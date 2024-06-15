https://ria.ru/20240615/shebekino-1953125728.html
Жительница Шебекино рассказала о вчерашнем обстреле со стороны ВСУ
Жительница Шебекино рассказала о вчерашнем обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.06.2024
Жительница Шебекино рассказала о вчерашнем обстреле со стороны ВСУ
Жительница города Шебекино в Белгородской области рассказала РИА Новости, что при очередном обстреле города со стороны ВСУ сначала услышала три удара, потом был РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:54
2024-06-15T15:54
2024-06-15T15:54
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
россия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 15 июн - РИА Новости. Жительница города Шебекино в Белгородской области рассказала РИА Новости, что при очередном обстреле города со стороны ВСУ сначала услышала три удара, потом был четвертый, когда она выглянула в окно, то увидела, что у соседнего дома обрушился подъезд. Надежда Викторовна Лукашова живет в соседнем от пострадавшей от удара ВСУ пятиэтажки. Она рассказала, что в день трагедии была у кухонного окна, звала гуляющего внука обедать. "Было три удара сначала, негромких. Четвертый удар – мне окном в лоб как даст! Я сначала смотрела в эту сторону, его (внука – ред.) искала, а потом поворачиваюсь, а там уже подъезд обвалился. Такой силы волна была. что у меня на кухне полетело всё", - сообщила Лукашова. По ее словам, она знала двоих погибших супругов из соседнего дома - это семья Шиховых, жили на четвертом этаже в четырехкомнатной квартире. "Обстановка в Шебекино - жуткая. Мы ни одной ночи не спим спокойно. Бьют и день и ночь. Очень громко и очень страшно", - посетовала Надежда Викторовна. Но уезжать, по ее собственному признанию, она не планирует, поскольку дочь работает, а внук находится у Надежды Викторовны. "Я не хочу пока из дома уезжать своего. А там дальше будет видно. Родственники зовут, но я пока не решаюсь", - добавила собеседница. Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали. В субботу глава региона сообщил, что поврежденная часть секции дома, по предварительным данным, восстановлению не подлежит.
https://ria.ru/20240615/shebekino-1953053928.html
https://ria.ru/20240321/belgorod-1934654046.html
https://ria.ru/20240526/belgorod-1948383547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жительница Шебекино рассказала о вчерашнем обстреле со стороны ВСУ
Жительница Шебекино рассказала об обстреле, при котором обрушился подъезд дома
ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 15 июн - РИА Новости. Жительница города Шебекино в Белгородской области рассказала РИА Новости, что при очередном обстреле города со стороны ВСУ сначала услышала три удара, потом был четвертый, когда она выглянула в окно, то увидела, что у соседнего дома обрушился подъезд.
Надежда Викторовна Лукашова живет в соседнем от пострадавшей от удара ВСУ пятиэтажки. Она рассказала, что в день трагедии была у кухонного окна, звала гуляющего внука обедать.
"Было три удара сначала, негромких. Четвертый удар – мне окном в лоб как даст! Я сначала смотрела в эту сторону, его (внука – ред.) искала, а потом поворачиваюсь, а там уже подъезд обвалился. Такой силы волна была. что у меня на кухне полетело всё", - сообщила Лукашова.
По ее словам, она знала двоих погибших супругов из соседнего дома - это семья Шиховых, жили на четвертом этаже в четырехкомнатной квартире.
"Обстановка в Шебекино - жуткая. Мы ни одной ночи не спим спокойно. Бьют и день и ночь. Очень громко и очень страшно", - посетовала Надежда Викторовна.
Но уезжать, по ее собственному признанию, она не планирует, поскольку дочь работает, а внук находится у Надежды Викторовны.
«
"Я не хочу пока из дома уезжать своего. А там дальше будет видно. Родственники зовут, но я пока не решаюсь", - добавила собеседница.
Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России
сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали. В субботу глава региона сообщил, что поврежденная часть секции дома, по предварительным данным, восстановлению не подлежит.