Торговое судно, загоревшееся у берегов Йемена, тонет
ВМС Британии: торговое судно, загоревшееся после атаки у берегов Йемена, тонет
© AP Photo / Indian NavyГорящее судно
© AP Photo / Indian Navy
Горящее судно. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Торговое судно, на котором ранее возник пожар после атаки у берегов Йемена, продолжает гореть и идёт ко дну, экипаж был эвакуирован, сообщило в субботу управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.
"UKMTO было уведомлено о том, что 15 июня в 12.27 по всемирному координированному времени (15.27 мск – ред.) экипаж торгового судна эвакуировался с корабля… Капитан также сообщает, что судно всё ещё горит и тонет", - говорится в сообщении на сайте управления.
В четверг управление сообщило, что пожар начался на торговом судне у берегов йеменского порта Адена после попадания в него двух снарядов. После этого стало известно о попадании третьего снаряда, однако огонь удалось взять под контроль, и судно продолжило путь к следующему порту захода.
Отмечается, что в настоящий момент корабль дрейфует в 55,6 километра к северо-востоку от Джибути.
UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.