СМИ: в США боятся, что Израиль начнет войну с "Хезболлой" и не справится
CBS News: в США боятся, что Израиль начнет войну с "Хезболлой" и не справится
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Чиновники в США обеспокоены, что Израиль может начать войну с ливанским шиитским движением "Хезболла" и не справится без помощи Вашингтона, сообщил телеканал CBS News.
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"Чиновники (в США. — Прим. ред.) все больше обеспокоены тем, что Израиль начнет войну против "Хезболлы" в Ливане, которую он не сможет завершить без американской поддержки", — уточнили в материале.
Американские чиновники сообщили телеканалу, что они интерпретируют недавние удары Тель-Авива по территории соседней страны и последовавшие после этого ответные ракетные удары по еврейскому государству как подготовку к широкомасштабному нападению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Другие чиновники, напротив, заявили телеканалу, что масштабные ракетные удары "Хезболлы" по Израилю могут привести к непреднамеренной войне, так как Тель-Авив будет должен на них отреагировать.
В среду ЦАХАЛ сообщал, что из Ливана по северу страны в общей сложности выпустили около 160 снарядов, часть из них не перехватила ПВО, из-за чего в нескольких районах вспыхнули пожары.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.
По данным ливанского МИД, около 100 тысячам человек пришлось покинуть свои дома на юге страны из-за обстрелов со стороны Израиля. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.