https://ria.ru/20240615/shebekino-1953132498.html
В неповрежденную часть частично обрушившегося дома в Шебекино вернут свет
В неповрежденную часть частично обрушившегося дома в Шебекино вернут свет - РИА Новости, 15.06.2024
В неповрежденную часть частично обрушившегося дома в Шебекино вернут свет
Власти планируют в субботу вернуть газ, свет и воду в неповрежденную часть пострадавшей от удара ВСУ пятиэтажки в городе Шебекино Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:49
2024-06-15T16:49
2024-06-15T16:49
происшествия
шебекино
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 15 июн – РИА Новости. Власти планируют в субботу вернуть газ, свет и воду в неповрежденную часть пострадавшей от удара ВСУ пятиэтажки в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Сегодня газ, электроэнергия и вода будут подключены в тех домах, которые не разрушены: второй четырехподъездной секции этого пятиэтажного дома и соседней многоэтажки", - написал Гладков. Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали.
https://ria.ru/20240615/shebekino-1953053928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В неповрежденную часть частично обрушившегося дома в Шебекино вернут свет
В неповрежденную часть пострадавшего от удара ВСУ дома в Шебекино вернут свет