https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953096327.html
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ у Малиновки в Запорожье
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ у Малиновки в Запорожье - РИА Новости, 15.06.2024
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ у Малиновки в Запорожье
Вооруженные силы России нанесли удар по расположению украинских военных в частных домах недалеко от села Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:15
2024-06-15T12:15
2024-06-15T12:15
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сергей лебедев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по расположению украинских военных в частных домах недалеко от села Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Ракетным ударом были уничтожены инженерные сооружения ВСУ около села Малиновка. Артиллерийскими ударами и БПЛА качественно ударили по частным домам, которые покинули владельцы, а ВСУ без разрешения расположились в них", - сказал собеседник агентства. По данным Лебедева, семеро раненых были эвакуированы, а количество погибших уточняется. По его словам, их "практически не вывозят, сваливая трупы в подвалы частных домов". Он также отметил, что попытка выхода украинской диверсионно-разведывательной группы из 11 военных из села Чаривное была пресечена артиллерийским ударом со стороны ВС РФ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240504/sklad-1943803894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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россия, запорожская область, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ у Малиновки в Запорожье
Подполье: ВС России уничтожили инженерные сооружения ВСУ у села Малиновка
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по расположению украинских военных в частных домах недалеко от села Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Ракетным ударом были уничтожены инженерные сооружения ВСУ
около села Малиновка. Артиллерийскими ударами и БПЛА качественно ударили по частным домам, которые покинули владельцы, а ВСУ без разрешения расположились в них", - сказал собеседник агентства.
По данным Лебедева, семеро раненых были эвакуированы, а количество погибших уточняется. По его словам, их "практически не вывозят, сваливая трупы в подвалы частных домов".
Он также отметил, что попытка выхода украинской диверсионно-разведывательной группы из 11 военных из села Чаривное была пресечена артиллерийским ударом со стороны ВС РФ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра
. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье
, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
.