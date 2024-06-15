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В неповрежденную часть частично обрушившегося дома в Шебекино вернут свет - РИА Новости, 15.06.2024
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16:49 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/shebekino-1953132498.html
В неповрежденную часть частично обрушившегося дома в Шебекино вернут свет
В неповрежденную часть частично обрушившегося дома в Шебекино вернут свет - РИА Новости, 15.06.2024
В неповрежденную часть частично обрушившегося дома в Шебекино вернут свет
Власти планируют в субботу вернуть газ, свет и воду в неповрежденную часть пострадавшей от удара ВСУ пятиэтажки в городе Шебекино Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:49
2024-06-15T16:49
происшествия
шебекино
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 15 июн – РИА Новости. Власти планируют в субботу вернуть газ, свет и воду в неповрежденную часть пострадавшей от удара ВСУ пятиэтажки в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Сегодня газ, электроэнергия и вода будут подключены в тех домах, которые не разрушены: второй четырехподъездной секции этого пятиэтажного дома и соседней многоэтажки", - написал Гладков. Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали.
https://ria.ru/20240615/shebekino-1953053928.html
шебекино
белгородская область
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происшествия, шебекино, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В неповрежденную часть частично обрушившегося дома в Шебекино вернут свет

В неповрежденную часть пострадавшего от удара ВСУ дома в Шебекино вернут свет

© МЧС РоссииРазбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино
© МЧС России
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 июн – РИА Новости. Власти планируют в субботу вернуть газ, свет и воду в неповрежденную часть пострадавшей от удара ВСУ пятиэтажки в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Сегодня газ, электроэнергия и вода будут подключены в тех домах, которые не разрушены: второй четырехподъездной секции этого пятиэтажного дома и соседней многоэтажки", - написал Гладков.
Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали.
Житель обрушившегося подъезда в доме в Шебекино о погибших соседях - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Житель обстрелянного ВСУ дома в Шебекино рассказал, что лично знал погибших
Вчера, 01:35
 
ПроисшествияШебекиноБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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