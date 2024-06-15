https://ria.ru/20240615/spasenie-1953057142.html

МЧС рассказало об устройствах для спасения с верхних этажей горящего здания

МЧС рассказало об устройствах для спасения с верхних этажей горящего здания - РИА Новости, 15.06.2024

МЧС рассказало об устройствах для спасения с верхних этажей горящего здания

Спастись с верхних этажей горящего здания позволяют специальные приспособления, в том числе канатно-спусковые устройства и складные навесные лестницы, сообщает... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T02:47

2024-06-15T02:47

2024-06-15T02:47

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Спастись с верхних этажей горящего здания позволяют специальные приспособления, в том числе канатно-спусковые устройства и складные навесные лестницы, сообщает в МЧС России. "К средствам спасения с верхних этажей зданий относятся: канатно-спускные устройства, маты и подушки, складные и навесные лестницы, рукавные спусковые устройства и желоба для спуска", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России. Спасатели отмечают, что проще всего при пожаре пользоваться канатно-спусковыми устройствами и складными навесными лестницами. "Канатно-спусковые устройства делятся на две группы: с автоматическим регулированием скорости спуска, для использования которых не требуется специальная подготовка, и с ручным регулированием, при использовании которых требуется специальная подготовка. Высота спуска в обоих случаях зависит от длины каната", - резюмирует МЧС России.

https://ria.ru/20240614/mchs-1952752196.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)