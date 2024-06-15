https://ria.ru/20240615/tank-1953065317.html
Экипаж танка поразил пехоту и технику ВСУ на правом берегу Днепра
Экипаж танка поразил пехоту и технику ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 15.06.2024
Экипаж танка поразил пехоту и технику ВСУ на правом берегу Днепра
Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Днепр" с закрытой огневой позиции поразил скопление пехоты и бронированной техники украинской армии на правом берегу... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T06:42
2024-06-15T06:42
2024-06-15T07:18
т-72б3м
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 15 июн - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Днепр" с закрытой огневой позиции поразил скопление пехоты и бронированной техники украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. За их работой наблюдал корреспондент РИА Новости. "Обстановка напряженная. Работаем каждый день. И в дневное, и в ночное время. По команде выезжаем на позицию. Работаем с закрытых огневых позиций. По правому берегу Днепра… В большинстве случаев это опорные пункты противника, живая сила и бронемашины", - рассказал РИА Новости командир танка Т-762Б3М с позывным "Чип". Экипаж боевой машины получил координаты цели от операторов разведывательных беспилотников. Танк вышел на закрытую огневую позицию и отработал по переданным координатам. Расчет БПЛА фиксировал попадания по цели, используя беспилотник в качестве средства объективного контроля. Огнем боевой машины была уничтожена группа украинских военнослужащих и поражена как минимум одна единица бронетехники.
https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html
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т-72б3м
Экипаж танка поразил пехоту и технику ВСУ на правом берегу Днепра
Экипаж танка Т-72Б3М уничтожил группу украинских военных на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 15 июн - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Днепр" с закрытой огневой позиции поразил скопление пехоты и бронированной техники украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. За их работой наблюдал корреспондент РИА Новости.
"Обстановка напряженная. Работаем каждый день. И в дневное, и в ночное время. По команде выезжаем на позицию. Работаем с закрытых огневых позиций. По правому берегу Днепра… В большинстве случаев это опорные пункты противника, живая сила и бронемашины", - рассказал РИА Новости командир танка Т-762Б3М с позывным "Чип".
Экипаж боевой машины получил координаты цели от операторов разведывательных беспилотников. Танк вышел на закрытую огневую позицию и отработал по переданным координатам. Расчет БПЛА фиксировал попадания по цели, используя беспилотник в качестве средства объективного контроля. Огнем боевой машины была уничтожена группа украинских военнослужащих и поражена как минимум одна единица бронетехники.