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Несколько жителей частично разрушенного дома в Шебекино переехали в ПВР - РИА Новости, 15.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/shebekino-1953102577.html
Несколько жителей частично разрушенного дома в Шебекино переехали в ПВР
Несколько жителей частично разрушенного дома в Шебекино переехали в ПВР - РИА Новости, 15.06.2024
Несколько жителей частично разрушенного дома в Шебекино переехали в ПВР
Девять жителей частично разрушенного дома в белгородском Шебекино приняли решение о проживании в пункте временного размещения (ПВР), сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:57
2024-06-15T12:57
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
россия
белгород
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 15 июн - РИА Новости. Девять жителей частично разрушенного дома в белгородском Шебекино приняли решение о проживании в пункте временного размещения (ПВР), сообщила РИА Новости заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике Надежда Ивантеева Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали. "В ПВР уехали сейчас восемь человек. Вот еще одна женщина в ближайшее время отправится в ПВР", - рассказала Ивантеева. По ее словам, ПВР находятся в Белгороде. Для помощи гражданам в Шебекино создан ситуационный центр, в котором можно получить гуманитарную помощь, консультацию психолога или медика, записаться в ПВР, пострадавшим предлагают санаторно-курортное лечение и отдых в лагере детям.
https://ria.ru/20240615/shebekino-1953053928.html
https://ria.ru/20240615/shebekino-1953060588.html
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происшествия, шебекино, россия, белгород, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Россия, Белгород, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Несколько жителей частично разрушенного дома в Шебекино переехали в ПВР

Девять жителей частично разрушенного дома в Шебекино переехали в ПВР

© МЧС РоссииРазбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино
© МЧС России
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 15 июн - РИА Новости. Девять жителей частично разрушенного дома в белгородском Шебекино приняли решение о проживании в пункте временного размещения (ПВР), сообщила РИА Новости заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике Надежда Ивантеева
Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали.
Житель обрушившегося подъезда в доме в Шебекино о погибших соседях - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Житель обстрелянного ВСУ дома в Шебекино рассказал, что лично знал погибших
Вчера, 01:35
"В ПВР уехали сейчас восемь человек. Вот еще одна женщина в ближайшее время отправится в ПВР", - рассказала Ивантеева.
По ее словам, ПВР находятся в Белгороде. Для помощи гражданам в Шебекино создан ситуационный центр, в котором можно получить гуманитарную помощь, консультацию психолога или медика, записаться в ПВР, пострадавшим предлагают санаторно-курортное лечение и отдых в лагере детям.
Завершение поисково-спасательных работ в Шебекино - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
В Шебекино завершили спасательные работы на месте обрушения подъезда дома
Вчера, 03:53
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноРоссияБелгородВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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