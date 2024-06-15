https://ria.ru/20240615/shebekino-1953132498.html

В неповрежденную часть частично обрушившегося дома в Шебекино вернут свет

В неповрежденную часть частично обрушившегося дома в Шебекино вернут свет - РИА Новости, 15.06.2024

В неповрежденную часть частично обрушившегося дома в Шебекино вернут свет

Власти планируют в субботу вернуть газ, свет и воду в неповрежденную часть пострадавшей от удара ВСУ пятиэтажки в городе Шебекино Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T16:49

2024-06-15T16:49

2024-06-15T16:49

происшествия

шебекино

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 15 июн – РИА Новости. Власти планируют в субботу вернуть газ, свет и воду в неповрежденную часть пострадавшей от удара ВСУ пятиэтажки в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Сегодня газ, электроэнергия и вода будут подключены в тех домах, которые не разрушены: второй четырехподъездной секции этого пятиэтажного дома и соседней многоэтажки", - написал Гладков. Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали.

https://ria.ru/20240615/shebekino-1953053928.html

шебекино

белгородская область

россия

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Дарья Буймова

происшествия, шебекино, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)