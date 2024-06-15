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Одной из главных тем ВЭФ станут технологии, заявил Чекунков - РИА Новости, 15.06.2024
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09:27 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/tekhnologii-1953076301.html
Одной из главных тем ВЭФ станут технологии, заявил Чекунков
Одной из главных тем ВЭФ станут технологии, заявил Чекунков - РИА Новости, 15.06.2024
Одной из главных тем ВЭФ станут технологии, заявил Чекунков
Одной из главных тем Восточного экономического форума, который пройдет 3-6 сентября, станут технологии, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в своем РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T09:27
2024-06-15T09:27
технологии
россия
атр
русский (остров)
алексей чекунков
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Одной из главных тем Восточного экономического форума, который пройдет 3-6 сентября, станут технологии, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в своем Telegram-канале. "Одной из ключевых тем предстоящего ВЭФ будут технологии. Инновации, технологический суверенитет и конкурентоспособность в мире, все более зависимом от технологий – предмет постоянного внимания руководства России. А сейчас еще и важный фактор победы в СВО", - написал Чекунков. Он отметил, что передовая наука до самого недавнего времени была интернациональным делом, и даже в годы холодной войны ведущие ученые поддерживали тесные связи. По его словам, сейчас трещины в глобальной семье народов разрывают и научные связи. "Для привлечения лучших ученых со всей России – а лучше, и не только - и организации взаимовыгодной кооперации в науке и технологиях со странами АТР приступаем к созданию инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) на острове Русский. На 250 гектарах к 2028 году будут построены ИТ-парк, биомед- и биотехцентры, школа морской инженерии и интернат для одаренных детей. Привлечем не менее 100 одаренных ученых", - рассказал министр, добавив, что ИНТЦ должен стать не просто новым комплексом зданий, а магнитом для лучших умов, желательно, со всего мира.
https://realty.ria.ru/20240530/vef-1949276096.html
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россия
атр
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технологии, россия, атр, русский (остров), алексей чекунков
Технологии, Россия, АТР, Русский (остров), Алексей Чекунков
Одной из главных тем ВЭФ станут технологии, заявил Чекунков

Глава Минвостокразвития Чекунков: одной из главных тем ВЭФ станут технологии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Одной из главных тем Восточного экономического форума, который пройдет 3-6 сентября, станут технологии, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в своем Telegram-канале.
"Одной из ключевых тем предстоящего ВЭФ будут технологии. Инновации, технологический суверенитет и конкурентоспособность в мире, все более зависимом от технологий – предмет постоянного внимания руководства России. А сейчас еще и важный фактор победы в СВО", - написал Чекунков.
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Он отметил, что передовая наука до самого недавнего времени была интернациональным делом, и даже в годы холодной войны ведущие ученые поддерживали тесные связи. По его словам, сейчас трещины в глобальной семье народов разрывают и научные связи.
"Для привлечения лучших ученых со всей России – а лучше, и не только - и организации взаимовыгодной кооперации в науке и технологиях со странами АТР приступаем к созданию инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) на острове Русский. На 250 гектарах к 2028 году будут построены ИТ-парк, биомед- и биотехцентры, школа морской инженерии и интернат для одаренных детей. Привлечем не менее 100 одаренных ученых", - рассказал министр, добавив, что ИНТЦ должен стать не просто новым комплексом зданий, а магнитом для лучших умов, желательно, со всего мира.
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