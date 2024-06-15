https://ria.ru/20240615/shkolnitsa-1953156016.html

На западе Москвы школьница утонула в пруду

На западе Москвы школьница утонула в пруду - РИА Новости, 15.06.2024

На западе Москвы школьница утонула в пруду

Школьница утонула в пруду в Солнцево, прокуратура контролирует установление обстоятельств ее гибели, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T19:24

2024-06-15T19:24

2024-06-15T19:24

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Школьница утонула в пруду в Солнцево, прокуратура контролирует установление обстоятельств ее гибели, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры. "Прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели 12-летней девочки на западе Москвы. По предварительной информации, малолетняя вместе с подругой пошли купаться в пруду в районе Солнцево. Девочка ушла под воду и не смогла самостоятельно выплыть, ее подруга обратилась за помощью", - говорится в сообщении. Отмечается, что солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

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москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва