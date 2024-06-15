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Президент "АвтоВАЗа" рассказал, для кого предназначена новая Lada Iskra - РИА Новости, 15.06.2024
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10:55 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/sokolov-1953087222.html
Президент "АвтоВАЗа" рассказал, для кого предназначена новая Lada Iskra
Президент "АвтоВАЗа" рассказал, для кого предназначена новая Lada Iskra - РИА Новости, 15.06.2024
Президент "АвтоВАЗа" рассказал, для кого предназначена новая Lada Iskra
Новая модель "АвтоВАЗа" - Lada Iskra - презентованная на ПМЭФ-2024, ориентирована на молодое поколение, в частности она отлично подойдет в качестве первого... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T10:55
2024-06-15T10:55
экономика
авто
тольятти
ижевск
россия
максим соколов
автоваз
яндекс
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Новая модель "АвтоВАЗа" - Lada Iskra - презентованная на ПМЭФ-2024, ориентирована на молодое поколение, в частности она отлично подойдет в качестве первого автомобиля, сообщил в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Дизайн Iskra более динамичный, сбалансированный, я бы сказал, более молодёжный. Как раз на это направлена политика всего нашего бренда. Он молодеет: сейчас средний возраст владельца Lada 42 года, недавно был 44. Мы считаем, что модель Iskra добавит сторонников, ценителей и любителей марки как раз среди молодого поколения", - сказал он, описывая потенциального покупателя новинки. "Кстати, в этой машине очень много функций, завязанных на работе мультимедийных систем, "Яндексе", голосовом управлении. Нам представляется, что именно молодежь будет выбирать Iskra в качестве своего первого автомобиля", - добавил он. Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Старт серийного производства Iskra запланирован на начало 2025 года на основной площадке автопроизводителя в Тольятти. Старт продаж ожидается на рубеже первого и второго кварталов, ориентировочная стоимость сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении). Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня в 10.00 мск.
https://ria.ru/20240605/tsena-1950741997.html
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экономика, авто, тольятти, ижевск, россия, максим соколов, автоваз, яндекс, lada vesta, renault clio
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Яндекс, Lada Vesta, Renault Clio
Президент "АвтоВАЗа" рассказал, для кого предназначена новая Lada Iskra

Соколов: новая Lada Iskra ориентирована на молодое поколение

© РИА НовостиПрезентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
© РИА Новости
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Новая модель "АвтоВАЗа" - Lada Iskra - презентованная на ПМЭФ-2024, ориентирована на молодое поколение, в частности она отлично подойдет в качестве первого автомобиля, сообщил в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Дизайн Iskra более динамичный, сбалансированный, я бы сказал, более молодёжный. Как раз на это направлена политика всего нашего бренда. Он молодеет: сейчас средний возраст владельца Lada 42 года, недавно был 44. Мы считаем, что модель Iskra добавит сторонников, ценителей и любителей марки как раз среди молодого поколения", - сказал он, описывая потенциального покупателя новинки.
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Глава "АвтоВАЗа" назвал цену самой бюджетной Lada Iskra
5 июня, 17:04
"Кстати, в этой машине очень много функций, завязанных на работе мультимедийных систем, "Яндексе", голосовом управлении. Нам представляется, что именно молодежь будет выбирать Iskra в качестве своего первого автомобиля", - добавил он.
Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Старт серийного производства Iskra запланирован на начало 2025 года на основной площадке автопроизводителя в Тольятти. Старт продаж ожидается на рубеже первого и второго кварталов, ориентировочная стоимость сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня в 10.00 мск.
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
"АвтоВАЗ" рассчитывает продать более 70 тысяч Lada Iskra в первые годы
5 июня, 17:03
 
ЭкономикаАвтоТольяттиИжевскРоссияМаксим СоколовАвтоВАЗЯндексLada VestaRenault Clio
 
 
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