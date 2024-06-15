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Антонов отреагировал на случай с главой движения "Русская молодежь Америки"

Антонов отреагировал на случай с главой движения "Русская молодежь Америки" - РИА Новости, 15.06.2024

Антонов отреагировал на случай с главой движения "Русская молодежь Америки"

Случай с главой движения "Русская молодежь Америки" Игорем Кочаном, который был вынужден покинуть США из-за преследования местных властей, не является единичным РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T01:38

2024-06-15T01:38

2024-06-15T02:10

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Случай с главой движения "Русская молодежь Америки" Игорем Кочаном, который был вынужден покинуть США из-за преследования местных властей, не является единичным в череде американских провокаций, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Случай с Игорем Кочаном - не единичный в череде американских провокаций. Ряд наших граждан были вынуждены вернуться на Родину под угрозой ареста и даже тюремного заключения. Были случаи, когда к соотечественникам врывались местные спецслужбы", - сообщил он агентству.Ранее сам Кочан сообщил РИА Новости, что сотрудники ФБР приходили к представителям русской общины в Нью-Йорке после того, как изъяли телефон у него самого.Он отмечал, что 4 мая в Нью-Йорке организовал акцию в память о героях Второй мировой войны. По его словам, перед мероприятием к нему подошли сотрудники ФБР, начали задавать вопросы, обвиняя его в том, что тот "собирается устраивать "политическую акцию", хотя никакой политической символики у участников акции не было. Как указал Кочан, агенты забрали у него телефон "для проведения розыскных мероприятий". При этом, по словам Кочана, "обвинения, которые могут быть выдвинуты" в отношении него, "могут грозить тюремным сроком до 30 лет лишения свободы". Речь идет о том, что он не зарегистрирован в США в качестве иностранного агента, коим себя не считает.Глава движения покинул США и сейчас находится в России.

https://ria.ru/20240219/fbr-1928215703.html

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анатолий антонов, нью-йорк (город), игорь кочанов, фбр, сша, россия, в мире