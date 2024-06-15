https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953093121.html

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Запорожье

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 15.06.2024

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Запорожье

Нанесены удары по месту дислокации ВСУ в селе Малая Токмачка и заводу с военной техникой в городе Орехов в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T11:48

2024-06-15T11:48

2024-06-15T11:48

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

киев

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Нанесены удары по месту дислокации ВСУ в селе Малая Токмачка и заводу с военной техникой в городе Орехов в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В... селе Малая Токмачка была серия ударов. Прилетело в склады возле железнодорожного узла и исправительной колонии №88, которую используют ВСУ для дислокации личного состава и хранению техники... Прилетало в город Орехов из ствольной артиллерии. Наши товарищи из Орехова сообщают, что прилетами в основном пугали бандеровцев, попали в завод строительных конструкций, где в небольшом количестве стоит военная техника", - сказал собеседник агентства. По его данным, в Орехове и в поселке городского типа Пологи был слышен взрыв в нескольких километрах от прилета. Он отметил, что удар в Орехове пришёлся по территории, где стоит радиовышка. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953083837.html

https://ria.ru/20240415/lebedev-1940107665.html

запорожская область

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, россия, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины