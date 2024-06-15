https://ria.ru/20240615/sapery-1953063226.html

Саперы показали, как разминируют дороги на освобожденных территориях

Саперы показали, как разминируют дороги на освобожденных территориях - РИА Новости, 15.06.2024

Саперы показали, как разминируют дороги на освобожденных территориях

Инженерное подразделение группировки "Юг" показало, как разминируют дороги в районе освобожденных Парасковиевки и Новомихайловки, для поиска взрывоопасных... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T05:32

2024-06-15T05:32

2024-06-15T05:32

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ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Инженерное подразделение группировки "Юг" показало, как разминируют дороги в районе освобожденных Парасковиевки и Новомихайловки, для поиска взрывоопасных предметов саперы использую специальные щупы и передвигаются исключительно малыми группами, рассказал боец 10-ого танкового полка отдельной инженерно-саперной роты группировки "Юг" с позывным "Монтана". "Сейчас было произведено уничтожение взрывоопасного (устройства), установленного противником на направлении. Был произведен поиск, предмет был установлен и уничтожен… Это были управляемые фугасы, они относятся к третьей категории и подлежат немедленному уничтожению на месте", - рассказал РИА Новости боец "Монтана". По его словам, зачастую ВСУ минируют кучи ящиков или груды металлолома, которые могут находиться на пути движения подразделений ВС РФ, цель такой тактики "затруднить движение, либо вынудить двигаться в более выгодном противнику направлении". "Монтана" также отметил, что ВСУ используют тяжелые дроны для повторного минирования дорог. "Саперы наши отрабатывают, проходит несколько часов – дорога уже заминирована. Проходит несколько часов, 10-12, дорога уже снова заминирована, приходится снова работать. Есть такой беспилотник, в простонародье "Баба-Яга", также они используют (для дистанционного минирования) китайские "Мавики", это самые распространенные. Также есть "Байрактар", MQ-9 Reaper, их тоже можно переделать под средства дистанционного минирования", - сказал "Монтана".

https://ria.ru/20240331/skhron-1936900180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф