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Подполье сообщило об эпидемии брюшного тифа среди солдат ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 15.06.2024
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16:50 15.06.2024 (обновлено: 17:34 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/tif-1953132847.html
Подполье сообщило об эпидемии брюшного тифа среди солдат ВСУ в Херсоне
Подполье сообщило об эпидемии брюшного тифа среди солдат ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 15.06.2024
Подполье сообщило об эпидемии брюшного тифа среди солдат ВСУ в Херсоне
Эпидемия брюшного тифа началась среди украинских военных в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:50
2024-06-15T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
украина
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ГЕНИЧЕСК, 15 июн — РИА Новости. Эпидемия брюшного тифа началась среди украинских военных в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона.&quot;По состоянию на 10 июня среди личного состава расквартированных в Херсоне и области подразделений украинской армии, преимущественно 123-й отдельной бригады территориальной обороны и 34-го полка Национальной гвардии Украины, зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом, из них уже имеется три летальных исхода&quot;, — рассказал собеседник агентства.Как уточняется, еще 12 человек находятся в тяжелом состоянии, 31 — в состоянии средней степени тяжести.Собеседник агентства добавил, что динамика распространения инфекции крайне негативная — по состоянию на 7 июня диагноз "брюшной тиф" поставили только 26 военным. Спустя три дня количество заболевших возросло более чем вдвое. Отмечается, что сотрудники Военно-медицинского клинического центра Южного региона и Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины 10 июня провели в Херсоне совещание с представителями командования, военных администраций и лечебных учреждений. По предварительным данным, источником возбуждения инфекции стала вода из местных систем водоснабжения в прибрежных районах.В зоне риска также оказались системы водоснабжения у населенных пунктов правого берега Днепра: Антоновка, Садовое, Дачи и Томина Балка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс. Проводятся противоэпидемиологические мероприятия.Херсонская область воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевские власти не признают его легитимность и продолжают обстреливать эту территорию.Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20240615/naemniki-1953064559.html
https://ria.ru/20240614/podpole-1952760273.html
https://ria.ru/20240117/vsu-1921884825.html
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в мире, херсон, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Украина
Подполье сообщило об эпидемии брюшного тифа среди солдат ВСУ в Херсоне

Подполье: эпидемия брюшного тифа началась среди ВСУ в Херсоне и области

© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKIУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKI
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 15 июн — РИА Новости. Эпидемия брюшного тифа началась среди украинских военных в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона.
«

"По состоянию на 10 июня среди личного состава расквартированных в Херсоне и области подразделений украинской армии, преимущественно 123-й отдельной бригады территориальной обороны и 34-го полка Национальной гвардии Украины, зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом, из них уже имеется три летальных исхода", — рассказал собеседник агентства.

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Как уточняется, еще 12 человек находятся в тяжелом состоянии, 31 — в состоянии средней степени тяжести.
Собеседник агентства добавил, что динамика распространения инфекции крайне негативная — по состоянию на 7 июня диагноз "брюшной тиф" поставили только 26 военным. Спустя три дня количество заболевших возросло более чем вдвое.
Отмечается, что сотрудники Военно-медицинского клинического центра Южного региона и Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины 10 июня провели в Херсоне совещание с представителями командования, военных администраций и лечебных учреждений. По предварительным данным, источником возбуждения инфекции стала вода из местных систем водоснабжения в прибрежных районах.
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В зоне риска также оказались системы водоснабжения у населенных пунктов правого берега Днепра: Антоновка, Садовое, Дачи и Томина Балка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс. Проводятся противоэпидемиологические мероприятия.
Херсонская область воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевские власти не признают его легитимность и продолжают обстреливать эту территорию.
Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают ВСУ.
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