В Австрии расследуют инцидент с повреждением самолета градом
Spiegel: в Вене расследуют инцидент с повреждением пассажирского самолета градом
© Фото : соцсетиПассажирский самолет Austrian Airlines, пострадавший от сильного града
© Фото : соцсети
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Австрийский Федеральный совет по расследованиям по вопросам безопасности начал проверку инцидента, при котором сильный град повредил в полете пассажирский самолет Austrian Airlines — дочерней компании Lufthansa, пишет издание Spiegel.
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"Что касается актуального состояния расследования, проводимого в отношении рейса OS434, <...> который пострадал от сильного града на пути из испанской Пальмы в Вену. <...> Федеральный совет по расследованиям по вопросам безопасности <...> инициирует внешнюю проверку", — говорится в публикации со ссылкой на Lufthansa.
Издание отмечает, что это ведомство отвечает за расследование происшествий и инцидентов с риском для безопасной эксплуатации, а обстоятельства происшествия указывают на высокую вероятность аварии.
Авиакомпания Austrian Airlines сообщила 9 июня, что пассажирский самолет, следовавший из испанской Пальмы в Вену, попал в сильный град, который повредил стекла в кабине пилотов и фактически уничтожил нос фюзеляжа. Там добавили, что при этом никто не пострадал.
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