https://ria.ru/20240615/samolet-1953167111.html

В Австрии расследуют инцидент с повреждением самолета градом

В Австрии расследуют инцидент с повреждением самолета градом - РИА Новости, 15.06.2024

В Австрии расследуют инцидент с повреждением самолета градом

Австрийский Федеральный совет по расследованиям по вопросам безопасности начал проверку инцидента, при котором сильный град повредил в полете пассажирский... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T20:54

2024-06-15T20:54

2024-06-15T21:13

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Австрийский Федеральный совет по расследованиям по вопросам безопасности начал проверку инцидента, при котором сильный град повредил в полете пассажирский самолет Austrian Airlines — дочерней компании Lufthansa, пишет издание Spiegel. "Что касается актуального состояния расследования, проводимого в отношении рейса OS434, <...> который пострадал от сильного града на пути из испанской Пальмы в Вену. <...> Федеральный совет по расследованиям по вопросам безопасности <...> инициирует внешнюю проверку", — говорится в публикации со ссылкой на Lufthansa.Издание отмечает, что это ведомство отвечает за расследование происшествий и инцидентов с риском для безопасной эксплуатации, а обстоятельства происшествия указывают на высокую вероятность аварии. Авиакомпания Austrian Airlines сообщила 9 июня, что пассажирский самолет, следовавший из испанской Пальмы в Вену, попал в сильный град, который повредил стекла в кабине пилотов и фактически уничтожил нос фюзеляжа. Там добавили, что при этом никто не пострадал.

https://ria.ru/20230918/smi-1896962124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вена, austrian airlines , lufthansa , австрия