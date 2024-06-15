https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953096327.html

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ у Малиновки в Запорожье

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ у Малиновки в Запорожье - РИА Новости, 15.06.2024

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ у Малиновки в Запорожье

Вооруженные силы России нанесли удар по расположению украинских военных в частных домах недалеко от села Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T12:15

2024-06-15T12:15

2024-06-15T12:15

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

киев

сергей лебедев

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323417_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_219af262ac8652ccaaed2efe42c31f27.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по расположению украинских военных в частных домах недалеко от села Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Ракетным ударом были уничтожены инженерные сооружения ВСУ около села Малиновка. Артиллерийскими ударами и БПЛА качественно ударили по частным домам, которые покинули владельцы, а ВСУ без разрешения расположились в них", - сказал собеседник агентства. По данным Лебедева, семеро раненых были эвакуированы, а количество погибших уточняется. По его словам, их "практически не вывозят, сваливая трупы в подвалы частных домов". Он также отметил, что попытка выхода украинской диверсионно-разведывательной группы из 11 военных из села Чаривное была пресечена артиллерийским ударом со стороны ВС РФ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240504/sklad-1943803894.html

https://ria.ru/20240411/podpole-1939260569.html

россия

запорожская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире