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На западе Москвы школьница утонула в пруду
На западе Москвы школьница утонула в пруду - РИА Новости, 15.06.2024
На западе Москвы школьница утонула в пруду
Школьница утонула в пруду в Солнцево, прокуратура контролирует установление обстоятельств ее гибели, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T19:24
2024-06-15T19:24
2024-06-15T19:24
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Школьница утонула в пруду в Солнцево, прокуратура контролирует установление обстоятельств ее гибели, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры. "Прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели 12-летней девочки на западе Москвы. По предварительной информации, малолетняя вместе с подругой пошли купаться в пруду в районе Солнцево. Девочка ушла под воду и не смогла самостоятельно выплыть, ее подруга обратилась за помощью", - говорится в сообщении. Отмечается, что солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
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происшествия, москва
На западе Москвы школьница утонула в пруду
В столичном Солнцево 12-летняя девочка утонула в пруду