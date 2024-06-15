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Премьер Таиланда опроверг слухи о намерении уйти в отставку - РИА Новости, 15.06.2024
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08:02 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/tailand-1953069226.html
Премьер Таиланда опроверг слухи о намерении уйти в отставку
Премьер Таиланда опроверг слухи о намерении уйти в отставку - РИА Новости, 15.06.2024
Премьер Таиланда опроверг слухи о намерении уйти в отставку
Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин опроверг слухи о том, что он якобы собирается досрочно распустить парламент и уйти в отставку в связи с рассмотрением в РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T08:02
2024-06-15T08:02
в мире
таиланд
сеттха тхависин
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БАНГКОК, 15 июн – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин опроверг слухи о том, что он якобы собирается досрочно распустить парламент и уйти в отставку в связи с рассмотрением в конституционном суде дела в его отношении о нарушении конституционной этики, сообщает в субботу газета Bangkok Post. "Никогда об этом не думал. Пусть все решится в ходе юридического процесса. Убегать я не собираюсь", - сказал журналистам Тхависин, слова которого приводит газета. Конституционный суд проведет 18 июня заседание по делу, в котором заявители, 40 сенаторов, подавшие петицию в суд, обвиняют премьера в нарушении конституционной этики за назначение на министерский пост адвоката экс-премьера Таксина Чинавата, отбывшего 15 лет назад шестимесячный тюремный срок за попытку дачи взятки уголовному суду. В случае, если суд признает премьера виновным по этому делу, главе правительства Таиланда придется уйти в отставку. В последние дни в социальных сетях и СМИ появились сообщения о том, что премьер якобы собирается досрочно распустить парламент и выйти в отставку, открыв путь к проведению новых парламентских выборов, еще до объявления решения суда в его деле. В случае роспуска парламента и проведения новых выборов решение конституционного суда потеряет смысл, так как даже если суд признает премьера виновным, никаких других наказаний, кроме отставки, при таких обвинениях таиландское законодательство не предполагает. Досрочный роспуск парламента и так означал бы отставку правительства, в том числе и премьер-министра, при этом сохраняя для него возможность снова выдвигаться на этот пост при победе его партии на новых выборах.
https://ria.ru/20240529/tailand-1949046833.html
https://ria.ru/20230914/rossiya-1896396955.html
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в мире, таиланд, сеттха тхависин
В мире, Таиланд, Сеттха Тхависин
Премьер Таиланда опроверг слухи о намерении уйти в отставку

Премьер Таиланда опроверг слухи о роспуске парламента из-за его судебного дела

© AP Photo / Wason WanichakornСеттха Тхависин
Сеттха Тхависин - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Сеттха Тхависин. Архивное фото
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БАНГКОК, 15 июн – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин опроверг слухи о том, что он якобы собирается досрочно распустить парламент и уйти в отставку в связи с рассмотрением в конституционном суде дела в его отношении о нарушении конституционной этики, сообщает в субботу газета Bangkok Post.
"Никогда об этом не думал. Пусть все решится в ходе юридического процесса. Убегать я не собираюсь", - сказал журналистам Тхависин, слова которого приводит газета.
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Экс-премьеру Таиланда предъявили обвинения в оскорблении монархии
29 мая, 08:01
Конституционный суд проведет 18 июня заседание по делу, в котором заявители, 40 сенаторов, подавшие петицию в суд, обвиняют премьера в нарушении конституционной этики за назначение на министерский пост адвоката экс-премьера Таксина Чинавата, отбывшего 15 лет назад шестимесячный тюремный срок за попытку дачи взятки уголовному суду. В случае, если суд признает премьера виновным по этому делу, главе правительства Таиланда придется уйти в отставку.
В последние дни в социальных сетях и СМИ появились сообщения о том, что премьер якобы собирается досрочно распустить парламент и выйти в отставку, открыв путь к проведению новых парламентских выборов, еще до объявления решения суда в его деле.
В случае роспуска парламента и проведения новых выборов решение конституционного суда потеряет смысл, так как даже если суд признает премьера виновным, никаких других наказаний, кроме отставки, при таких обвинениях таиландское законодательство не предполагает. Досрочный роспуск парламента и так означал бы отставку правительства, в том числе и премьер-министра, при этом сохраняя для него возможность снова выдвигаться на этот пост при победе его партии на новых выборах.
Обзорный вид на Бангкок.
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В миреТаиландСеттха Тхависин
 
 
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