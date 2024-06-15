https://ria.ru/20240615/smartfon-1953088279.html

Эксперт рассказала, как продлить жизнь смартфона

Эксперт рассказала, как продлить жизнь смартфона - РИА Новости, 15.06.2024

Эксперт рассказала, как продлить жизнь смартфона

Регулярное очищение кэша, использование оригинальных зарядок, темная тема на экране и чистка смартфона от пыли и грязи помогут продлить его жизнь, рассказала... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T11:03

2024-06-15T11:03

2024-06-15T11:03

общество

технологии

мтс

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Регулярное очищение кэша, использование оригинальных зарядок, темная тема на экране и чистка смартфона от пыли и грязи помогут продлить его жизнь, рассказала РИА Новости глава отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. "Один из необычных способов продления жизни смартфона – это установка темных тем на экране. Они могут сэкономить заряд батареи, так как при использовании темного фона устройство тратит меньше энергии на подсветку экрана. Кроме того, это снижает нагрузку на глаза пользователя. ... Грязь и пыль, попадающие в разъемы и отверстия смартфона, также могут быть причиной неполадок и неисправностей. Поэтому следует регулярно очищать устройство специальными средствами и мягкой тканью", - объяснила она. Кроме того, по словам эксперта, не стоит забывать и про оптимизацию приложений - закрывать на домашнем экране те, в которых уже была закончена работа. Также следует очищать кэш и другие файлы. Это обязательная процедура для того, чтобы освободить место на устройстве, поскольку из-за перегруженной памяти часто наблюдаются перебои в работе смартфонов любого бренда. Голицына уточнила, что важно заботиться и о батарее гаджета. Для этого лучше использовать оригинальные зарядные устройства и блоки питания с совместимой мощностью, а на смартфонах на базе Android также есть и функция калибровки аккумулятора, то есть сброса до заводских настроек, что является своего рода перезагрузкой для батареи. Она также подчеркнула, что многие пользователи смартфонов недооценивают важность качественных защитных аксессуаров, таких как чехлы, стеклянные пленки и защитные накладки, однако они обеспечивают сохранность устройства при падениях, ударах и повреждениях. Кроме того, необходимо регулярного использовать и функцию резервного копирования важных данных - это позволит избежать потери информации.

https://ria.ru/20240606/smartfon-1950849310.html

https://ria.ru/20231128/zaryadka-1912266200.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, мтс