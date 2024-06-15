https://ria.ru/20240615/shebekino-1953138645.html

Жительница Шебекино рассказала, как пыталась связаться со знакомой

Жительница Шебекино рассказала, как пыталась связаться со знакомой - РИА Новости, 15.06.2024

Жительница Шебекино рассказала, как пыталась связаться со знакомой

Очевидец обстрела Шебекино в Белгородской области, после которого обрушился подъезд пятиэтажного дома, рассказала РИА Новости, как она пыталась связаться со... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T17:31

2024-06-15T17:31

2024-06-15T17:31

происшествия

шебекино

россия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 15 июн - РИА Новости. Очевидец обстрела Шебекино в Белгородской области, после которого обрушился подъезд пятиэтажного дома, рассказала РИА Новости, как она пыталась связаться со знакомой из этого подъезда с надеждой, что она уехала. Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали. В субботу глава региона сообщил, что поврежденная часть секции дома, по предварительным данным, восстановлению не подлежит. Людмила Мишустина живет с мужем в соседнем доме. Сразу после того, как муж вернулся с работы, услышала громкий взрыв. В квартире опустились жалюзи, Людмила с мужем пригнулись и даже сразу не поняли, что произошло. Потом выглянули в окно и увидели рухнувший подъезд. "Я вчера смотрю, она, когда в тот подъезд прилетело, я посмотрела в "Одноклассниках", смотрю, она была в 15.29. Потом я пишу "Лен, где ты?". Ну и тишина. Может они выехали, может… Потом сообщают, что…", - рассказала Людмила. Она сообщила, что Шебекино обстреливают регулярно. "Ни днем, ни ночью покоя нет", - посетовала она. Из-за этого люди, по ее словам, постоянно на нервах и в недосыпе, как зомби ходят. Канонада во время общения с корреспондентом РИА Новости подтверждала слова Людмилы - несколько взрывов прозвучало во время недолгого диалога. В 2022 году Людмила попала под обстрел. Женщина заходила за угол здания, в этот момент прозвучал взрыв. Ее контузило, она какое-то время после произошедшего почти ничего не слышала. Несмотря на происходящее, уезжать она не планирует. Она отметила, что у нее был такой опыт - уезжала в Белгород, но месяц назад вернулась домой в Шебекино. Держит работа мужа и боязнь, что пенсионер не сможет трудоустроиться на новом месте, пояснила Людмила.

https://ria.ru/20240615/shebekino-1953053928.html

https://ria.ru/20240615/shebekino-1953126102.html

шебекино

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, шебекино, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)