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В Австрии расследуют инцидент с повреждением самолета градом - РИА Новости, 15.06.2024
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20:54 15.06.2024 (обновлено: 21:13 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/samolet-1953167111.html
В Австрии расследуют инцидент с повреждением самолета градом
В Австрии расследуют инцидент с повреждением самолета градом - РИА Новости, 15.06.2024
В Австрии расследуют инцидент с повреждением самолета градом
Австрийский Федеральный совет по расследованиям по вопросам безопасности начал проверку инцидента, при котором сильный град повредил в полете пассажирский... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T20:54
2024-06-15T21:13
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Австрийский Федеральный совет по расследованиям по вопросам безопасности начал проверку инцидента, при котором сильный град повредил в полете пассажирский самолет Austrian Airlines — дочерней компании Lufthansa, пишет издание Spiegel. &quot;Что касается актуального состояния расследования, проводимого в отношении рейса OS434, &lt;...&gt; который пострадал от сильного града на пути из испанской Пальмы в Вену. &lt;...&gt; Федеральный совет по расследованиям по вопросам безопасности &lt;...&gt; инициирует внешнюю проверку&quot;, — говорится в публикации со ссылкой на Lufthansa.Издание отмечает, что это ведомство отвечает за расследование происшествий и инцидентов с риском для безопасной эксплуатации, а обстоятельства происшествия указывают на высокую вероятность аварии. Авиакомпания Austrian Airlines сообщила 9 июня, что пассажирский самолет, следовавший из испанской Пальмы в Вену, попал в сильный град, который повредил стекла в кабине пилотов и фактически уничтожил нос фюзеляжа. Там добавили, что при этом никто не пострадал.
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в мире, вена, austrian airlines , lufthansa , австрия
В мире, Вена, Austrian Airlines , Lufthansa , Австрия
В Австрии расследуют инцидент с повреждением самолета градом

Spiegel: в Вене расследуют инцидент с повреждением пассажирского самолета градом

© Фото : соцсетиПассажирский самолет Austrian Airlines, пострадавший от сильного града
Пассажирский самолет Austrian Airlines, пострадавший от сильного града - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Австрийский Федеральный совет по расследованиям по вопросам безопасности начал проверку инцидента, при котором сильный град повредил в полете пассажирский самолет Austrian Airlines — дочерней компании Lufthansa, пишет издание Spiegel.
«

"Что касается актуального состояния расследования, проводимого в отношении рейса OS434, <...> который пострадал от сильного града на пути из испанской Пальмы в Вену. <...> Федеральный совет по расследованиям по вопросам безопасности <...> инициирует внешнюю проверку", — говорится в публикации со ссылкой на Lufthansa.

Издание отмечает, что это ведомство отвечает за расследование происшествий и инцидентов с риском для безопасной эксплуатации, а обстоятельства происшествия указывают на высокую вероятность аварии.
Авиакомпания Austrian Airlines сообщила 9 июня, что пассажирский самолет, следовавший из испанской Пальмы в Вену, попал в сильный град, который повредил стекла в кабине пилотов и фактически уничтожил нос фюзеляжа. Там добавили, что при этом никто не пострадал.
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