностранный лидер не уважает Байдена.Ранее экс-президент США назвал появление российских военных кораблей у берегов Кубы немыслимым.Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые на этой неделе отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, вошла в порт Гаваны с официальным визитом, который продлится с 12 по 17 июня. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.Как уточнялось, речь идет об атомной подлодке "Казань", фрегате "Адмирал Горшков", танкере-снабженце "Академик Пашин" и спасательном буксире "Николай Чикер".Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества нашей страны.В МИД республики, комментируя визит, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой, а также строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что корабли ВМС США будут следить за этим визитом. Один из собеседников телеканала уточнил, что в Вашингтоне не рассматривают ситуацию как угрозу, но американские корабли развернут "для слежения за русскими". При этом, по информации ABC News, Пентагон пытается преуменьшить значение прибытия российских военных кораблей на Кубу.

https://ria.ru/20240613/korabli-1952601698.html

https://ria.ru/20240612/cuba-1952412260.html

https://ria.ru/20240614/bolton-1953042877.html

куба

флорида

сша

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куба, флорида, сша, джо байден, дональд трамп, вмф рф