https://ria.ru/20240615/sudno-1953137979.html

Торговое судно, загоревшееся у берегов Йемена, тонет

Торговое судно, загоревшееся у берегов Йемена, тонет - РИА Новости, 15.06.2024

Торговое судно, загоревшееся у берегов Йемена, тонет

Торговое судно, на котором ранее возник пожар после атаки у берегов Йемена, продолжает гореть и идёт ко дну, экипаж был эвакуирован, сообщило в субботу... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T17:24

2024-06-15T17:24

2024-06-15T23:50

в мире

йемен

красное море

аден

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946854179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5b779aea0150ae08ef457ef5136dbd01.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Торговое судно, на котором ранее возник пожар после атаки у берегов Йемена, продолжает гореть и идёт ко дну, экипаж был эвакуирован, сообщило в субботу управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС. "UKMTO было уведомлено о том, что 15 июня в 12.27 по всемирному координированному времени (15.27 мск – ред.) экипаж торгового судна эвакуировался с корабля… Капитан также сообщает, что судно всё ещё горит и тонет", - говорится в сообщении на сайте управления. В четверг управление сообщило, что пожар начался на торговом судне у берегов йеменского порта Адена после попадания в него двух снарядов. После этого стало известно о попадании третьего снаряда, однако огонь удалось взять под контроль, и судно продолжило путь к следующему порту захода. Отмечается, что в настоящий момент корабль дрейфует в 55,6 километра к северо-востоку от Джибути. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240531/khusity-1949670256.html

https://ria.ru/20240503/rafakh-1943719835.html

йемен

красное море

аден

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, красное море, аден, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году