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СМИ: в США боятся, что Израиль начнет войну с "Хезболлой" и не справится - РИА Новости, 15.06.2024
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13:56 15.06.2024 (обновлено: 15:36 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/smi-1953109435.html
СМИ: в США боятся, что Израиль начнет войну с "Хезболлой" и не справится
СМИ: в США боятся, что Израиль начнет войну с "Хезболлой" и не справится - РИА Новости, 15.06.2024
СМИ: в США боятся, что Израиль начнет войну с "Хезболлой" и не справится
Чиновники в США обеспокоены, что Израиль может начать войну с ливанским шиитским движением "Хезболла" и не справится без помощи Вашингтона, сообщил телеканал... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T13:56
2024-06-15T15:36
в мире
израиль
ливан
сша
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Чиновники в США обеспокоены, что Израиль может начать войну с ливанским шиитским движением "Хезболла" и не справится без помощи Вашингтона, сообщил телеканал CBS News. &quot;Чиновники (в США. — Прим. ред.) все больше обеспокоены тем, что Израиль начнет войну против &quot;Хезболлы&quot; в Ливане, которую он не сможет завершить без американской поддержки&quot;, — уточнили в материале.Американские чиновники сообщили телеканалу, что они интерпретируют недавние удары Тель-Авива по территории соседней страны и последовавшие после этого ответные ракетные удары по еврейскому государству как подготовку к широкомасштабному нападению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Другие чиновники, напротив, заявили телеканалу, что масштабные ракетные удары "Хезболлы" по Израилю могут привести к непреднамеренной войне, так как Тель-Авив будет должен на них отреагировать. В среду ЦАХАЛ сообщал, что из Ливана по северу страны в общей сложности выпустили около 160 снарядов, часть из них не перехватила ПВО, из-за чего в нескольких районах вспыхнули пожары.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысячам человек пришлось покинуть свои дома на юге страны из-за обстрелов со стороны Израиля. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240614/izrail-1952828828.html
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в мире, израиль, ливан, сша, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ливан, США, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
СМИ: в США боятся, что Израиль начнет войну с "Хезболлой" и не справится

CBS News: в США боятся, что Израиль начнет войну с "Хезболлой" и не справится

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Чиновники в США обеспокоены, что Израиль может начать войну с ливанским шиитским движением "Хезболла" и не справится без помощи Вашингтона, сообщил телеканал CBS News.
«

"Чиновники (в США. — Прим. ред.) все больше обеспокоены тем, что Израиль начнет войну против "Хезболлы" в Ливане, которую он не сможет завершить без американской поддержки", — уточнили в материале.

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Американские чиновники сообщили телеканалу, что они интерпретируют недавние удары Тель-Авива по территории соседней страны и последовавшие после этого ответные ракетные удары по еврейскому государству как подготовку к широкомасштабному нападению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Другие чиновники, напротив, заявили телеканалу, что масштабные ракетные удары "Хезболлы" по Израилю могут привести к непреднамеренной войне, так как Тель-Авив будет должен на них отреагировать.
В среду ЦАХАЛ сообщал, что из Ливана по северу страны в общей сложности выпустили около 160 снарядов, часть из них не перехватила ПВО, из-за чего в нескольких районах вспыхнули пожары.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.
По данным ливанского МИД, около 100 тысячам человек пришлось покинуть свои дома на юге страны из-за обстрелов со стороны Израиля. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
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В миреИзраильЛиванСШАХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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