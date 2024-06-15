https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953104147.html

Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника

Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника - РИА Новости, 15.06.2024

Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника

Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжали продвижение, отражены семь контратак украинских штурмовых групп, противник потерял РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T13:12

2024-06-15T13:12

2024-06-15T13:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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волчанск

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжали продвижение, отражены семь контратак украинских штурмовых групп, противник потерял до 350 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах насаленных пунктов Волчанск и Терновая Харьковской области. Отражены семь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника за сутки составили до 350 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ "Буковель-AD", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240613/energiya-1952512731.html

россия

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность, в мире, россия, волчанск, харьковская область