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Шольц посчитал предложение Путина по Украине несерьезным - РИА Новости, 15.06.2024
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11:32 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/sholts-1953091451.html
Шольц посчитал предложение Путина по Украине несерьезным
Шольц посчитал предложение Путина по Украине несерьезным - РИА Новости, 15.06.2024
Шольц посчитал предложение Путина по Украине несерьезным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц посчитал, что предложение президента РФ Владимира Путина по Украине "не имелось в виду серьезно". РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T11:32
2024-06-15T11:32
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БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц посчитал, что предложение президента РФ Владимира Путина по Украине "не имелось в виду серьезно". "Всем известно, что это предложение (Путина) не имелось в виду серьезно, а просто каким-то образом имеет отношение к конференции мира в Швейцарии", - заявил Шольц, отвечая в эфире второго немецкого канала ZDF на вопрос, обсуждалось ли предложение российского президента членами "большой семерки" в Италии. В пятницу на встрече с руководством МИД президент РФ заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Предложение было немедленно отвергнуто Владимиром Зеленским. О неприемлемости такого варианта заявили и в США. Киев и его спонсоры демонстративно игнорируют мирные усилия по урегулированию кризиса, отказываются от их обсуждения, заявил позже постпред РФ при ООН Василий Небензя. США и ряд стран Европы хотят продолжить воевать с Россией руками украинцев, этим обусловлена негативная реакция Запада на мирные предложения по урегулированию украинского кризиса, предложенные президентом Путиным, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. По утверждению Шольца, "это не то предложение, которое могло бы сработать". "Нужно, чтобы был справедливый и честный мир для Украины", - заявил он, добавив, что "Украина должна иметь возможность не подписывать" подобные предложения, "а вместо этого - действовать из собственных интересов". В Швейцарии 15-16 июня проходит конференция по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В Кремле ранее заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, олаф шольц, владимир зеленский, нато, оон
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, НАТО, ООН
Шольц посчитал предложение Путина по Украине несерьезным

Шольц посчитал, что предложение Путина по Украине "не имелось в виду серьезно"

© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц посчитал, что предложение президента РФ Владимира Путина по Украине "не имелось в виду серьезно".
«
"Всем известно, что это предложение (Путина) не имелось в виду серьезно, а просто каким-то образом имеет отношение к конференции мира в Швейцарии", - заявил Шольц, отвечая в эфире второго немецкого канала ZDF на вопрос, обсуждалось ли предложение российского президента членами "большой семерки" в Италии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
Вчера, 08:00
В пятницу на встрече с руководством МИД президент РФ заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Предложение было немедленно отвергнуто Владимиром Зеленским. О неприемлемости такого варианта заявили и в США. Киев и его спонсоры демонстративно игнорируют мирные усилия по урегулированию кризиса, отказываются от их обсуждения, заявил позже постпред РФ при ООН Василий Небензя. США и ряд стран Европы хотят продолжить воевать с Россией руками украинцев, этим обусловлена негативная реакция Запада на мирные предложения по урегулированию украинского кризиса, предложенные президентом Путиным, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
По утверждению Шольца, "это не то предложение, которое могло бы сработать". "Нужно, чтобы был справедливый и честный мир для Украины", - заявил он, добавив, что "Украина должна иметь возможность не подписывать" подобные предложения, "а вместо этого - действовать из собственных интересов".
В Швейцарии 15-16 июня проходит конференция по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В Кремле ранее заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Владимир Путин на встрече с руководством МИД - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина
Вчера, 10:26
 
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