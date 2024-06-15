Шольц посчитал предложение Путина по Украине несерьезным
Шольц посчитал, что предложение Путина по Украине "не имелось в виду серьезно"
© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц посчитал, что предложение президента РФ Владимира Путина по Украине "не имелось в виду серьезно".
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"Всем известно, что это предложение (Путина) не имелось в виду серьезно, а просто каким-то образом имеет отношение к конференции мира в Швейцарии", - заявил Шольц, отвечая в эфире второго немецкого канала ZDF на вопрос, обсуждалось ли предложение российского президента членами "большой семерки" в Италии.
В пятницу на встрече с руководством МИД президент РФ заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Предложение было немедленно отвергнуто Владимиром Зеленским. О неприемлемости такого варианта заявили и в США. Киев и его спонсоры демонстративно игнорируют мирные усилия по урегулированию кризиса, отказываются от их обсуждения, заявил позже постпред РФ при ООН Василий Небензя. США и ряд стран Европы хотят продолжить воевать с Россией руками украинцев, этим обусловлена негативная реакция Запада на мирные предложения по урегулированию украинского кризиса, предложенные президентом Путиным, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
По утверждению Шольца, "это не то предложение, которое могло бы сработать". "Нужно, чтобы был справедливый и честный мир для Украины", - заявил он, добавив, что "Украина должна иметь возможность не подписывать" подобные предложения, "а вместо этого - действовать из собственных интересов".