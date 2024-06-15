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Slack начал предупреждать россиян о приостановке учетных записей - РИА Новости, 15.06.2024
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03:33 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/slack-1953059722.html
Slack начал предупреждать россиян о приостановке учетных записей
Slack начал предупреждать россиян о приостановке учетных записей - РИА Новости, 15.06.2024
Slack начал предупреждать россиян о приостановке учетных записей
Корпоративный мессенджер Slack начал предупреждать российских пользователей о приостановке учетных записей в течение 30 дней из-за санкций, введенных США на... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T03:33
2024-06-15T03:33
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Корпоративный мессенджер Slack начал предупреждать российских пользователей о приостановке учетных записей в течение 30 дней из-за санкций, введенных США на предоставление программного обеспечения и IT-услуг в Россию, говорится в письме компании клиентам из РФ, которое есть в распоряжении РИА Новости. В среду Минфин США сообщил о новых санкциях в отношении России, в частности под запретом окажется предоставление любому лицу в Российской Федерации услуг IT-консультирования и проектирования, услуг IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения для управления предприятием, а также программного обеспечения для проектирования и производства. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года. "Slack соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле США, Европейского союза и других применимых юрисдикций, включая ограничения на предоставление программного обеспечения и услуг в Россию. Наши данные указывают на то, что ваша учетная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи, и приостановим его через 30 дней", - сказано в сообщении. "По нашим данным, письмо получают в том числе и компании, которые приобретали лицензию на использование Slack за рубежом", - добавил в беседе с агентством исполнительный директор "МТС Линк" Павел Потехин. В марте 2022 года корпоративный мессенджер Slack начал отключать часть своих клиентов в России в связи с международными санкциями. В феврале текущего года в СМИ появилась информация, что Slack разослал российским пользователям уведомления о блокировке с 21 марта аккаунтов, зарегистрированных на email-адреса в зоне .ru.
https://ria.ru/20240608/telegram-1951713648.html
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экономика, россия, сша, мтс
Экономика, Россия, США, МТС
Slack начал предупреждать россиян о приостановке учетных записей

Slack начал предупреждать россиян о приостановке учетных записей из-за санкций

© iStock.com / Liubomyr VoronaМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Корпоративный мессенджер Slack начал предупреждать российских пользователей о приостановке учетных записей в течение 30 дней из-за санкций, введенных США на предоставление программного обеспечения и IT-услуг в Россию, говорится в письме компании клиентам из РФ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В среду Минфин США сообщил о новых санкциях в отношении России, в частности под запретом окажется предоставление любому лицу в Российской Федерации услуг IT-консультирования и проектирования, услуг IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения для управления предприятием, а также программного обеспечения для проектирования и производства. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года.
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"Slack соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле США, Европейского союза и других применимых юрисдикций, включая ограничения на предоставление программного обеспечения и услуг в Россию. Наши данные указывают на то, что ваша учетная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи, и приостановим его через 30 дней", - сказано в сообщении.
"По нашим данным, письмо получают в том числе и компании, которые приобретали лицензию на использование Slack за рубежом", - добавил в беседе с агентством исполнительный директор "МТС Линк" Павел Потехин.
В марте 2022 года корпоративный мессенджер Slack начал отключать часть своих клиентов в России в связи с международными санкциями. В феврале текущего года в СМИ появилась информация, что Slack разослал российским пользователям уведомления о блокировке с 21 марта аккаунтов, зарегистрированных на email-адреса в зоне .ru.
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