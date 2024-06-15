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Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 15.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953093121.html
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Запорожье
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 15.06.2024
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Запорожье
Нанесены удары по месту дислокации ВСУ в селе Малая Токмачка и заводу с военной техникой в городе Орехов в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T11:48
2024-06-15T11:48
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Нанесены удары по месту дислокации ВСУ в селе Малая Токмачка и заводу с военной техникой в городе Орехов в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В... селе Малая Токмачка была серия ударов. Прилетело в склады возле железнодорожного узла и исправительной колонии №88, которую используют ВСУ для дислокации личного состава и хранению техники... Прилетало в город Орехов из ствольной артиллерии. Наши товарищи из Орехова сообщают, что прилетами в основном пугали бандеровцев, попали в завод строительных конструкций, где в небольшом количестве стоит военная техника", - сказал собеседник агентства. По его данным, в Орехове и в поселке городского типа Пологи был слышен взрыв в нескольких километрах от прилета. Он отметил, что удар в Орехове пришёлся по территории, где стоит радиовышка. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953083837.html
https://ria.ru/20240415/lebedev-1940107665.html
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запорожская область, россия, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Запорожье

Подполье: ВС России нанесли удары по расположению ВСУ и заводу в Орехове

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Нанесены удары по месту дислокации ВСУ в селе Малая Токмачка и заводу с военной техникой в городе Орехов в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В... селе Малая Токмачка была серия ударов. Прилетело в склады возле железнодорожного узла и исправительной колонии №88, которую используют ВСУ для дислокации личного состава и хранению техники... Прилетало в город Орехов из ствольной артиллерии. Наши товарищи из Орехова сообщают, что прилетами в основном пугали бандеровцев, попали в завод строительных конструкций, где в небольшом количестве стоит военная техника", - сказал собеседник агентства.
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По его данным, в Орехове и в поселке городского типа Пологи был слышен взрыв в нескольких километрах от прилета. Он отметил, что удар в Орехове пришёлся по территории, где стоит радиовышка.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияКиевСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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