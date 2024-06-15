Рейтинг@Mail.ru
Антонов отреагировал на случай с главой движения "Русская молодежь Америки" - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 15.06.2024 (обновлено: 02:10 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/ssha-1953054433.html
Антонов отреагировал на случай с главой движения "Русская молодежь Америки"
Антонов отреагировал на случай с главой движения "Русская молодежь Америки" - РИА Новости, 15.06.2024
Антонов отреагировал на случай с главой движения "Русская молодежь Америки"
Случай с главой движения "Русская молодежь Америки" Игорем Кочаном, который был вынужден покинуть США из-за преследования местных властей, не является единичным РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T01:38
2024-06-15T02:10
анатолий антонов
нью-йорк (город)
игорь кочанов
фбр
сша
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944230468_0:56:2048:1208_1920x0_80_0_0_996cadf86b1a40e7bfcb656028e0718f.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Случай с главой движения "Русская молодежь Америки" Игорем Кочаном, который был вынужден покинуть США из-за преследования местных властей, не является единичным в череде американских провокаций, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Случай с Игорем Кочаном - не единичный в череде американских провокаций. Ряд наших граждан были вынуждены вернуться на Родину под угрозой ареста и даже тюремного заключения. Были случаи, когда к соотечественникам врывались местные спецслужбы", - сообщил он агентству.Ранее сам Кочан сообщил РИА Новости, что сотрудники ФБР приходили к представителям русской общины в Нью-Йорке после того, как изъяли телефон у него самого.Он отмечал, что 4 мая в Нью-Йорке организовал акцию в память о героях Второй мировой войны. По его словам, перед мероприятием к нему подошли сотрудники ФБР, начали задавать вопросы, обвиняя его в том, что тот "собирается устраивать "политическую акцию", хотя никакой политической символики у участников акции не было. Как указал Кочан, агенты забрали у него телефон "для проведения розыскных мероприятий". При этом, по словам Кочана, "обвинения, которые могут быть выдвинуты" в отношении него, "могут грозить тюремным сроком до 30 лет лишения свободы". Речь идет о том, что он не зарегистрирован в США в качестве иностранного агента, коим себя не считает.Глава движения покинул США и сейчас находится в России.
https://ria.ru/20240219/fbr-1928215703.html
https://ria.ru/20240613/medvedev-1952487217.html
нью-йорк (город)
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944230468_0:9:2048:1545_1920x0_80_0_0_7ea6eb556af417b4871f927e6ac44f51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий антонов, нью-йорк (город), игорь кочанов, фбр, сша, россия, в мире
Анатолий Антонов, Нью-Йорк (город), Игорь Кочанов, ФБР, США, Россия, В мире
Антонов отреагировал на случай с главой движения "Русская молодежь Америки"

Посол Антонов: случай с главой движения "Русская молодежь Америки" не единичный

© Фото : Посольство РФ в СШАПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : Посольство РФ в США
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Случай с главой движения "Русская молодежь Америки" Игорем Кочаном, который был вынужден покинуть США из-за преследования местных властей, не является единичным в череде американских провокаций, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Случай с Игорем Кочаном - не единичный в череде американских провокаций. Ряд наших граждан были вынуждены вернуться на Родину под угрозой ареста и даже тюремного заключения. Были случаи, когда к соотечественникам врывались местные спецслужбы", - сообщил он агентству.
Глава ФБР Кристофер Рэй - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Глава ФБР оценил масштаб кибератак против инфраструктуры США
19 февраля, 12:51
Ранее сам Кочан сообщил РИА Новости, что сотрудники ФБР приходили к представителям русской общины в Нью-Йорке после того, как изъяли телефон у него самого.
Он отмечал, что 4 мая в Нью-Йорке организовал акцию в память о героях Второй мировой войны. По его словам, перед мероприятием к нему подошли сотрудники ФБР, начали задавать вопросы, обвиняя его в том, что тот "собирается устраивать "политическую акцию", хотя никакой политической символики у участников акции не было. Как указал Кочан, агенты забрали у него телефон "для проведения розыскных мероприятий". При этом, по словам Кочана, "обвинения, которые могут быть выдвинуты" в отношении него, "могут грозить тюремным сроком до 30 лет лишения свободы". Речь идет о том, что он не зарегистрирован в США в качестве иностранного агента, коим себя не считает.
Глава движения покинул США и сейчас находится в России.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
США и их союзники объявили России войну, заявил Медведев
13 июня, 09:47
 
Анатолий АнтоновНью-Йорк (город)Игорь КочановФБРСШАРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала