https://ria.ru/20240615/smi-1953109435.html

СМИ: в США боятся, что Израиль начнет войну с "Хезболлой" и не справится

СМИ: в США боятся, что Израиль начнет войну с "Хезболлой" и не справится - РИА Новости, 15.06.2024

СМИ: в США боятся, что Израиль начнет войну с "Хезболлой" и не справится

Чиновники в США обеспокоены, что Израиль может начать войну с ливанским шиитским движением "Хезболла" и не справится без помощи Вашингтона, сообщил телеканал... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T13:56

2024-06-15T13:56

2024-06-15T15:36

в мире

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ливан

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хезболла

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Чиновники в США обеспокоены, что Израиль может начать войну с ливанским шиитским движением "Хезболла" и не справится без помощи Вашингтона, сообщил телеканал CBS News. "Чиновники (в США. — Прим. ред.) все больше обеспокоены тем, что Израиль начнет войну против "Хезболлы" в Ливане, которую он не сможет завершить без американской поддержки", — уточнили в материале.Американские чиновники сообщили телеканалу, что они интерпретируют недавние удары Тель-Авива по территории соседней страны и последовавшие после этого ответные ракетные удары по еврейскому государству как подготовку к широкомасштабному нападению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Другие чиновники, напротив, заявили телеканалу, что масштабные ракетные удары "Хезболлы" по Израилю могут привести к непреднамеренной войне, так как Тель-Авив будет должен на них отреагировать. В среду ЦАХАЛ сообщал, что из Ливана по северу страны в общей сложности выпустили около 160 снарядов, часть из них не перехватила ПВО, из-за чего в нескольких районах вспыхнули пожары.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысячам человек пришлось покинуть свои дома на юге страны из-за обстрелов со стороны Израиля. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240614/izrail-1952828828.html

https://ria.ru/20240612/khezbolla-1952311394.html

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в мире, израиль, ливан, сша, хезболла, армия обороны израиля (цахал)