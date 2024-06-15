Президент "АвтоВАЗа" рассказал, для кого предназначена новая Lada Iskra
Соколов: новая Lada Iskra ориентирована на молодое поколение
© РИА НовостиПрезентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
© РИА Новости
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Новая модель "АвтоВАЗа" - Lada Iskra - презентованная на ПМЭФ-2024, ориентирована на молодое поколение, в частности она отлично подойдет в качестве первого автомобиля, сообщил в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Дизайн Iskra более динамичный, сбалансированный, я бы сказал, более молодёжный. Как раз на это направлена политика всего нашего бренда. Он молодеет: сейчас средний возраст владельца Lada 42 года, недавно был 44. Мы считаем, что модель Iskra добавит сторонников, ценителей и любителей марки как раз среди молодого поколения", - сказал он, описывая потенциального покупателя новинки.
"Кстати, в этой машине очень много функций, завязанных на работе мультимедийных систем, "Яндексе", голосовом управлении. Нам представляется, что именно молодежь будет выбирать Iskra в качестве своего первого автомобиля", - добавил он.
Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Старт серийного производства Iskra запланирован на начало 2025 года на основной площадке автопроизводителя в Тольятти. Старт продаж ожидается на рубеже первого и второго кварталов, ориентировочная стоимость сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня в 10.00 мск.