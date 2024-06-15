https://ria.ru/20240615/shebekino-1953102577.html

Несколько жителей частично разрушенного дома в Шебекино переехали в ПВР

Несколько жителей частично разрушенного дома в Шебекино переехали в ПВР - РИА Новости, 15.06.2024

Несколько жителей частично разрушенного дома в Шебекино переехали в ПВР

Девять жителей частично разрушенного дома в белгородском Шебекино приняли решение о проживании в пункте временного размещения (ПВР), сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T12:57

2024-06-15T12:57

2024-06-15T12:57

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

россия

белгород

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 15 июн - РИА Новости. Девять жителей частично разрушенного дома в белгородском Шебекино приняли решение о проживании в пункте временного размещения (ПВР), сообщила РИА Новости заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике Надежда Ивантеева Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали. "В ПВР уехали сейчас восемь человек. Вот еще одна женщина в ближайшее время отправится в ПВР", - рассказала Ивантеева. По ее словам, ПВР находятся в Белгороде. Для помощи гражданам в Шебекино создан ситуационный центр, в котором можно получить гуманитарную помощь, консультацию психолога или медика, записаться в ПВР, пострадавшим предлагают санаторно-курортное лечение и отдых в лагере детям.

https://ria.ru/20240615/shebekino-1953053928.html

https://ria.ru/20240615/shebekino-1953060588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, шебекино, россия, белгород, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)