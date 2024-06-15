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Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника
Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника - РИА Новости, 15.06.2024
Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника
Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжали продвижение, отражены семь контратак украинских штурмовых групп, противник потерял РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T13:12
2024-06-15T13:12
2024-06-15T13:23
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжали продвижение, отражены семь контратак украинских штурмовых групп, противник потерял до 350 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах насаленных пунктов Волчанск и Терновая Харьковской области. Отражены семь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника за сутки составили до 350 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ "Буковель-AD", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, в мире, россия, волчанск, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире, Россия, Волчанск, Харьковская область
Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника
Минобороны: группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника