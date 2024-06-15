https://ria.ru/20240615/shebekino-1953102577.html
Несколько жителей частично разрушенного дома в Шебекино переехали в ПВР
Несколько жителей частично разрушенного дома в Шебекино переехали в ПВР - РИА Новости, 15.06.2024
Несколько жителей частично разрушенного дома в Шебекино переехали в ПВР
Девять жителей частично разрушенного дома в белгородском Шебекино приняли решение о проживании в пункте временного размещения (ПВР), сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:57
2024-06-15T12:57
2024-06-15T12:57
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
россия
белгород
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952986319_1:0:1272:715_1920x0_80_0_0_ae290a71790e11145c0ea3bab0d952e3.jpg
ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 15 июн - РИА Новости. Девять жителей частично разрушенного дома в белгородском Шебекино приняли решение о проживании в пункте временного размещения (ПВР), сообщила РИА Новости заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике Надежда Ивантеева Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали. "В ПВР уехали сейчас восемь человек. Вот еще одна женщина в ближайшее время отправится в ПВР", - рассказала Ивантеева. По ее словам, ПВР находятся в Белгороде. Для помощи гражданам в Шебекино создан ситуационный центр, в котором можно получить гуманитарную помощь, консультацию психолога или медика, записаться в ПВР, пострадавшим предлагают санаторно-курортное лечение и отдых в лагере детям.
https://ria.ru/20240615/shebekino-1953053928.html
https://ria.ru/20240615/shebekino-1953060588.html
шебекино
россия
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952986319_160:0:1113:715_1920x0_80_0_0_5ef745464ea6b6d1175dbd856f4ffad1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, россия, белгород, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Россия, Белгород, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Несколько жителей частично разрушенного дома в Шебекино переехали в ПВР
Девять жителей частично разрушенного дома в Шебекино переехали в ПВР