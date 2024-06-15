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Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника - РИА Новости, 15.06.2024
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13:12 15.06.2024 (обновлено: 13:23 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953104147.html
Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника
Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника - РИА Новости, 15.06.2024
Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника
Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжали продвижение, отражены семь контратак украинских штурмовых групп, противник потерял РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T13:12
2024-06-15T13:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
в мире
россия
волчанск
харьковская область
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжали продвижение, отражены семь контратак украинских штурмовых групп, противник потерял до 350 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах насаленных пунктов Волчанск и Терновая Харьковской области. Отражены семь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника за сутки составили до 350 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ "Буковель-AD", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240613/energiya-1952512731.html
россия
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вооруженные силы украины, безопасность, в мире, россия, волчанск, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире, Россия, Волчанск, Харьковская область
Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника

Минобороны: группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ Утес по воздушной цели в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжали продвижение, отражены семь контратак украинских штурмовых групп, противник потерял до 350 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах насаленных пунктов Волчанск и Терновая Харьковской области. Отражены семь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника за сутки составили до 350 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ "Буковель-AD", - отмечает МО РФ.
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