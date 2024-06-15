https://ria.ru/20240615/sokolov-1953087222.html

Президент "АвтоВАЗа" рассказал, для кого предназначена новая Lada Iskra

Президент "АвтоВАЗа" рассказал, для кого предназначена новая Lada Iskra - РИА Новости, 15.06.2024

Президент "АвтоВАЗа" рассказал, для кого предназначена новая Lada Iskra

Новая модель "АвтоВАЗа" - Lada Iskra - презентованная на ПМЭФ-2024, ориентирована на молодое поколение, в частности она отлично подойдет в качестве первого... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T10:55

2024-06-15T10:55

2024-06-15T10:55

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Новая модель "АвтоВАЗа" - Lada Iskra - презентованная на ПМЭФ-2024, ориентирована на молодое поколение, в частности она отлично подойдет в качестве первого автомобиля, сообщил в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Дизайн Iskra более динамичный, сбалансированный, я бы сказал, более молодёжный. Как раз на это направлена политика всего нашего бренда. Он молодеет: сейчас средний возраст владельца Lada 42 года, недавно был 44. Мы считаем, что модель Iskra добавит сторонников, ценителей и любителей марки как раз среди молодого поколения", - сказал он, описывая потенциального покупателя новинки. "Кстати, в этой машине очень много функций, завязанных на работе мультимедийных систем, "Яндексе", голосовом управлении. Нам представляется, что именно молодежь будет выбирать Iskra в качестве своего первого автомобиля", - добавил он. Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Старт серийного производства Iskra запланирован на начало 2025 года на основной площадке автопроизводителя в Тольятти. Старт продаж ожидается на рубеже первого и второго кварталов, ориентировочная стоимость сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении). Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня в 10.00 мск.

https://ria.ru/20240605/tsena-1950741997.html

https://ria.ru/20240605/avtovaz-1950742223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, авто, тольятти, ижевск, россия, максим соколов, автоваз, яндекс, lada vesta, renault clio