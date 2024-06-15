Антонов отреагировал на случай с главой движения "Русская молодежь Америки"
Посол Антонов: случай с главой движения "Русская молодежь Америки" не единичный
© Фото : Посольство РФ в СШАПосол России в США Анатолий Антонов
© Фото : Посольство РФ в США
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Случай с главой движения "Русская молодежь Америки" Игорем Кочаном, который был вынужден покинуть США из-за преследования местных властей, не является единичным в череде американских провокаций, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Случай с Игорем Кочаном - не единичный в череде американских провокаций. Ряд наших граждан были вынуждены вернуться на Родину под угрозой ареста и даже тюремного заключения. Были случаи, когда к соотечественникам врывались местные спецслужбы", - сообщил он агентству.
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Он отмечал, что 4 мая в Нью-Йорке организовал акцию в память о героях Второй мировой войны. По его словам, перед мероприятием к нему подошли сотрудники ФБР, начали задавать вопросы, обвиняя его в том, что тот "собирается устраивать "политическую акцию", хотя никакой политической символики у участников акции не было. Как указал Кочан, агенты забрали у него телефон "для проведения розыскных мероприятий". При этом, по словам Кочана, "обвинения, которые могут быть выдвинуты" в отношении него, "могут грозить тюремным сроком до 30 лет лишения свободы". Речь идет о том, что он не зарегистрирован в США в качестве иностранного агента, коим себя не считает.
Глава движения покинул США и сейчас находится в России.
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