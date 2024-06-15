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Противодронные расчеты сопровождают танки в зоне СВО, сообщил военный - РИА Новости, 15.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:37 15.06.2024 (обновлено: 06:45 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/tanki-1953064948.html
Противодронные расчеты сопровождают танки в зоне СВО, сообщил военный
Противодронные расчеты сопровождают танки в зоне СВО, сообщил военный - РИА Новости, 15.06.2024
Противодронные расчеты сопровождают танки в зоне СВО, сообщил военный
Мобильные противодронные расчеты в качестве прикрытия от беспилотников противника сопровождают танки российских десантников группировки войск "Днепр" на... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T06:37
2024-06-15T06:45
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 15 июн - РИА Новости. Мобильные противодронные расчеты в качестве прикрытия от беспилотников противника сопровождают танки российских десантников группировки войск "Днепр" на передовой в Херсонской области, рассказал РИА Новости командир танкового взвода с позывным "Чип". "Мобильная группа все время нас сопровождает на полном пути следования. И когда мы на позиции работаем, тоже она нас прикрывает. Наблюдает за небом и вовремя нас предупреждает, чтоб мы смогли откатиться, если будут применяться беспилотные летательные аппараты", - сказал "Чип", отметив, что мобильная группа сбивала беспилотник "Баба-Яга". Танк командира, как и другие боевые машины его взвода, оборудован различными системами противодронной защиты, в частности, так называемым "мангалом". "Машину получили с завода такую. Это штатный "мангал", который был установлен на заводе. Сварен. Дальше уже, в кормовой части машины, это мы сами уже доработали: моторно-трансмиссионное отделение и двигатель", - уточнил офицер. В верхней полусфере "мангала" расположена современная система РЭБ, противодействующая коптерам и FPV-дронам. "На закрытые огневые позиции, отработка, откат, загрузка, обслуживание техники и ожидание следующей боевой задачи", - обозначил актуальный алгоритм действий танка на передовой херсонского направления механик-водитель Т-72БЗМ с позывным "Алабай". Боевая машина, на которой служат "Чип" и "Алабай", принимает участие в артиллерийских дуэлях, противодействии высадке украинских десантов на левый берег, нанесении ударов по скоплению техники и личного состава украинской армии, а также по опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20240327/dron-1936074427.html
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безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Противодронные расчеты сопровождают танки в зоне СВО, сообщил военный

Боец ВС России: противодронные расчеты прикрывают танки от БПЛА в зоне СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 15 июн - РИА Новости. Мобильные противодронные расчеты в качестве прикрытия от беспилотников противника сопровождают танки российских десантников группировки войск "Днепр" на передовой в Херсонской области, рассказал РИА Новости командир танкового взвода с позывным "Чип".
"Мобильная группа все время нас сопровождает на полном пути следования. И когда мы на позиции работаем, тоже она нас прикрывает. Наблюдает за небом и вовремя нас предупреждает, чтоб мы смогли откатиться, если будут применяться беспилотные летательные аппараты", - сказал "Чип", отметив, что мобильная группа сбивала беспилотник "Баба-Яга".
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Танк командира, как и другие боевые машины его взвода, оборудован различными системами противодронной защиты, в частности, так называемым "мангалом".
"Машину получили с завода такую. Это штатный "мангал", который был установлен на заводе. Сварен. Дальше уже, в кормовой части машины, это мы сами уже доработали: моторно-трансмиссионное отделение и двигатель", - уточнил офицер.
В верхней полусфере "мангала" расположена современная система РЭБ, противодействующая коптерам и FPV-дронам.
"На закрытые огневые позиции, отработка, откат, загрузка, обслуживание техники и ожидание следующей боевой задачи", - обозначил актуальный алгоритм действий танка на передовой херсонского направления механик-водитель Т-72БЗМ с позывным "Алабай".
Боевая машина, на которой служат "Чип" и "Алабай", принимает участие в артиллерийских дуэлях, противодействии высадке украинских десантов на левый берег, нанесении ударов по скоплению техники и личного состава украинской армии, а также по опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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