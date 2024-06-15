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Торговое судно, загоревшееся у берегов Йемена, тонет - РИА Новости, 15.06.2024
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17:24 15.06.2024 (обновлено: 23:50 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/sudno-1953137979.html
Торговое судно, загоревшееся у берегов Йемена, тонет
Торговое судно, загоревшееся у берегов Йемена, тонет - РИА Новости, 15.06.2024
Торговое судно, загоревшееся у берегов Йемена, тонет
Торговое судно, на котором ранее возник пожар после атаки у берегов Йемена, продолжает гореть и идёт ко дну, экипаж был эвакуирован, сообщило в субботу... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T17:24
2024-06-15T23:50
в мире
йемен
красное море
аден
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Торговое судно, на котором ранее возник пожар после атаки у берегов Йемена, продолжает гореть и идёт ко дну, экипаж был эвакуирован, сообщило в субботу управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС. "UKMTO было уведомлено о том, что 15 июня в 12.27 по всемирному координированному времени (15.27 мск – ред.) экипаж торгового судна эвакуировался с корабля… Капитан также сообщает, что судно всё ещё горит и тонет", - говорится в сообщении на сайте управления. В четверг управление сообщило, что пожар начался на торговом судне у берегов йеменского порта Адена после попадания в него двух снарядов. После этого стало известно о попадании третьего снаряда, однако огонь удалось взять под контроль, и судно продолжило путь к следующему порту захода. Отмечается, что в настоящий момент корабль дрейфует в 55,6 километра к северо-востоку от Джибути. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240531/khusity-1949670256.html
https://ria.ru/20240503/rafakh-1943719835.html
йемен
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в мире, йемен, красное море, аден, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Красное море, Аден, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Торговое судно, загоревшееся у берегов Йемена, тонет

ВМС Британии: торговое судно, загоревшееся после атаки у берегов Йемена, тонет

© AP Photo / Indian NavyГорящее судно
Горящее судно - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Indian Navy
Горящее судно. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Торговое судно, на котором ранее возник пожар после атаки у берегов Йемена, продолжает гореть и идёт ко дну, экипаж был эвакуирован, сообщило в субботу управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.
"UKMTO было уведомлено о том, что 15 июня в 12.27 по всемирному координированному времени (15.27 мск – ред.) экипаж торгового судна эвакуировался с корабля… Капитан также сообщает, что судно всё ещё горит и тонет", - говорится в сообщении на сайте управления.
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В четверг управление сообщило, что пожар начался на торговом судне у берегов йеменского порта Адена после попадания в него двух снарядов. После этого стало известно о попадании третьего снаряда, однако огонь удалось взять под контроль, и судно продолжило путь к следующему порту захода.
Отмечается, что в настоящий момент корабль дрейфует в 55,6 километра к северо-востоку от Джибути.
UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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