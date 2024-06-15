https://ria.ru/20240615/sholts-1953109601.html

Шольц не исключил возобновления контакта с Путиным

Шольц не исключил возобновления контакта с Путиным - РИА Новости, 15.06.2024

Шольц не исключил возобновления контакта с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в эфире первого немецкого канала ARD в субботу, что не исключает возобновление контакта с российским президентом Владимиром... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T13:56

2024-06-15T13:56

2024-06-15T13:56

в мире

германия

олаф шольц

владимир путин

ard

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137777_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_9df1766d71912d73b60c4c304cec510e.jpg

БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в эфире первого немецкого канала ARD в субботу, что не исключает возобновление контакта с российским президентом Владимиром Путиным. По словам Шольца он разговаривал с Путиным до и после начала украинского конфликта. "Я... всегда говорил, что я снова это сделаю, но для этого нужен подходящий момент - должен быть предмет для обсуждения, чтобы был смысл", - сказал Шольц, отвечая на вопрос ведущего, размышляет ли канцлер над тем, чтобы снова контактировать с российским лидером. "Но такие переговоры имеют смысл только тогда, когда есть что-то конкретное для обсуждения. Это и есть причина, по которой я уже давно этого не делал. Но я не хочу, чтобы было ощущение, что это исключено", - добавил Шольц.

https://ria.ru/20240423/kant-1941737329.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, олаф шольц, владимир путин, ard