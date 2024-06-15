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Шольц не исключил возобновления контакта с Путиным - РИА Новости, 15.06.2024
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13:56 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/sholts-1953109601.html
Шольц не исключил возобновления контакта с Путиным
Шольц не исключил возобновления контакта с Путиным - РИА Новости, 15.06.2024
Шольц не исключил возобновления контакта с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в эфире первого немецкого канала ARD в субботу, что не исключает возобновление контакта с российским президентом Владимиром... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T13:56
2024-06-15T13:56
в мире
германия
олаф шольц
владимир путин
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БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в эфире первого немецкого канала ARD в субботу, что не исключает возобновление контакта с российским президентом Владимиром Путиным. По словам Шольца он разговаривал с Путиным до и после начала украинского конфликта. "Я... всегда говорил, что я снова это сделаю, но для этого нужен подходящий момент - должен быть предмет для обсуждения, чтобы был смысл", - сказал Шольц, отвечая на вопрос ведущего, размышляет ли канцлер над тем, чтобы снова контактировать с российским лидером. "Но такие переговоры имеют смысл только тогда, когда есть что-то конкретное для обсуждения. Это и есть причина, по которой я уже давно этого не делал. Но я не хочу, чтобы было ощущение, что это исключено", - добавил Шольц.
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в мире, германия, олаф шольц, владимир путин, ard
В мире, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин, ARD
Шольц не исключил возобновления контакта с Путиным

Канцлер Германии Шольц не исключил возобновления контакта с Путиным

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в эфире первого немецкого канала ARD в субботу, что не исключает возобновление контакта с российским президентом Владимиром Путиным.
По словам Шольца он разговаривал с Путиным до и после начала украинского конфликта. "Я... всегда говорил, что я снова это сделаю, но для этого нужен подходящий момент - должен быть предмет для обсуждения, чтобы был смысл", - сказал Шольц, отвечая на вопрос ведущего, размышляет ли канцлер над тем, чтобы снова контактировать с российским лидером.
"Но такие переговоры имеют смысл только тогда, когда есть что-то конкретное для обсуждения. Это и есть причина, по которой я уже давно этого не делал. Но я не хочу, чтобы было ощущение, что это исключено", - добавил Шольц.
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