https://ria.ru/20240615/shebekino-1953125728.html

Жительница Шебекино рассказала о вчерашнем обстреле со стороны ВСУ

Жительница Шебекино рассказала о вчерашнем обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.06.2024

Жительница Шебекино рассказала о вчерашнем обстреле со стороны ВСУ

Жительница города Шебекино в Белгородской области рассказала РИА Новости, что при очередном обстреле города со стороны ВСУ сначала услышала три удара, потом был РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T15:54

2024-06-15T15:54

2024-06-15T15:54

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

россия

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 15 июн - РИА Новости. Жительница города Шебекино в Белгородской области рассказала РИА Новости, что при очередном обстреле города со стороны ВСУ сначала услышала три удара, потом был четвертый, когда она выглянула в окно, то увидела, что у соседнего дома обрушился подъезд. Надежда Викторовна Лукашова живет в соседнем от пострадавшей от удара ВСУ пятиэтажки. Она рассказала, что в день трагедии была у кухонного окна, звала гуляющего внука обедать. "Было три удара сначала, негромких. Четвертый удар – мне окном в лоб как даст! Я сначала смотрела в эту сторону, его (внука – ред.) искала, а потом поворачиваюсь, а там уже подъезд обвалился. Такой силы волна была. что у меня на кухне полетело всё", - сообщила Лукашова. По ее словам, она знала двоих погибших супругов из соседнего дома - это семья Шиховых, жили на четвертом этаже в четырехкомнатной квартире. "Обстановка в Шебекино - жуткая. Мы ни одной ночи не спим спокойно. Бьют и день и ночь. Очень громко и очень страшно", - посетовала Надежда Викторовна. Но уезжать, по ее собственному признанию, она не планирует, поскольку дочь работает, а внук находится у Надежды Викторовны. "Я не хочу пока из дома уезжать своего. А там дальше будет видно. Родственники зовут, но я пока не решаюсь", - добавила собеседница. Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали. В субботу глава региона сообщил, что поврежденная часть секции дома, по предварительным данным, восстановлению не подлежит.

https://ria.ru/20240615/shebekino-1953053928.html

https://ria.ru/20240321/belgorod-1934654046.html

https://ria.ru/20240526/belgorod-1948383547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, шебекино, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)