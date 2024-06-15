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МЧС рассказало об устройствах для спасения с верхних этажей горящего здания - РИА Новости, 15.06.2024
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02:47 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/spasenie-1953057142.html
МЧС рассказало об устройствах для спасения с верхних этажей горящего здания
МЧС рассказало об устройствах для спасения с верхних этажей горящего здания - РИА Новости, 15.06.2024
МЧС рассказало об устройствах для спасения с верхних этажей горящего здания
Спастись с верхних этажей горящего здания позволяют специальные приспособления, в том числе канатно-спусковые устройства и складные навесные лестницы, сообщает... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T02:47
2024-06-15T02:47
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Спастись с верхних этажей горящего здания позволяют специальные приспособления, в том числе канатно-спусковые устройства и складные навесные лестницы, сообщает в МЧС России. "К средствам спасения с верхних этажей зданий относятся: канатно-спускные устройства, маты и подушки, складные и навесные лестницы, рукавные спусковые устройства и желоба для спуска", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России. Спасатели отмечают, что проще всего при пожаре пользоваться канатно-спусковыми устройствами и складными навесными лестницами. "Канатно-спусковые устройства делятся на две группы: с автоматическим регулированием скорости спуска, для использования которых не требуется специальная подготовка, и с ручным регулированием, при использовании которых требуется специальная подготовка. Высота спуска в обоих случаях зависит от длины каната", - резюмирует МЧС России.
https://ria.ru/20240614/mchs-1952752196.html
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС рассказало об устройствах для спасения с верхних этажей горящего здания

МЧС: с верхних этажей горящего здания спасаются канатно-спусковые устройства

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Спастись с верхних этажей горящего здания позволяют специальные приспособления, в том числе канатно-спусковые устройства и складные навесные лестницы, сообщает в МЧС России.
"К средствам спасения с верхних этажей зданий относятся: канатно-спускные устройства, маты и подушки, складные и навесные лестницы, рукавные спусковые устройства и желоба для спуска", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России.
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Спасатели отмечают, что проще всего при пожаре пользоваться канатно-спусковыми устройствами и складными навесными лестницами.
"Канатно-спусковые устройства делятся на две группы: с автоматическим регулированием скорости спуска, для использования которых не требуется специальная подготовка, и с ручным регулированием, при использовании которых требуется специальная подготовка. Высота спуска в обоих случаях зависит от длины каната", - резюмирует МЧС России.
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