https://ria.ru/20240615/tif-1953132847.html

Подполье сообщило об эпидемии брюшного тифа среди солдат ВСУ в Херсоне

Подполье сообщило об эпидемии брюшного тифа среди солдат ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 15.06.2024

Подполье сообщило об эпидемии брюшного тифа среди солдат ВСУ в Херсоне

Эпидемия брюшного тифа началась среди украинских военных в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T16:50

2024-06-15T16:50

2024-06-15T17:34

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

херсонская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953135254_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_9e95da1fb8cd0e73043e1b6586cfdb17.jpg

ГЕНИЧЕСК, 15 июн — РИА Новости. Эпидемия брюшного тифа началась среди украинских военных в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона."По состоянию на 10 июня среди личного состава расквартированных в Херсоне и области подразделений украинской армии, преимущественно 123-й отдельной бригады территориальной обороны и 34-го полка Национальной гвардии Украины, зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом, из них уже имеется три летальных исхода", — рассказал собеседник агентства.Как уточняется, еще 12 человек находятся в тяжелом состоянии, 31 — в состоянии средней степени тяжести.Собеседник агентства добавил, что динамика распространения инфекции крайне негативная — по состоянию на 7 июня диагноз "брюшной тиф" поставили только 26 военным. Спустя три дня количество заболевших возросло более чем вдвое. Отмечается, что сотрудники Военно-медицинского клинического центра Южного региона и Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины 10 июня провели в Херсоне совещание с представителями командования, военных администраций и лечебных учреждений. По предварительным данным, источником возбуждения инфекции стала вода из местных систем водоснабжения в прибрежных районах.В зоне риска также оказались системы водоснабжения у населенных пунктов правого берега Днепра: Антоновка, Садовое, Дачи и Томина Балка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс. Проводятся противоэпидемиологические мероприятия.Херсонская область воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевские власти не признают его легитимность и продолжают обстреливать эту территорию.Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20240615/naemniki-1953064559.html

https://ria.ru/20240614/podpole-1952760273.html

https://ria.ru/20240117/vsu-1921884825.html

херсон

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсон, херсонская область , украина